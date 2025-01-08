Rabobank heeft storing, app en website onbereikbaar - update

De Nederlandse bank Rabobank heeft last van een storing. De website geeft een foutmelding en de app van de bank start niet op. Er is vooralsnog geen verdere info.

De problemen begonnen rond zes uur op woensdagochtend, blijkt uit data van AlleStoringen. De Android-app klaagt over een algemene systeemfout (999), die op iOS geeft ook weer dat het gaat om een systeemfout. De site zegt dat die tijdelijk niet bereikbaar is. Ook online bankieren werkt niet: de QR-code om in te loggen laadt niet. Het is nog onbekend waardoor de storing komt, hoe lang die zal duren en wat de oorzaak is.

Update 9.49 uur - De storing lijkt opgelost.

Storing Rabobank
Storing Rabobank

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 08-01-2025 06:48
116 • submitter: gonkerd

08-01-2025 • 06:48

116

Submitter: gonkerd

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Reacties (116)

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maxx007at 8 januari 2025 09:02
Bij mij werkt de app inmiddels weer. (IOS) Mogelijk is de storing inmiddels opgelost?

Edit
Net gechecked, ook via de website inloggen op mijn computer werkt (weer)

[Reactie gewijzigd door maxx007at op 8 januari 2025 09:04]

Jeanpaul145 8 januari 2025 07:06
Zoveel storingen, bij alle banken.
Het is eigenlijk onacceptabel dat een service die zo belangrijk is zo onbetrouwbaar is.
Het zal vast gefixt worden, maar dat doet niets af aan het feit dat het in de eerste plaats nooit zou mogen gebeuren. En let op: ik zeg dit als een software engineer met >10 jaar ervaring.
Hun systemen zijn zoveel complexer dan ze ooit hadden mogen worden..

Het feit is dat de banken dit fundamentele probleem met betrouwbaarheid niet willen tackelen. En dus wordt het hoog tijd dat er regels komen voor de maximale downtime van belangrijke instituties met onbetrouwbare diensten.
igrutje @Jeanpaul1458 januari 2025 07:14
Even advocaat vd duivel.
Als de wereld toch door blijft draaien met zoveel storingen is het misschien toch niet zo'n belangrijke dienst. 99,99% beschikbaarheid halen ze niet en dat kan dus gewoon.
vrijmark @igrutje8 januari 2025 15:24
Het enigste waar de banken in uit blinken zijn de verhogingen van hun diensten terwijl de service heel erg slecht is geworden , het wordt net als het noodpakket je moet altijd iets contant geld ter beschikking hebben
BaseLine @Jeanpaul1458 januari 2025 08:00
Anders ga je daar in dienst en laat je zien hoe het moet met je > 10 jaar ervaring?
xoniq @BaseLine8 januari 2025 08:08
Die 10 jaar is überhaupt niet eens een flex. Ik heb zelfs ruim 25 jaar ervaring, en ik hou me wijselijk stil, omdat ik hun systemen niet ken, en alleen meng in de dingen die ik wel ken.

Klinkt misschien interessant op Facebook, maar hier zijn veel mensen die vele malen meer ervaring hebben, en ook weten dat het geen zin heeft om te speculeren of te wijzen naar de bedrijven.
BaseLine @xoniq8 januari 2025 09:35
Helemaal mee eens. Bedrijven zoals de Rabobank waren al, voordat het gros hier geboren was, bezig met IT en automatiseren. De business moet door blijven draaien (en ook groeien), dus ze proberen continu de oudere systemen te migreren naar de nieuwere systemen. Daarnaast heb je te maken met overnames van andere bedrijven waar je ook de IT van moet zien te integreren in je eigen applicatie landschap. Dan nog de wetgeving wat elk jaar verandert en geimplementeerd moet worden. En het helpt dan niet dat de afgelopen jaren nog eens een tekort aan specialisten is in Nederland, dus moeten deze bedrijven naar mankracht zoeken in offshoring en nearshoring. Ondertussen bezuinigt de overheid verder op onderwijs, dus we gaan op dat gebied de goede weg op...
Jeanpaul145 @xoniq8 januari 2025 23:35
ik hun systemen niet ken
Ik ook niet in detail. Maar dat is niet nodig voor het inzicht dat ik gaf en hier zo graag verworpen wordt. Want hier is wat ik wel weet uit ervaring. Het moment dat een systeem onbetrouwbaar is, betekent het op z'n minst 1 van de volgende dingen:
1. Het systeem is te complex, en bestaat dan vaak uit te veel componenten (language-level modules, microservices, maakt niet uit) waarbij maar een klein deel van de interacties tussen die componenten te overzien is.
2. Het systeem is niet robuust ontworpen, geïmplementeerd, geverifieerd en gevalideerd.

Nu weet ik wel dat banksystemen niet simpel zijn, en vaak nog legacy backends hebben die geschreven zijn in COBOL (rode vlag daar, want er zijn nauwelijks meer mensen die dat nog begrijpen, laat staan kunnen uitbreiden zonder de boel subtiel te slopen).
Dus is 1. waarschijnlijk sowieso het geval hier. Maar als 2 waar zou blijken zou het me absoluut niet verbazen, uit economisch oogpunt alleen al.

