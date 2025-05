Politie NL: dit jaar in 1000 zaken advertenties ingezet voor opsporen getuigen

De Nederlandse politie heeft in de eerste helft van 2024 in ruim duizend zaken gerichte advertenties op sociale media geplaatst om getuigen van misdrijven te vinden of tips te verzamelen. De advertenties richten zich vooral op specifieke locaties.

De politie zegt tegen De Telegraaf dat de gerichte advertenties helpen bij het bereiken van potentiële getuigen op 'zeer lokaal niveau'. Dankzij de advertenties die in de eerste helft van 2024 werden geplaatst, kreeg de politie 'honderden meldingen binnen en werden miljoenen unieke gebruikers bereikt', zegt Martin de Wit van het Landelijk Team Opsporingscommunicatie tegen de krant. De advertenties staan onder meer op Facebook en Instagram.

"We kunnen mensen nu specifiek benaderen, gericht per straat of wijk, om zaken op te lossen. Dit gebeurt vaak naast de traditionele kanalen en is fijnmaziger en laagdrempelig”, aldus De Wit. Er zijn wel strengere voorwaarden verbonden aan de inzet van gerichte advertenties. Zo mag de politie ze alleen inzetten met toestemming van het Openbaar Ministerie.

De politie maakt de laatste jaren steeds vaker gebruik van gerichte advertenties. Sinds 2021 richt ze zich met Google Ads-advertenties op jongeren die mogelijk cybercriminele activiteiten willen uitvoeren. In februari 2024 maakte de politie bekend dat ze tot dan toe ruim 60.000 euro aan deze advertenties heeft besteed.