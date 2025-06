Demissionair minister Uitermark neemt Digitaliseringsportefeuille over van Szabó

Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Judith Uitermark neemt voorlopig de taken waar van staatssecretaris voor Digitalisering Zsolt Szabó. Die stapte eerder deze week op na de val van het kabinet. Het is nog niet duidelijk of Uitermark verder gaat met de Digitaliseringsstrategie.

Het kabinet schrijft dat Judith Uitermark de taken van Szabó overneemt. Zsolt Szabó stapte dinsdag op als staatssecretaris voor Digitalisering, nadat de PVV het Nederlandse kabinet liet vallen. Szabó zat namens de PVV in het kabinet.

Het is niet verrassend dat Uitermark Szabós taken overneemt. Zij is al minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Szabó viel onder dat ministerie.

Het is nog onduidelijk of Uitermark verder gaat met de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Die zou aanstaande vrijdag worden aangekondigd. De Digitaliseringsstrategie is een langverwachte visie op hoe Nederland omgaat met ict en bijvoorbeeld cloudgebruik. Die werd al ingezet onder het vorige kabinet, maar de strategie zou dit voorjaar klaar zijn. Uitermark gaat als demissionair minister verder. Dat betekent dat ze alleen nog kan besluiten over belangrijke onderwerpen. Het is nog niet bekend of de Digitaliseringsstrategie tot belangrijk wordt verheven.