[Reactie gewijzigd door Jeanpaul145 op 8 januari 2025 23:37]

BaseLine @Jeanpaul14510 januari 2025 07:10
Heb je al gesolliciteerd?
Jeanpaul145 @BaseLine8 januari 2025 23:23
Dat zou een flinke reductie in inkomsten betekenen, dus nee.
zz_rno @Jeanpaul1458 januari 2025 07:12
Het feit dat dit soort dingen bij elke bank gebeurt geeft al aan dat dit nooit 100% op te lossen is. Hooguit verder te verbeteren. Waar banken ook veel tijd en geld in stoppen.
The Zep Man
@zz_rno8 januari 2025 07:41
Het feit dat dit soort dingen bij elke bank gebeurt geeft al aan dat dit nooit 100% op te lossen is.
Je hebt gelijk dat storingen nooit volledig uit te sluiten zijn, maar je beredenering klopt niet. Alleen omdat iets bij iedereen gebeurt houdt niet in dat iets onvermijdelijk is.

Diensten zoals betaalrekeningen zijn meer een kostenpost en hooguit een lokkertje om andere diensten te verkopen. Daar investeren banken in, maar niet meer dan nodig. "Wij hebben een hogere uptime!" verkoopt slecht als een enkele betaalrekening op zichzelf 100 EUR per jaar kost.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 8 januari 2025 19:52]

GEi @The Zep Man8 januari 2025 08:18
Het zijn vast meer dan lokkertjes. Ik zie de kosten voor het bankieren ieder jaar stijgen, terwijl de fysieke contacten met de bank minimaal zijn geworden. Moet je fysiek naar de bank, dan moet je al gauw naar de dichtstbijzijnde stad (voorbeeld op de lijn Zwolle - Emmen: Zwolle heeft Rabobankfiliaal, Dalfsen niet, Ommen niet, Hardenberg wel).
Je zou verwachten dat de stijgende kosten ook meehelpen om de dienst in de lucht te houden en beschikbaar te hebben. En ja, een storing kan een keer gebeuren, komt vast ook altijd ongelegen, maar komen in het algemeen nog best vaak voor, gezien hoe vaak Tweakers storingen bij banken als nieuwsbericht plaatst.
The Zep Man
@GEi8 januari 2025 08:56
Het zijn vast meer dan lokkertjes.
Als iemand met ervaring in die wereld kan ik vertellen dat het niet meer is dan dat. De kosten worden verhoogd omdat de kosten voor banken hoger worden door verschillende oorzaken (inflatie, meer eisen aan informatiebeveiliging en compliance, ...).
EelcoG @The Zep Man8 januari 2025 09:34
Het grootste probleem, volgens de banken zelf: Ze worden misbruikt als opsporingsinstantie. Waardoor zij heel veel tijd en mankracht kwijt zijn aan het controleren van betalingen. (zwart geld, "verkeerde" aankopen, enz)
Hierdoor lopen de kosten enorm op.
migros @EelcoG8 januari 2025 13:14
Vindt het wel een beetje onzin dat ze veel geld kwijt zijn aan mankracht. Vroeger hadden banken ook gewoon filialen en werknemers die er werken, die worden nu anders ingezet, hoe kunnen ze dan ineens als duur worden bestempeld?
aikebah @migros8 januari 2025 15:06
Die relatief goedkope balie/servicemedewerkers zijn de laan uitgestuurd en er zijn dure IT-ers en juristen ingevlogen om de klant- en transactie-screening te organiseren.
The Zep Man
@EelcoG8 januari 2025 10:00
Het grootste probleem, volgens de banken zelf: Ze worden misbruikt als opsporingsinstantie.
Dat is inderdaad volgens de banken zelf. Neutraler gesproken worden ze ervoor gebruikt. Een bank moet voldoen aan dergelijke voorwaarden om als financiële instelling actief te zijn in de EU-markt. Het alternatief is hun activiteiten in deze regio staken.

Kennelijk is het winstgevend genoeg om actief te blijven in de EU en om te voldoen aan de daarbij behorende verplichtingen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 8 januari 2025 14:38]

biomechanical @The Zep Man8 januari 2025 11:04
Toch vreemd dat de kosten omhoog gaan die jij noemt, niet betaald worden met de miljarden die de (bvb ing) bank, elk kwartaal, aan winst heeft. Ik betaal elke maand zodat zij, met mijn (ons) geld winst kunnen maken. En elk jaar word het gebruik van een rekening duurder. Inflatie, beveiliging, compliance of aandeelhouders? Waar gaat dat geld naar toe? Winst is toch wat je overhoud na alle kosten? Toevallig weet ik dat mijn bank (de ing) eerste kwartaal 2024 1,4 miljard winst heeft gemaakt. Dat mensen twijfelen aan hun bank is in mijn ogen normaal.
Natuurlijk kunnen er storingen zijn. 100% is niet te doen. Maar om te zeggen dat de kosten omhoog moeten gaan om iets minder storingen te hebben is, met de winsten die de grootte banken hebben niet onmogelijk (maar word waarschijnlijk tegen gehouden door de aandeelhouders).
The Zep Man
@biomechanical8 januari 2025 14:42
Toch vreemd dat de kosten omhoog gaan die jij noemt, niet betaald worden met de miljarden die de (bvb ing) bank, elk kwartaal, aan winst heeft.
Vreemd is het niet. Line go up!

