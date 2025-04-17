Google Pixel 9a

Inleiding

Design en scherm: (bijna) helemaal plat

De nieuwe achterkant van de Pixel 9a valt bij ons goed in de smaak. Hoewel het niet meteen duidelijk is welk aspect van het nieuwe camera-ontwerp een ‘waterdruppel’ is, geeft het gebrek aan een camera-eiland of -balk het verder toch al minimalistische ontwerp een heel strak, clean gevoel mee. Pixel a-telefoons waren in het verleden relatief compact. Google lijkt langzaamaan mee te bewegen met de rest van de markt, want de 9a is een klein slagje groter dan zijn voorganger, de 8a. Dat is niet de enige verandering, want de ergonomie is dit jaar wat minder. Niet alleen het grotere formaat is daarbij de boosdoener. Zo is het frame nu een stuk platter en loopt de achterkant niet meer rond af. Daardoor voelt de 9a aanzienlijk forser aan wanneer je hem vasthoudt. Wel is de IP-rating beter: de Pixel 9a is tot 30 minuten lang volledig waterdicht en heeft een IP68-rating. De Pixel 9a (links) is een slagje groter dan de 8a. De schermranden zijn net als bij de voorganger erg dik, maar dit jaar volledig symmetrisch en is er geen sprake meer van een ‘kin’ aan de onderzijde. Daardoor is de screen-to-bodyratio iets verbeterd en is deze nu 83,5 procent, een verbetering van ongeveer 2 procent. Dat Google nog steeds ervoor kiest om zulke dikke bezels te gebruiken is jammer, want er bestaat haast geen enkele fabrikant die dit nog toepast in het middensegment. Zelfs in het lagere segment is dit steeds minder gebruikelijk. Pixel 9a (rechts) en Pixel 9 Toestel Pixel 8a Pixel 9a Hoogte (mm) 152,1 154,7 Breedte (mm) 72,7 73,3 Dikte (mm) 8,9 8,9 Gewicht 188g 186g Schermdiagonaal 6,1" 6,3" Refreshrate 60-120Hz 60-120Hz Resolutie 1080x2400 (430ppi) 1080x2424 (422ppi) Materiaal Gorilla Glass 3, aluminium, plastic Gorilla Glass 3, aluminium, plastic IP-rating IP67 IP68 Google heeft nieuwe schermpanelen in de Pixel 9a gestopt. De pixeldichtheid en refreshrates zijn daarmee zo goed als hetzelfde. Wel is het beeldscherm net iets groter. Bovendien claimt Google dat de displays een stuk helderder zouden moeten zijn. Om dit te toetsen hebben we zoals altijd de beeldschermen doorgemeten met onze SpectraCal C6-colorimeter en Portrait Displays' Calman Ultimate-analysesoftware. Google belooft een piekhelderheid van 2700cd/m². In onze tests wordt die helderheid niet bereikt en meten we maximaal 2477cd/m². Hoewel de claim dus niet wordt waargemaakt, hebben we fabrikanten wel eens gekkere beloftes over hun schermen zien doen. Het is een mooie stap voorwaarts ten opzichte van vorig jaar, toen de helderheid ook al goed was. De kalibratie van het scherm is dan weer wat minder. De kleurtemperatuur, kleurafwijking én grijsafwijking waren vorig jaar simpelweg beter. Dat betekent nog niet dat de kleurweergave slecht is: alle afwijkingen vallen onder de grens van een ΔE-waarde van drie. Daarmee zul je dit met het blote oog niet of nauwelijks kunnen zien.

