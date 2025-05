Details over Australisch verbod op sociale media tot 16 jaar komen naar buiten

De details van een voorstel van het Australische kabinet om sociale media te verbieden voor jongeren onder 16 jaar zijn naar buiten gekomen. Zo komt er geen uitzondering voor jongeren met toestemming van hun ouders.

Ook komt er geen overgangsregeling voor jongeren die nu al op sociale media zitten, meldt ABC. Wel komt er een eisenpakket waaraan sociale media kunnen voldoen om hun diensten alsnog aan te kunnen bieden aan jongeren onder 16 jaar. Wat die eisen precies zullen zijn, volgt later.

Het verbod zou ingaan een jaar nadat het voorstel is aangenomen. Het kabinet bespreekt het voorstel vrijdag met leiders van staten en territoria. Daarna volgt een wetsvoorstel dat naar het parlement gaat. Het verbod is nodig om jongeren te beschermen tegen de gevaren van het gebruik van sociale media. "We denken niet dat TikTok veilig kan worden gemaakt voor kinderen, we denken niet dat Snapchat ooit veilig kan worden gemaakt voor kinderen en we denken niet dat Instagram veilig kan zijn voor kinderen.”

Het gebruik van sociale media wordt gerelateerd aan de grote stijging van onder meer depressies en angststoornissen onder jongeren. De Australische overheid vindt een verbod nodig, omdat ouders het niet individueel kunnen verbieden: dan zouden jongeren die het van hun ouders niet mogen gebruiken alleen komen te staan.

Jongeren die toch op sociale media komen, hangt geen straf boven het hoofd. De juridische verantwoordelijkheid ligt bij sociale media, die de leeftijd van gebruikers moeten gaan verifiëren. Meta, eigenaar van onder meer Instagram, is tegen het verbod. Het verifiëren van de leeftijd zou inbreuk plegen op de privacy. Bovendien zouden ouders moeten beslissen over wat jongeren wel of niet mogen, zo redeneert Meta. Daarnaast wil het dat downloadwinkels als de Apple App Store en Google Play Store de leeftijd van gebruikers verifiëren, zodat jongeren die apps niet eens kunnen installeren. Meta belooft zich wel aan de wet te houden als die er komt.

Australië is een van de eerste landen die een verbod op sociale media voor jongeren zou instellen. Meer landen zijn ermee bezig en de EU is ook bezig met maatregelen om verslaving aan sociale media onder jongeren tegen te gaan.