Banken zijn geen liefdadigheidsinstellingen. Al wil je hier wat aan doen dan kan je keuze voor een bank herzien voor één die wel in lijn ligt met wat jij niet vreemd vindt (als zo'n bank bestaat), je stemgedrag aanpassen naar een politieke partij die hier verandering in wil brengen op een manier dat jou goeddunkt (als zo'n partij bestaat), de politiek in gaan of een eigen bank opzetten die het een stuk beter doet.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 8 januari 2025 19:21]

biomechanical @The Zep Man8 januari 2025 15:49
Ik weet dat banken "moeten" groeien. Maar ze moeten stoppen met de leugen dat het duurder word omdat de dienstverlening duurder wordt! Als een bank miljarden winst maakt dan helpen die 5 euro, voor het hebben van een rekening, niets. Vooral omdat de winst komt van al het geld dat de klanten van de bank lenen of stallen. Maar blijkbaar zijn er mensen die het normaal vinden dat je betaald voor het "uitlenen" van zijn/haar geld aan een bank die daar miljarden winst mee maakt. (en vooral dat het hebben van die rekening steeds duurder word).
The Zep Man
@biomechanical8 januari 2025 16:16
Ik weet dat banken "moeten" groeien. Maar ze moeten stoppen met de leugen dat het duurder word omdat de dienstverlening duurder wordt!
Wat is daar gelogen aan? Inflatie maakt alles duurder. Strengere eisen aan compliance verhogen de kosten van geleverde financiële dienstverlening.
Als een bank miljarden winst maakt dan helpen die 5 euro, voor het hebben van een rekening, niets.
Die vijf euro compenseert voor dat hogere kosten de winsten verlagen. Line go up, not down. Je haalt geen miljarden (meer!) winst door cadeautjes weg te geven, hoe klein ze ook zijn.
Maar blijkbaar zijn er mensen die het normaal vinden dat je betaald voor het "uitlenen" van zijn/haar geld aan een bank die daar miljarden winst mee maakt. (en vooral dat het hebben van die rekening steeds duurder word).
Zoals genoemd: als je het er niet mee eens bent, dan zijn er opties. Maar dan moet je wel meer doen dan enkel klagen over hoe de wereld nu is.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 8 januari 2025 16:18]

biomechanical @The Zep Man8 januari 2025 16:35
Geef de opties die een persoon in met een uitkering heeft om dit "onrecht" op te lossen? Elke bank vraagt geld voor hun service (buiten het feit dat ik de komende jaren vast zit aan mijn huidige bank).
En zolang niemand klaagt gebeurt er niets. De meeste mensen vinden de meest onlogische dingen logisch.
En als ik dan moet lezen dat ik moet stoppen met klagen en er iets aan moet doen, in mijn situatie (oké die jij niet kent) dan snapt men niet dat er mensen zijn die niet in staat zijn om iets te doen. Bijvoorbeeld, bijna iedereen klaagt over de zorgkosten. Maar niemand kan hier iets aan doen. Of weet jij een manier als zelf complete politieke partijen de zorgkosten lager willen maar niet voor elkaar krijgen.

Ik gaf toe, een bank moet winst maken. Maar miljarden winst zijn niet genoeg om de kosten voor hun klanten (en hun geld) te dekken? Winst betekent dat er geen operationele kosten en salarissen vanaf moeten gehaald worden.

Maar het zo makkelijk om te reageren met, "Stop met klagen en die er iets aan!" terwijl je weet dat dit vrijwel onmogelijk is wanneer iedereen het logisch vind dat ondanks de enorme winst, de kosten van de klant toch elke keer verhoogt worden.
Iedereen klaagt toch ook dat alles duurder word? Moeten die ook hun mond houden en er iets aan doen?

Bijvoorbeeld de enorme verhoging van de boodschappen. Iedereen klaagt. Maar blijkbaar mag dat niet van jou.
Onzin. Iedereen mag klagen. Maar om dan maar te zeggen dat er een oplossing is voor elk probleem?
Zolang iedereen zijn mond houd gebeurt er niets.
The Zep Man
@biomechanical8 januari 2025 16:43
Geef de opties die een persoon in met een uitkering heeft om dit "onrecht" op te lossen?
Een persoon voor wie het gebruik van reguliere rekeningen geen optie is kan een basisbankrekening openen of overstappen naar een goedkopere bank. Zo heeft bijvoorbeeld N26 een gratis betaalrekening.
Elke bank vraagt geld voor hun service
Zoals genoemd: banken zijn geen liefdadigheidsinstellingen.
(buiten het feit dat ik de komende jaren vast zit aan mijn huidige bank).
Dat is jouw persoonlijke keuze.
En zolang niemand klaagt gebeurt er niets.
Zolang mensen alleen maar klagen gebeurt er ook niets.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 8 januari 2025 20:14]

wernert @The Zep Man8 januari 2025 08:12
De meeste betaalrekeningen (met creditcard) zitten dicht tegen de 100 euo per jaar...
The Zep Man
@wernert8 januari 2025 08:17
"Wij hebben een hogere uptime!" verkoopt slecht als een enkele betaalrekening op zichzelf 100 EUR per jaar kost.
Verhoog indien nodig zelf het bedrag met wat nodig is voor een hogere uptime zodat het niet snijdt in de winst van banken om het argument te begrijpen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 8 januari 2025 08:18]

Jorrie @wernert8 januari 2025 08:24
Hoe kom je aan dat bedrag? Bij mij ligt het op 60 euro, lang niet 100 euro dus.
Jeanpaul145 @The Zep Man8 januari 2025 23:26
Diensten zoals betaalrekeningen zijn meer een kostenpost en hooguit een lokkertje om andere diensten te verkopen. Daar investeren banken in, maar niet meer dan nodig. "Wij hebben een hogere uptime!" verkoopt slecht als een enkele betaalrekening op zichzelf 100 EUR per jaar kost.
Exact dit is waar ik op zinspeelde toen ik zei:
Het feit is dat de banken dit fundamentele probleem met betrouwbaarheid niet willen tackelen.
Het kan allemaal prima, en met een echt robuuste infrastructuur hoeven cliënten er niet eens iets van te merken, bijvoorbeeld door het gebruik van load balancing en failover routing.
Maar het is niet kosteneffectief vanuit het perspectief van de banken, maar het levert wel maatschappijbreed problemen op.
Om specifiek die reden zeg ik: het is tijd voor reguleringen op dit gebied.

