Razer Wolverine V3-Xbox-controller heeft Hall-effectjoysticks en nieuw ontwerp

Razer heeft de Wolverine V3-controller aangekondigd, een officiële Xbox Series-controller met zes extra knoppen en Hall-effectjoysticks. De extra knoppen komen overeen met de V2-versie, al is de plaatsing nu anders. De V3 komt als draadloze en bedrade versie, en werkt op Xbox en pc.

De Hall-effectjoysticks van de Razer Wolverine V3 moeten nauwkeuriger zijn dan traditionele joysticks en langer meegaan. De gevoeligheid en deadzone van de joysticks zijn aan te passen in de Razer Controller App die beschikbaar is voor zowel Windows als Xbox.

De zes extra knoppen zijn vier backpaddles en twee bumpers. Die backpaddles zaten bij het vorige model wat meer in het midden van de controller, nu zitten ze meer richting de handvatten. De bumpers zijn volgens Razer bijvoorbeeld handig voor spelers die met clawgriphouding spelen, waarbij de duim op de joystick blijft, de wijsvinger bij de abxy-knoppen blijft en de middelvinger bij de bumperknop zit.

Onder de bumperknoppen zitten de triggers, die net als het voorgaande model twee modi hebben. Gebruikers kunnen kiezen voor de standaard analoge triggers, of kunnen met een schuifje voor 'muisclickbediening' kiezen. Hierbij worden de triggers knoppen en zijn ze sneller in te drukken, voor bijvoorbeeld shooters.

Razer brengt de Wolverine V3 uit als de draadloze Pro en de bedrade Tournament Edition. Die Tournament Edition kost 120 euro en is nu te bestellen. Deze wordt dan vanaf 26 september geleverd. De Pro-variant is nu te koop en kost 230 euro. Deze heeft een draadloze 2,4GHz-USB Type A-dongle, een USB-A-naar-C-kabel van drie meter lang, een draagtas en twee vervangbare joystickkapjes. Beide controllers hebben de PC Tournament-modus, waarvoor de controller bedraad aangesloten moet zijn op een pc. Dan is er een pollingrate van 1000Hz. Razer meldt niet wat de pollingrate buiten de PC Tournament-modus is.

De laatste afbeelding is van de bedrade Tournament Edition, de overige afbeeldingen zijn van de draadloze Pro-variant.