Camerasysteem: een downgrade

Het meest opvallende aan de Pixel 9a is natuurlijk het camera-eiland, of eigenlijk juist het gebrek daaraan. Google heeft de telefoon voorzien van een camerasysteem dat vlak geïntegreerd zit in de behuizing. Daardoor steekt er niets uit, althans: misschien een millimeter van de cameralens zelf. Het toestel kan dus vrijwel helemaal plat op tafel liggen, zolang je niet op de linkerbovenhoek drukt, want dan wiebelt hij alsnog. Google Pixel 9a - Waterdropcamera Een cameraysteem dat fysiek minder uitsteekt, betekent in de praktijk echter ook dat de hoofdcamera minder uitstekend is. Deze lijkt op papier te zijn voorzien van een regelrechte downgrade: van een 1/1,78”-Sony IMX787 met 64 megapixel naar een 48-megapixelsensor met een formaat van slechts 1/2”, dezelfde sensor als in de Pixel 9 Pro Fold. Wel is het diafragma wat groter ten opzichte van zijn voorganger: dat is van f/1.9 naar f/1.7 gegaan. Daarmee is de lensopening alsnog kleiner dan die van veel andere primaire camera’s op midrangemodellen en dat geldt al helemaal voor de beeldsensor. Google zal dus flink moeten inzetten op computational photography om de minder indrukwekkende camerahardware te compenseren.



De selfie- en groothoekcamera zijn ten opzichte van de voorganger ongewijzigd: die gebruiken allebei nog steeds de Sony IMX712-sensor. Vorig jaar leverde dat ruimschoots voldoende plaatjes op. Door betere processing zouden ze dit jaar nog beter moeten zijn. Primair Ultrawide Front Resolutie 48 megapixel 13 megapixel 13 megapixel Sensorgrootte 1/2" 1/3,1" 1/3,1" Pixelgrootte 0,8μm 1,12μm 1,12μm Brandpunt in 35mm-eq. 24mm 14mm 21mm Diafragma f/1.7 f/2.2 f/2.2 Ois Ja - - Autofocus Dualpixel-pdaf - - Video 4k @ 60fps 4k @ 30fps 4k @ 30fps Hoewel Google natuurlijk bekend staat om zijn uitstekende software - ze zijn zelf immers de maker van Android - valt dat maar mondjesmaat aan de camera-app af te zien. De interface zelf is vrij duidelijk, maar wel beperkt. Voor relatief simpele instellingen word je al snel doorgestuurd naar de systeeminstellingen. Daarnaast kun je bijvoorbeeld niet naar boven of onder swipen om een paar extra toggles op te roepen, zoals bij veel andere telefoons. Daar staat tegenover dat Google-telefoons de fijnste autofocusindicator van zo’n beetje alle Android-telefoons hebben. Dat komt omdat je het focuspunt altijd duidelijk in beeld ziet staan, aangewezen als rondje. Dit volgt het object of de persoon en houdt de focus daarbij vast, waardoor je jouw onderwerp bijna nooit onscherp in beeld zult hebben. Op Pixel-telefoons weet je altijd op welk onderwerp gefocust is.