[Reactie gewijzigd door Jeanpaul145 op 8 januari 2025 23:27]

Webgnome @Jeanpaul1458 januari 2025 07:54
En let op: ik zeg dit als een software engineer met >10 jaar ervaring.
Je weet dan hopelijk wel dat 100% uptime gewoon NIET mogelijk is he? Dat is iets wat je tijdens de opleiding al afleert namelijk. 100% uptime. Kan niet. Heb je een uurtje een hickup in een jaar -> doei 100% uptime.
xoniq @Webgnome8 januari 2025 08:06
Zelfs een snapshot maken van iets kan iets al een minuutje laten hangen en niet geheel instant (vaak ‘vrijwel’ maar nooit volledig) dus daar is 100% al niet eens mee mogelijk.
souljah1h @Webgnome8 januari 2025 08:12
Bitcoin heeft de laatste 10 jaar een uptime van 100%.

https://bitcoinuptime.com/

Lijkt dus wel mogelijk.
Vickiieee @souljah1h8 januari 2025 10:13
Bitcoin heeft de laatste 10 jaar een uptime van 100%.

https://bitcoinuptime.com/

Lijkt dus wel mogelijk.
Zeg me dat je niets van Bitcoin (eigenlijk Distributed Ledger Technology (DLT)) weet, zonder te zeggen dat je er niks van af weet.

DLT en de systemen van de Rabobank zijn niet met elkaar te vergelijken, doordat ze inherent anders zijn. Voor de Rabobank draait alles op hun eigen servers, waarbij ze zelf alles onderhouden, bijwerken etc. Bij DLT is het een gedistribueerd systeem, waarbij het niet uit maakt of een van de nodes die helpen het netwerk te onderhouden het (tijdelijk) niet doet. Het netwerk kan makkelijk blijven bestaan zonder die ene node (technisch gezien wordt het dan even iets minder veilig door hoe Bitcoin werkt, maar dat terzijde).

De Rabobank is een gecentraliseerd systeem. Bitcoin is een gedecentraliseerd (en gedistribueerd) systeem waardoor het door tal van nodes onderhouden wordt.

EDIT: Twee artikelen die ik gevonden heb die wat achtergrond informatie geven over de incidenten die voor de (Bitcoin) downtime in 2010 en 2013 zorgden.
- Has The Bitcoin Network Ever Gone Down?
- Major glitch in Bitcoin network sparks sell-off; price temporarily falls 23%

[Reactie gewijzigd door Vickiieee op 8 januari 2025 10:17]

Webgnome @souljah1h8 januari 2025 08:23
99,98% noem ik geen 100% om maar even flauw te doen..
souljah1h @Webgnome8 januari 2025 09:06
Ik zeg toch de laatste 10 jaar? Dus vanaf 2014. Als je naar beneden scrollt zie je de percentages per jaartal.

[Reactie gewijzigd door souljah1h op 8 januari 2025 09:17]

Zwaai Haai @souljah1h8 januari 2025 09:31
Thanks souljah1h leuk om te weten, dit zijn de leuke inormatieve comments op Tweakers. :)

Die downtijd op 12 maart 2013 leidde wel tot een val van 23%! Dat gaat over best veel waarde. https://calendar.bitbo.io/downtime/
SprockerJock @souljah1h8 januari 2025 08:43
Ik zie geen 100%....
closefuture @Jeanpaul1458 januari 2025 07:19
Lijken me allemaal wat voorbarige conclusies die je hier trekt. Het kan net zo goed een storing zijn bij bijvoorbeeld hun datacenter of tussen de verbindingen tussen hun datacenter waardoor hun failover niet goed werkt.

En het feit dat het allemaal complexe software is is oa. omdat een paar miljoen mensen een app willen kunnen gebruiken.
En let op: ik zeg dit als een software engineer met >10 jaar ervaring.
En let op: Ik zeg dit als een software engineer met > 20 jaar ervaring. Wat dat is kennelijk belangrijk om te vermelden?
maartenv @closefuture8 januari 2025 07:37
Ik als infrastructure engineer met bijna 30 jaar ervaring, denk dit ook.

OT: Daarom, altijd een fallback voor jezelf achter de hand houden zoals pinpassen en contanten.
xoniq @maartenv8 januari 2025 07:47
Apple Pay en Google Pay werken ook nog gewoon. Dus valt allemaal wel wat mee. Alleen ruk als je geld moet overmaken.

Maar als je daarmee na vandaag te laat bent, ben je gewoon al te laat, gewacht tot het laatste moment. En als het om een andere betaling gaat, tsja, buiten je macht.
Houtenklaas @Jeanpaul1458 januari 2025 08:35
Het is eigenlijk onacceptabel dat een service die zo belangrijk is zo onbetrouwbaar is.
Definieer "onbetrouwbaar". Je ziet dat de Rabo een gemiddelde uptime heeft van ver boven de 99%. De kosten om dat laatste beetje nog te verbeteren zijn doorgaans uitzonderlijk hoog. De vraag is of jij dat als gebruiker acceptabel vindt dat jouw maandelijkse kosten voor de bank daarmee factoren gaat stijgen. Iemand moet het betalen immers. Daarnaast hoor je alleen maar dit soort berichten als het kapot is, je leest nooit dat ze al twee maanden up zijn ....
HVinduction @Houtenklaas8 januari 2025 09:23
Inderdaad, Nederlanders zijn goed in zeuren. Die systemen zijn hartstikke betrouwbaar, ook al is er zo storing dan wordt een betaling gewoon uitgesteld, het geld kan niet verdwijnen. Met meer dan 100 miljoen transacties alleen al in Nederland dan is het volkomen normaal dat er af en toe een kleine storing van een paar uur is.

