Apple rolt Tap to Pay uit in België en zeven andere Europese landen

Apple maakt het voortaan mogelijk om in België en zeven andere Europese landen contactloze betalingen via iPhone te ontvangen. Ondernemers kunnen daardoor betalingen accepteren zonder extra betaalterminal. In Nederland is de functie sinds 2022 beschikbaar.

De dienst werkt op iPhones vanaf model XS, mits het toestel de recentste iOS-versie draait. Klanten kunnen een betaling uitvoeren door hun iPhone, betaalkaart of digitale portemonnee tegen het toestel van de verkoper te houden. Het systeem ondersteunt contactloze kaarten van onder meer Visa, Mastercard, American Express en Discover. De gegevens worden via nfc overgedragen en met dezelfde versleuteling beveiligd als bij Apple Pay.

In België ondersteunen tien betaalplatforms de dienst: Stripe, Viva, Mollie, Pay.nl, Adyen, myPOS, SumUp, Revolut, Worldline en Axepta. Betalingen met Bancontact verlopen via Axepta of Viva. Naast België komt de functie ook beschikbaar in Luxemburg, Griekenland, Denemarken, Kroatië, IJsland, Cyprus en Malta. De dienst was eerder beschikbaar in de VS, Australië en tien Europese landen, waaronder Nederland.