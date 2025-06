Pornhub is in Frankrijk niet bruikbaar uit protest tegen leeftijdsverificatie

Verschillende pornowebsites, waaronder het bekende Pornhub, Youporn en Redtube, zijn vanaf woensdag niet meer te bezoeken in Frankrijk. Het moederbedrijf blokkeert die websites uit protest tegen Franse regels die identificatie van gebruikers verplicht stelt.

Aylo, dat naast de videoplatformen ook het moederbedrijf is van meerdere pornoproductiebedrijven en andere volwassenencontentaanbieders, zegt tegen onder andere France24 dat het vanaf woensdag alle toegang tot zijn pornosites in dat land blokkeert. Bezoekers van deze websites krijgen geen toegang meer tot de websites, maar zien een waarschuwing over het nieuwe Franse beleid. Op het moment van schrijven lijken de sites overigens nog wel te bezoeken.

Het bedrijf protesteert tegen een Franse wet die eerder dit jaar van kracht werd. Die verplicht pornosites om te controleren of bezoekers ouder dan achttien zijn. Dat moet via bijvoorbeeld het uploaden van een paspoort of het nemen van een video-opname.

Aylo protesteert tegen die maatregelen. Het bedrijf wil 'Fransen laten weten hoe gevaarlijk en hoeveel potentiële inbreuk op de privacy' het beleid kan hebben, aldus de eigenaar van Aylo. Het bedrijf zegt dat het niet tegen het concept van leeftijdsverificatie is, maar niet op de manier die Frankrijk voorstelt.

Aylo wijst naar grote techbedrijven. Google, Apple en Microsoft zouden volgens Aylo beter zijn in het implementeren van leeftijdsverificatiesystemen dan individuele websites, zegt het bedrijf. Dat zou een betere oplossing zijn dan wat Frankrijk nu doorvoert.