Ik heb gewoon meerdere bankrekeningen en contant geld op zak en wat voorraden voor als er een echte noodsituatie komt, zoals een knijpkat, wereldontvanger, gasfles met verwarmer, jerrycans met benzine, zonnepaneel voor stroom en lang houdbaar eten. Er zijn genoeg gratis bankrekeningen, zelfs met fysieke passen die je gratis erbij krijgt. Dan ben je tenminste niet afhankelijk van 1 bank.

Zouden meer mensen moeten doen, want als er echt nood is (3e wereldoorlog) in plaats van zo'n kleine storing dan gaan mensen hamsteren en als het echt erg wordt van elkaar plunderen.
rko4u @Jeanpaul1458 januari 2025 07:58
Het stoort me dat iemand op tweakers zo weinig begrip heeft voor standaard IT problemen. Banken zijn nu eenmaal een gewild hackslachtoffer. Als je een server overbelast of een netwerk verbinding vernietigd, kan je al grote problemen creëeren. Ieder bedrijf heeft wel eens last van storingen, zowel de mens als de techniek is niet perfect. Ga niet doen alsof je dat verwacht!
swhnld @rko4u8 januari 2025 08:51
Aan de andere kant, kun je je software architectuur ook daarop inrichten en ontwikkelen.
En dat kan. Hoe vaak komt er bijvoorbeeld een storing voor dat alle AH supermarkten hun deuren moeten sluiten door een storing in hun kassa systeem? Of alle Shell pompstations dicht moeten door een IT storing?
Ik zeg niet dat die bedrijven geen storingen kennen, maar hun hoofd diensten blijven werken.
MrDucky @swhnld8 januari 2025 09:01
Die kassa systemen doen ook overschrijvingen die door banken als de Rabobank gedaan worden. Het gaat hier om de app die storing heeft. Je betaal verkeer werkt nog gewoon. Dus je vergelijking is niet helemaal eerlijk lijkt me.
rko4u @swhnld8 januari 2025 09:03
Gisteren kregen wij een mail van Microsoft dat bepaalde functies er uit lagen. Daar doe je echt niets tegen. Of je moet zoveel investeren dat je twee totaal onafhankelijke systemen bouwt die het van elkaar overnemen. Maar dan zit je toch weer met een centrale database die je op twee plekken moet uitrollen. Dus nee, je kan je niet wapenen voor alle mogelijke storingen. Dan zijn de kosten te hoog.

En ja, ik heb het bij de jumbo al meegemaakt dat de winkel dicht ging omdat de kassa het niet deed. En de shell stations doen het natuurlijk ook niet als er een pinstoring is.
En ja, veel systemen zijn zo ingericht dat lokaal zoveel mogelijk dingen offline door kunnen draaien, maar de bank heeft toch echt die centrale database nodig.
U heeft duidelijk een verkeerd beeld van deze zaken.
djwice @Jeanpaul1458 januari 2025 07:17
Weet jij de oorzaak van de storing?
Wellicht is er een zeer complexe aanval aan de gang.
Transportman @Jeanpaul1458 januari 2025 07:43
Wat is voor jou dan een minimaal acceptabele uptime en tegen welke kosten? Ik denk dat banken (en heel veel andere organisaties) al een gigantisch hoge uptime hebben, het lijkt alleen tegen te vallen doordat het meteen in het nieuws komt als het een keer niet werkt.
lenwar
@Jeanpaul1458 januari 2025 08:15
Het feit is dat de banken dit fundamentele probleem met betrouwbaarheid niet willen tackelen.
Heb je hier een bron van?

Juist als software engineer moet je weten dat systemen megacomplex kunnen zijn. Het feit dat zelfs de website het niet doet kan letterlijk alles zijn. Van een cloud-leverancier die een verstoring heeft tot fysieke hardwarestoringen (ergens in de gehele keten), een database-storing, een verkeerd getestte nieuwe softwaremodule, tot iets lulligs als een verlopen certificaat, of misschien zelfs een DDoS-aanval.

Er zijn wekelijks wetten die aangepast worden, waardoor banken aanpassingen moeten maken aan systemen (wereldwijd). Die complexiteit komt ook voort vanuit allerlei regelgeving, maar ook vanuit legacy, historische producten, enz.

Ik ben het helemaal met je eens dat het niet zo mogen gebeuren, enz, enz, enz. Maar zolang je niet weet wat er aan de hand is, kun je helemaal geen conclusies trekken.
R3m3d7 @Jeanpaul1458 januari 2025 08:21
>En let op: ik zeg dit als een software engineer met >10 jaar ervaring.

Ik moest hier hardop om lachen, bedankt daarvoor om deze donkere ochtend.
SgtElPotato @Jeanpaul1458 januari 2025 08:57
Met je 10 jaar ervaring (waar uberhaupt, kleine bedrijven, grote bedrijven, hoeveel klanten, wat voor applicatie etc etc) kun je ook beter inschatten dat een bank iets complexer is dan een standaard applicatie. Ook zijn het nogal gewilde doelwitten voor aanvallen van buitenaf

Tuurlijk, het is onprettig, maar je kunt wel betalen. En als je komt met het argument, ja maar ik MOET morgen iets belangrijks betalen dan had je dat ook gisteren kunnen voorbereiden of eergisteren.
HVinduction @Jeanpaul1458 januari 2025 09:12
Wel een beetje heel kort door de bocht, vindt je niet? We doen dagelijks meer dan honderd miljoen banktransacties en maar een procent van de tijd is er een storing die behalve wat ongemak geen ver strekkende gevolgen heeft, je geld verdwijnt niet ofzo. Je kan 24/7 een betaling verrichten. Juist banken zijn degene die zich houden aan de meest strenge regels voor uptime, beveiliging en fraude, dat zijn gewoon vastgelegde wetten die je als IT'er zou moeten weten.