Camera: praktijktest en vergelijking

Om het camerasysteem inclusief downgrade aan de tand te voelen, ben ik zoals gebruikelijk op pad geweest met de telefoon. Deze keer hebben we de keuze gemaakt om de Pixel 8a en de Galaxy S24 FE mee te nemen om de Pixel 9a tegen af te zetten. Die eerste hebben we meegenomen om te kijken hoe de hardwarematig mindere hoofdcamera en nieuwe beeldverwerking zich vertalen naar de praktijk. De keuze voor de Galaxy was snel gemaakt, aangezien hij een vergelijkbare prijs heeft en een soort lightvariant is van Samsungs topmodellen, net zoals de 9a bij Google. De drie telefoons zijn vóór het maken van de foto’s voorzien van de laatste software-updates. Primair Zoals gemeld heeft de primaire camera stiekem een downgrade gehad. Daarvan merk je in de praktijk gelukkig niet zoveel: overdag maakt de 9a foto’s van ongeveer dezelfde kwaliteit als de 8a. Dat wil zeggen: het zijn nette foto's. Wel is de scherptediepte van de iets grotere sensor op de 8a wat prettiger. In het donker gebeurt er iets opmerkelijks: de 9a produceert scherpere resultaten. Dat hadden we door het verschil in sensoroppervlak niet verwacht. Dat klinkt goed, maar de Samsung S24 FE waarmee we de camera van de Pixel vergelijken is in het donker nog scherper. De kleurweergave van de Pixel is ‘s avonds weer beter, terwijl de Samsung daarin overdag de overhand heeft. Ultrawide De ultrawidecamera zelf mag dan niet veranderd zijn, de beeldverwerking is dat wél. Hoewel deze andere processing overdag net iets betere foto’s oplevert, is het verschil minimaal. Soms zijn afbeeldingen afkomstig van de Pixel 9a wat scherper dan bij de 8a en ook op het gebied van kleuren zie je soms onderscheid. Daar houdt het wel mee op, want zaken als contrast, dynamisch bereik en de aberratie lijken grotendeels hetzelfde te zijn. De S24 FE doet het beter, wat je duidelijk kunt zien op de foto van het meer. Daarnaast gaat het soms helemaal mis met de beeldverwerking: zie bijvoorbeeld de zwarte muur boven de deur rechts op de foto van de Tweakers-wallpaper. Bovendien lijkt de 9a meer ruis en mindere kleuren dan zijn voorganger te produceren wanneer er minder licht is om mee te werken. Dat maakt de ultragroothoekprestaties van de Pixel 9a meestal voldoende, maar ook niet meer dan dat. 2x zoom Geen van de telefoons bevat een 2x-zoomlens, dus wordt er digitaal gezoomd met de hoofdsensor. Hoewel ik de resultaten van de 9a absoluut niet als ‘slecht’ zou willen wegzetten, doet de S24 FE het regelmatig beter. De foto’s afkomstig van de 9a zijn af en toe scherper en het contrast is soms aangenamer, maar ze ogen vaak erg kunstmatig: zie de omlijning om het legoplantje heen of de bosjes rechts van het bordje ‘8’ op de foto van het treinstation. Daarnaast kloppen de kleuren niet altijd. We zien in sommige foto’s wel degelijk een verbetering ten opzichte van vorig jaar, al zorgt de beeldverwerking regelmatig voor plaatjes die net niet helemaal kloppen. Zo legt de 8a van de drie telefoons bijvoorbeeld met gemak de legoplant het beste vast. 3x zoom De Pixel 9a bevat ook geen camera om verder mee te kunnen inzoomen; de Galaxy heeft die wel, net als veel andere telefoons in deze prijsklasse. Het zal je dan ook niet verbazen dat de Pixel hier onderuitgaat. Ben jij iemand die veel waarde hecht aan een fijne telecamera, dan is de Pixel 9a niet de telefoon voor jou. Portret Ik begin in herhaling te vallen: de portretmodus legt op zich nette foto’s vast, maar het grootste verschil met vorig jaar lijkt de door software toegevoegde extra scherpte te zijn. Als je de foto van de Pixel 9a naast die van de Samsung S24 FE legt, is de Pixel daardoor duidelijk scherper. Dat oogt echter erg kunstmatig: zoom maar eens in. Vergelijk je de twee portretfoto’s van de Pixels onderling met elkaar, dan zou je bijna geneigd zijn om die van de 8a als betere van de twee uit te kiezen. Ondanks de mindere scherpte oogt het resultaat natuurlijker en als je naar mijn haar kijkt, is dat net wat beter geregeld op het oudere model. Macro De Pixel 8a en S24 FE bevatten geen macromodus, de Pixel 9a wel. Daarom is er bij deze vergelijking gezoomd om gelijksoortige resultaten te bereiken. Hier zien we eindelijk een aspect waarin de 9a het best presteert. De macrofoto’s bevatten over het algemeen het meeste detail, de kleuren ogen realistisch en ze zijn goed scherp. Een klein nadeel dat je op de foto’s niet terugziet: je moet de telefoon erg dicht bij het onderwerp houden. Daardoor worstel je al snel met de schaduw van het toestel op je onderwerp. Front De Pixel 9a produceert overdag zo goed als identieke selfies als zijn voorganger. Wel lijkt de saturatie een minuscule boost gehad te hebben. In vergelijking met de S24 FE zijn de foto’s een stuk minder scherp. De kleurweergave en het contrast ogen dan weer beter op de Pixel. De rollen zijn omgedraaid wanneer er weinig licht is: dan is de Pixel scherper maar is de kwaliteit van de kleurweergave minder. Video De video's die de Pixel-telefoon maakt zijn afdoende, maar niet spectaculair. Overdag zijn de meeste beelden prima scherp. De Samsung laat de ene keer scherpere frames zien en de andere keer neemt de Pixel de leiding. Bij de Pixel oogt de kleurweergave wat realistischer. Wel is de doortekening van de lucht beter op de Samsung-video. In hdr-scènes en donkere situaties komt de Pixel tekort: de Samsung S24 FE is dan duidelijk superieur. De stabilisatie is ongeveer gemiddeld en springt er niet op positieve of negatieve wijze uit. Na een half uur filmen voelt de telefoon slechts een klein beetje warmer dan normaal, dus je kunt comfortabel langere video’s vastleggen.

