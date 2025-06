Klanten Orange en Hey klagen over traag internet, Telenet bevestigt probleem

Een aantal klanten van Orange en Hey klaagt over traag internet over hun vaste verbinding. Zij meten tijdens piekuren een downloadsnelheid van 20Mbit/s en een uploadsnelheid van 2Mbit/s. Een woordvoerder van Telenet bevestigt tegenover Tweakers het probleem.

Een aantal gebruikers lijkt te worden teruggeschakeld naar langzamer internet. Orange en Hey doen dat in piekuren, tussen 17.00 en 23.59 uur, bij klanten die in een maand meer dan drie terabyte aan data hebben verbruikt. Meerdere klanten op zowel Userbase als het forum van Orange melden dit echter te ervaren zonder over die limiet te zijn gegaan.

Een woordvoerder van Telenet bevestigt aan Tweakers dat klanten problemen kunnen ondervinden. Wat de problemen veroorzaakt, is echter nog niet duidelijk. De oorzaak kan liggen bij Telenet of Orange, maar ook bij Wyre, het infrastructuurbedrijf van Telenet en Fluvius dat het netwerk van de Belgische operator onderhoudt. Ook is nog niet bekend op welke schaal gebruikers worden getroffen.

Tweakers heeft ook contact gezocht met Orange. Het bedrijf gaf echter aan niet direct te kunnen reageren op vragen over de problemen.