Die systemen zijn in de basis niet eens zo complex, het punt is je hebt meer dan 20 miljoen bankrekeningen met geld erop en tegelijkertijd daarvan ook nog meerdere backupservers die zo de taken kunnen overnemen bij onderhoud of een storing. De systemen zijn zo veilig dat de aanvallen die er worden gepleegd 99% social engineering zijn, bijvoorbeeld phishing.

Daarnaast worden transacties automatisch en eventueel handmatig gecontroleerd op geldigheid en mogelijke fraude. En dat is met 100 miljoen transacties ook wel nodig, dan is alles niet zo simpel.
JackBol @Jeanpaul1458 januari 2025 09:20
20 jaar IT ervaring hier, inclusief bij banken.
Hun systemen zijn zoveel complexer dan ze ooit hadden mogen worden..
Heb je enig idee welke diensten een bank levert? Welke maatregelen je moet treffen als je informatie voor 30 jaar veilig maar ook toegankelijk moet opslaan (hypotheken bijvoorbeeld?). Wanneer je miljoenen transacties per dag verwerkt?
SPee @JackBol8 januari 2025 11:28
Maar moeten die allemaal verbonden zijn met de betaaldienst?
Of zijn dat losse systemen die onafhankelijk van elkaar werken. ;)
JackBol @SPee8 januari 2025 11:30
Ik neem aan dat jij graag in je app ziet wanneer je betaald hebt? Of dat je digitaal een incasso in kan trekken? Of dat je je hypotheek en credit card informatie op 1 plek bij elkaar hebt?
Tarquin @Jeanpaul1458 januari 2025 10:10
Bewuste keuze. Ze maken nieuwe features (waar wij blij mee zijn), blijven bij met wetgeving (verplicht) en blijven bij met andere financiële diensten (wat wij echt willen).

Ze accepteren dat het af en toe omvalt omdat ze weten dat ze het in een paar uur kunnen fixen - en ze werken eraan om die paar uut nog terug te brengen.
Nikonilex @Jeanpaul1458 januari 2025 10:56
Ik denk dat veel storingen ook door de vele cyberaanvallen worden veroorzaakt, dus het valt erg mee hoe vaak ze eruit liggen...
Keypunchie
@Jeanpaul1458 januari 2025 11:21
Ervaring met wat dan?
Het feit is dat de banken dit fundamentele probleem met betrouwbaarheid niet willen tackelen. En dus wordt het hoog tijd dat er regels komen voor de maximale downtime van belangrijke instituties met onbetrouwbare diensten.
Duidelijk geen ervaring in de financiele wereld. Er is een enorme drive naar het verbeteren van betrouwbaarheid. Het staat soms zelfs snelle innovatie in de weg. Heel veel wijzigingen en migraties moeten met "de winkel open", want je bent niet alleen bedrijfskritieke, maar maatschappelijk kritieke dienstverlening.

En die regels, die zijn er allang en hebben een behoorlijke impact.

Een groot stuk van het werk in de financiele IT heeft te maken met compliance. En dan gaat het niet alleen om financiele aspecten, maar je mag ook mooi bewijzen aan interne en externe auditors dat je zaken zoals backup, HA en DR goed op orde hebt. En dat is zeker niet alleen een papieren excercitie. Kan soms best frustrerend zijn. Heb je net een DR-procedure succesvol doorgelopen en uitgevoerd, mag je hem nog een keer gaan doen, want de auditor vind dat je onvoldoende bewijs hebt geleverd dat je RPO/RTO hebt gehaald.

En dat zijn dan ook gewoon auditors van AFM en DNB zelf, niet een of andere ingehuurde koekenbakker.

Er valt wat te verbeteren hoor, maar zo'n complexe omgeving is gewoon *heel lastig*. Zowel de technische, maar ook de menselijke aspecten. En voor beheer, met ieder succes dat je behaalt lopen de verwachtingen alleen maar op.

En ieder radartje moet goed draaien. Zo heb ik zelf vanuit mijn subdiscipline twee transities van vrij dichtbij mogen meemaken. De overgang naar SEPA betalingsverkeer, en de overgang naar Instant Payments.

Beide zijn behoorlijk soepel gegaan, voor zulke dramatische veranderingen aan de achterkant... met de toko open.

Het gevolg is wel: Voor 2013 vonden we het heel normaal dat als je geld overmaakte naar bvb. Polen, dat je dan pas na een paar dagen wist of het gelukt was. Anno 2025 vinden we het *TOTAAL ONACCEPTABEL* dat de transactie meer dan 10 seconden leek te duren en OMG, de push notificatie kwam pas na een minuut!

* Keypunchie deed vroeger nog betalingen met een Girobetaalkaart en kreeg dan een maand later eens een overzichtje

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 8 januari 2025 11:23]

mash_man02 @Jeanpaul1458 januari 2025 11:47
Ik denk dat het meer een algemene IT illusie is om 100% beschikbaarheid neer te zetten.

Vele nog kapitaalkrachtigere organisaties zoals Facebook en Microsoft halen dat ook niet.