Hardware: Tensor G4 met verouderde modem

Het kloppende hart van de Pixel 9a is de Tensor G4. Diezelfde door Google ontworpen chip zit ook in de duurdere Pixel 9-telefoons. De Tensor-modellen zijn berucht om hun lage gpu-prestaties in vergelijking met andere high-end chips en bovendien is de efficiëntie meestal ver te zoeken. Met dat laatste heeft Google gelukkig vooruitgang geboekt bij de vierde generatie Tensor, maar de prestaties bleven alsnog een beetje achter. Dat maakt van de Tensor G4 geen favoriet voor het hoge segment. Voor een telefoon die zich bevindt in het middensegment is het een prima exemplaar. We hebben meerdere tests uitgevoerd om te kijken hoe de chip zich gedraagt in deze goedkopere Pixel, waarbij we beginnen met de gpu-benchmarks. Zelfs in deze prijsklasse kan de Tensor-gpu zich niet meten met die in vergelijkbare toestellen, waarbij de scores in elke benchmark onder het gemiddelde vallen. Op het gebied van thermal throttling zet de chip wél een goed resultaat neer. In de praktijk betekent dit dat je de telefoon ook kunt gebruiken voor grafisch intense toepassingen zoals games, zolang je de instellingen maar een beetje omlaagschroeft. In Geekbench zien we een soortgelijk resultaat. De cpu scoort zowel op single- als multicoregebied meer dan voldoende voor vlotte systeemprestaties waarbij Android als een zonnetje draait, maar kan niet opboksen tegen de krachtigere chips in sommige vergelijkbare telefoons. Een snelheidsmonster is de Tensor G4 ook in het middensegment dus allerminst, maar daarvan ga je geen hinder ondervinden zolang je niet aan de lopende band zware workloads op het toestel draait. Haptiek, geluid, connectiviteit en biometrie De haptiek in de Pixel 9a is bijzonder goed, gelet op de prijs. De trilmotor laat zich maar nauwelijks onderscheiden van exemplaren in het topsegment. Dat merk je aan het feit dat hij niet alleen hard kan trillen zoals elk trilmotortje kan, maar uitzonderlijk goed is in zachte, subtiele tikjes weergeven die ‘rollend’ kunnen aanvoelen. Wel maakt hij iets meer geluid dan de allerbeste haptische modellen, maar niet zoveel als die in vele andere midrangetelefoons. Ook het geluid klinkt in eerste instantie indrukwekkend. De speakers van de 9a slagen erin om een – voor een telefoon – vrij brede soundstage te produceren. De balans tussen de speaker boven en onder in het scherm is daarbij erg goed afgesteld. Ook kan het volume redelijk hard, maar hoe hoger je dit opschroeft, hoe meer het geluid begint te vervormen. Hoge tonen klinken dan bijvoorbeeld schel. De weergave van lage frequenties is wat minder, ongeacht hoe hoog of laag je het volume zet. Google Pixel 9a - vingerafdrukscanner Op de vingerafdrukscanner zijn kosten bespaard ten opzichte van zijn duurdere broers. Waar de Pixel 9 en 9 Pro een sonisch exemplaar aan boord hebben, moet de 9a het doen met een optische scanner. Gedurende mijn tijd met de telefoon was hij vlot en accuraat genoeg, al zal een sonische vingerafdrukscanner daarin altijd net wat beter zijn. De scanner is op een fijne plek in het scherm gepositioneerd. De ‘Face Unlock’-feature werkt razendsnel en erg accuraat en net als op duurdere Pixel-toestellen gaat het om een Class 3 Biometric. Daardoor kan de gezichtsontgrendeling worden ingezet bij apps met gevoelige data die dat vereisen, zoals je bankierenapp. De connectiviteit is wat minder in vergelijking met duurdere Pixel-telefoons. Zo biedt de 9a wel Bluetooth 5.3, maar heeft hij Wi-Fi 6E in plaats van Wi-Fi 7 en ontbreekt er ondersteuning voor AptX HD. Bovendien is er een sterk verouderde modem in de telefoon gestopt: de Exynos 5300. Deze ondersteunt versie 16 van de draadloze standaard die door de 3GPP-organisatie wordt vastgesteld, waarbij versie 18 momenteel de nieuwste is en versie 19 eind dit jaar voor de deur staat. Daardoor gaat de telefoon minder zuinig met stroom om wanneer er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van 4G- en 5G-verbindingen. Verpakking en duurzaamheid De verpakking van de Pixel 9a is compact en volledig vrij van plastic. De inhoud bestaat uit het toestel, een quickstartguide, een USB-C-naar-USB-C-kabel en een simejectortool. Een oplader of ‘quick switch’-adapter’ ontbreekt, net als bij andere Pixel 9-telefoons. De behuizing en achterkant bestaan uit respectievelijk 100 procent en 81 procent gerecyclede materialen. De ontzettend lange updatebelofte draagt bij aan de duurzaamheid van het toestel. Google brengt eens per jaar een duurzaamheidsrapport uit, waarvan je de recentste versie hier kunt inzien.

