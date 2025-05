Rabobank-klanten kunnen door storing geen geld overmaken - update

Rabobank-klanten kunnen door een storing geen geld overmaken via de app of browser. De bank bevestigt dat er een 'technisch probleem' is waardoor transacties niet ondertekend kunnen worden. De storing begon rond 10.45 uur dinsdagochtend.

De Nederlandse bank zegt op zijn site en sociale media aan een oplossing te werken. Het bedrijf zegt nog geen inzicht te hebben in hoe lang de storing gaat duren. Volgens Allestoringen begon de storing rond 10.45 uur. De storing treedt op wanneer klanten geld willen overmaken via de site of app en de transactie moeten ondertekenen. Dit ondertekenen blijkt op dit moment niet mogelijk te zijn.

Update, 14.24 uur - De bank meldt op sociale media en zijn site dat de storing is verholpen.