De tendens is immers dat we technische oplossingen bedenken om zaken te verbeteren die uiteindelijk complexiteit en dus weer extra risico introduceren.
pbk @Jeanpaul1458 januari 2025 07:24
.

[Reactie gewijzigd door pbk op 8 januari 2025 07:27]

segil @Jeanpaul1458 januari 2025 08:03
Alle banken? Mijn bank niet hoor, niet dat mij opvalt tenminste. Ik zit bij de Triodos bank.
DvE @segil8 januari 2025 08:15
https://www.triodos.nl/se...kbaarheid-dienstverlening
segil @DvE8 januari 2025 10:24
prima score!
gimbal @Jeanpaul1458 januari 2025 10:16
Het is irrelevant dat het onnacceptabel is. We leven nog lang niet in de samenleving van the Jetsons, letterlijk alles hangt nog aan elkaar met ducttape en touwtjes.

Dat is ook niet zo gek, want we doen dit gedoe als mensheid nog maar een jaar of 70. We zijn nog veel te groen om het een ambacht te kunnen noemen. Iedereen die zich een expert durft te noemen is eigenlijk de eenoog in het land van de blinden.
viool123 @Jeanpaul1458 januari 2025 10:41
Moet hier toch even voor Rabobank opkomen, kan me niet herinneren dat ik ooit niet heb kunnen bankieren. En dat in 20 jaar tijd.
108rogar @Jeanpaul1458 januari 2025 13:38
En dus wordt het hoog tijd dat er regels komen voor de maximale downtime van belangrijke instituties met onbetrouwbare diensten.
Die regels heeft DNB al.
wildhagen
8 januari 2025 06:54
De problemen begonnen rond zes uur op woensdagochtend, blijkt uit data van AlleStoringen.
Dit klopt niet helemaal. Ik wilde even voor 05:00 even mijn saldo bekijken omdat ik vandaag een incasso verwacht, en toen werkte het ook al niet meer, kreeg toen al die Systeemfdout (999) via de app. Het was dus al vóór 6 uur aan de gang, mogelijk ook al voor 5 uur, maar dat weet ik verder niet.

En ach, komt vanzelf wel weer goed. Meestal zijn die storingen bij Rabobank van vrij kore duur, en sowieso ervaar ik daar maar heel weinig problemen met storingen etc.
Wraldpyk @wildhagen8 januari 2025 06:56
Gevalletje van niet genoeg mensen wakker om het te merken bij Allestoringen. Is natuurlijk nog steeds afhankelijk van gebruikers die deze informatie insturen.
lenwar
@Wraldpyk8 januari 2025 07:50
Ik ga er heel naïef vanuit dat de afdelingen die 24/7 monitoren ook een feed van Allestoringen in de gaten houden. (Dat is tenslotte een dienst die Allestoringen aanbiedt)
xoniq @lenwar8 januari 2025 08:13
Dat van allestoringen is gebaseerd op meldingen en community meldingen. Je ziet dat heel mooi terug op dit moment dat mensen ook een ‘iDEAL’ storing melden aldus hun charts, omdat men dan bij iDEAL terecht komt, naar hun bank doorgestuurd worden en dan niet verder komen.

Voor veel mensen is dan ‘iDEAL kapot’ en wordt dat zodoende gemeld. Terwijl er helemaal niks met hun aan de hand is, maar met de bank zelf.
lenwar
@xoniq8 januari 2025 08:17
Ja, dat weet ik. Maar Allestoringen biedt ook een dienst aan de bedrijven die ze monitoren. De Rabobank kan een feed krijgen van 'problemen met de Rabobank-dienst' en de 'iDeal dienst', enzovoorts. Zo kun je die data direct integreren in je eigen monitoring-systemen.

https://downdetector.com/for-business/

Het gebeurd schijnbaar dat AlleStoringen/DownDetector sneller door heeft dat er een storing is dan de interne systemen.
xoniq @lenwar8 januari 2025 08:22
Op zich zijn er heel veel tools die het per minuut kunnen meten. Zoals ik kreeg net push meldingen dat er een dienst van mij hikt, aan / uit om de haverklap qua bereikbaarheid. Heb je allestoringen in feite niet voor nodig.

Als hun pieken pas rond 6 uur waren, is dat eigenlijk al te laat. Maar aan de andere kant, gaat dit al nergens over, want wie zegt dat Rabobank engineers niet al meldingen heeft gehad en dat ze al sinds half 5 bezig zijn met oplossen, wij weten alleen de publieke data van die derde partij.
lenwar
@xoniq8 januari 2025 08:30
Dat zeg ik ook niet :)
Daar weten we helemaal niets van. Ik geef alleen aan dat AlleStoringen ook feeds heeft voor bedrijven. En dat die feeds soms iets sneller doorhebben dan de interne systemen.
Het ligt er natuurlijk helemaal aan wat voor soort verstoring het is. Daar kunnen we niks algemeens over zeggen.
SPee @lenwar8 januari 2025 11:32
Het gebeurd schijnbaar dat AlleStoringen/DownDetector sneller door heeft dat er een storing is dan de interne systemen.
Niet wanneer het bedrijf hun eigen monitoring goed voor elkaar heeft. Dan krijg je een melding nog voordat er een probleem zich voordoet.

Misschien dat AlleStoringen/DownDetecter het eerder doorheeft dan de communicatie afdeling. ;)
lenwar
@SPee8 januari 2025 11:57
Daar kun je niks algemeens over zeggen.

Stel dat 5% van de transacties niet doorkomen door een storing bij een van je netwerkdienstleveranciers. Goede kans dat de gebruikers dat sneller doorhebben dan jijzelf.

