Rabobank heeft storing, app en website onbereikbaar - update

De Nederlandse bank Rabobank heeft last van een storing. De website geeft een foutmelding en de app van de bank start niet op. Er is vooralsnog geen verdere info.

De problemen begonnen rond zes uur op woensdagochtend, blijkt uit data van AlleStoringen. De Android-app klaagt over een algemene systeemfout (999), die op iOS geeft ook weer dat het gaat om een systeemfout. De site zegt dat die tijdelijk niet bereikbaar is. Ook online bankieren werkt niet: de QR-code om in te loggen laadt niet. Het is nog onbekend waardoor de storing komt, hoe lang die zal duren en wat de oorzaak is.

Update 9.49 uur - De storing lijkt opgelost.