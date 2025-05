Chinese versie RedMagic 10S Pro heeft standaard ingebouwde Windows-emulator

De twee varianten van de gamingsmartphone RedMagic 10S Pro bevatten in China een vooraf geïnstalleerde Windows-emulator die games van Steam en Epic Games kan draaien. Het is niet bekend of de smartphones in Europa uitkomen en of ze standaard over de emulator beschikken.

Waar gebruikers normaliter zelf Windows-emulators moeten installeren en instellen, levert RedMagic de functionaliteit kant-en-klaar mee. Het bedrijf zegt niet veel over de prestaties, maar beweert dat sommige oude AAA-games ‘speelbare’ framerates behalen.

De telefoons, de 10S Pro en 10S Pro+, gebruiken een overgeklokte Snapdragon 8 Elite Leading Edition-processor die op 4,47GHz draait. Het 6,85”-scherm heeft een resolutie van 2688x1216 pixels met een maximale verversingssnelheid van 144Hz. De piekhelderheid bedraagt 2000 cd/m². Vooraan zit een 16-megapixelcamera onder het scherm, achteraan bevindt zich een hoofdcamera van 50MP en een breedhoekcamera van 50MP.

De basisversie, de 10S Pro, heeft een 7050mAh-accu met 80W-snelladen. De Pro+ krijgt een accu van 7500mAh met snelladen op 120W. De 10S Pro is beschikbaar met 12 of 16GB geheugen en 256 of 512GB opslag, terwijl de 10S Pro+ beschikbaar is met 16GB en 512GB of 24GB en 1TB.

De Chinese prijzen starten bij 4999 yuan, omgerekend 611 euro, voor de gewone versie, en 5999 yuan of 733 euro voor de Pro+. De telefoons komen vanaf 5 juni ook naar andere landen, maar het is niet duidelijk of en wanneer ze in Europa uitkomen.