Het ligt er volledig aan wat de storing.

Er zullen zat storingen zijn waar wij als gebruiker niets van merken. Mislukte rapportages naar de centrale banken of ministeries of zo.
Aschtra @wildhagen8 januari 2025 07:00
Er staat ook nergens dat het niet vanaf 05:00 begonnen zou zijn. De meldingen op allestoringen zouden vanaf rond 06:00 zijn.

Ik snap het het is nog vroeg
pbk @Aschtra8 januari 2025 07:13
Er staat
De problemen begonnen rond zes uur op woensdagochtend, blijkt uit data van AlleStoringen.
Dus er wordt in het artikel toch aangegeven dat dit de starttijd is? Met dan als bron Alle storingen.
PCG2020 @pbk8 januari 2025 09:37
Ja, dat staat er inderdaad, maar blijkbaar is de storing al wat eerder begonnen, zoals @wildhagen zei. Rond een uur of vijf 's ochtends zijn er alleen nog niet zo veel mensen wakker, dus dan zal het aantal meldingen op AlleStoringen ook wel beperkt zijn.

Blijkbaar zijn er veel mensen die 's ochtends bij het wakker worden meteen hun banksaldo checken. Misschien helpt dat bij het opstaan omdat ze zich dan rot schrikken van het bedrag, of zo, als een soort shock-effect :? Misschien moet ik dat dan ook eens proberen :D
Jorrie @pbk8 januari 2025 07:16
Ja en volgens die bron begonnen de storingen vanaf 6 uur.
pbk @Jorrie8 januari 2025 07:17
Eh, ja,.dat geef ik toch juist aan? :)
rko4u @Jorrie8 januari 2025 08:01
Als software developer moet ik u toch aangeven dat rond 6 niet gelijk is aan vanaf 6. Dat soort verwarringen kunnen tot ernstige problemen leiden in de software en naar blijkt dus ook hier.
xoniq @rko4u8 januari 2025 08:15
De meldingen bij allestoringen zijn rond die tijd aan het pieken, dat mensen beginnen te klagen.

Als de storing om 3 uur begon had nog het grootse gedeelte van het land er geen last van en begonnen de meldingen wederom rond 6 waar werkend Nederland begint te ontwaken.
Aschtra @pbk8 januari 2025 09:32
Exact, en die bron is gebaseerd op of gebruikers het merken of niet en dan ook nog eens melden. Zegt dus niets over de daadwerkelijke starttijd van de verstoring.

Mijn statement blijft dus staan.

[Reactie gewijzigd door Aschtra op 8 januari 2025 09:32]

.Vii 8 januari 2025 06:59
Ik kon nog net wel pinnen met mijn mobiel dat lijkt het dus nog wel te doen :)
xoniq @.Vii8 januari 2025 07:49
Dat gebruikt ook geen mobiele data, dat is een ‘fysieke pas’ als virtuele kaart. Staat helemaal los van de app of website gelukkig. Als die het niet doet werkt gewoon pinnen ook niet meer.
Jeroen hofman 8 januari 2025 07:26
flinke piek 06.38 2383 meldingen
Ach ja komt wel weer goed
Noord27 @Jeroen hofman8 januari 2025 07:41
Dan gaan de wekkers af. Storing was er rond 04:30
Jeroen hofman @Noord278 januari 2025 11:44
@Noord27
De meeste werkers wel om die tijd. Ik had dan ook rond 07.00 op alle storingen gekeken , 2383 meldingen
biggydeen2 8 januari 2025 08:11
Wellicht offtopic maar er is ook een storing die al minstens 1.5 jaar speelt bij ABN en ABN weigert er iets aan te doen. Als je via de FB browser naar een willekeurige website gaat en een betaling wilt doen via de ABN app dan krijg je een grijs scherm en 404. Dit speelt bij alle betalingen die op deze manier worden gedaan bij elke website. Dit gaat dus over ontzettend veel betalingen die niet afgerond kunnen worden en waar ondernemers veel omzet door verliezen. ABN wil hier niks aan doen... Ook bevestigd door betaalprovider Mollie. Via alle browsers werkt het prima, behalve dus de FB browser.

Gezien er miljoenen mensen op FB zitten en er voor vele tientallen miljoenen producten en diensten worden verkocht via FB is het bizar dat ze het niet willen fixen. Antwoord ABN: FB browser ondersteunen we niet... Ik moet dus noodgedwongen vermelden in communicatie naar klanten dat je niet kunt betalen met ABN indien je via FB komt 8)7
sus @biggydeen28 januari 2025 08:30
Doet het *prima*.

Net even getest met mijn eigen webshop vanuit Facebook en Insta.
biggydeen2 @sus10 januari 2025 13:47
Je speelt bij de facebook app. Je moet dus specifiek vanaf je telefoon via de FB app.
ZFLaSH 8 januari 2025 08:14
Het issue is nog onbekend en is begonnen om 6:00
Maikie18 8 januari 2025 08:18
Werkt bij mij inmiddels weer
Furry1981 8 januari 2025 08:22
Hier begint de app wel te werken, de vingerafdruk daarna weer een code 999... Het blijft techniek en dat kan altijd (even) kapot gaan. Net als wij mensen ;)
waandersj 8 januari 2025 08:23
De storingenpagina van de Rabobank geeft aan dat er niks aan de hand is: https://www.rabobank.nl/particulieren/storing Dat is dan wel weer geruststellend :)
Jelle Brolnir @waandersj8 januari 2025 08:53
Waarschijnlijk ligt dat ook plat :+

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