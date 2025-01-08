Rabobank heeft storing, app en website onbereikbaar - update

Ervaring met wat dan?
Het feit is dat de banken dit fundamentele probleem met betrouwbaarheid niet willen tackelen. En dus wordt het hoog tijd dat er regels komen voor de maximale downtime van belangrijke instituties met onbetrouwbare diensten.
Duidelijk geen ervaring in de financiele wereld. Er is een enorme drive naar het verbeteren van betrouwbaarheid. Het staat soms zelfs snelle innovatie in de weg. Heel veel wijzigingen en migraties moeten met "de winkel open", want je bent niet alleen bedrijfskritieke, maar maatschappelijk kritieke dienstverlening.
En die regels, die zijn er allang en hebben een behoorlijke impact.
Een groot stuk van het werk in de financiele IT heeft te maken met compliance. En dan gaat het niet alleen om financiele aspecten, maar je mag ook mooi bewijzen aan interne en externe auditors dat je zaken zoals backup, HA en DR goed op orde hebt. En dat is zeker niet alleen een papieren excercitie. Kan soms best frustrerend zijn. Heb je net een DR-procedure succesvol doorgelopen en uitgevoerd, mag je hem nog een keer gaan doen, want de auditor vind dat je onvoldoende bewijs hebt geleverd dat je RPO/RTO hebt gehaald.
En dat zijn dan ook gewoon auditors van AFM en DNB zelf, niet een of andere ingehuurde koekenbakker.
Er valt wat te verbeteren hoor, maar zo'n complexe omgeving is gewoon *heel lastig*. Zowel de technische, maar ook de menselijke aspecten. En voor beheer, met ieder succes dat je behaalt lopen de verwachtingen alleen maar op.
En ieder radartje moet goed draaien. Zo heb ik zelf vanuit mijn subdiscipline twee transities van vrij dichtbij mogen meemaken. De overgang naar SEPA betalingsverkeer, en de overgang naar Instant Payments.
Beide zijn behoorlijk soepel gegaan, voor zulke dramatische veranderingen aan de achterkant... met de toko open.
Het gevolg is wel: Voor 2013 vonden we het heel normaal dat als je geld overmaakte naar bvb. Polen, dat je dan pas na een paar dagen wist of het gelukt was. Anno 2025 vinden we het *TOTAAL ONACCEPTABEL* dat de transactie meer dan 10 seconden leek te duren en OMG, de push notificatie kwam pas na een minuut!
* Keypunchie deed vroeger nog betalingen met een Girobetaalkaart en kreeg dan een maand later eens een overzichtje
[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 8 januari 2025 11:23]