Software: stock Android

De Pixel 9a blinkt uit in de software. Rechtstreeks uit de doos draait de telefoon op Android 15, op het moment van schrijven de nieuwste versie van Googles besturingssysteem. De interface is Pixel UI, wat in de volksmond ook wel ‘stock Android’ wordt genoemd. Deze laat zich kenmerken door een simpel maar doeltreffend uiterlijk zonder tierlantijnen, dat Google tot ‘Material Design’ heeft gedoopt. De Amerikaanse fabrikant steekt met kop en schouders uit boven alle andere Android-fabrikanten door de updatebelofte van zeven jaar. Dat geldt voor Android-versies, beveiligingsupdates en Pixel Drops. In de praktijk betekent dat voor jou als gebruiker dat je altijd als een van de eersten nieuwe updates ontvangt en dankzij de Pixel Drops ook voorrang hebt op nieuwe functies. Deze ondersteuning kun je verwachten tot en met Android 22 en april 2032. Er zal waarschijnlijk geen sprake zijn van Samsung-situaties, waarbij je met een topmodel van een of twee jaar oud alsnog zeven maanden of langer moet wachten op nieuwe software. Google Pixel 9a - Pixel UI Het voelt bij een Google-telefoon bijna overbodig om te melden, maar het besturingssysteem heeft geen enkele bloatware of reclame aan boord. In combinatie met een pakket aan subtiele geluidjes en haptische feedback dat goed aansluit bij het minimalistische ontwerp van Pixel UI, zorgt dit voor een erg fijne gebruikservaring die goed in de smaak valt. Het maakt van het dagelijks gebruik van de telefoon een genot. Google Gemini Waar Apple maar blijft aanmodderen met kunstmatige intelligentie, lopen Pixel-telefoons samen met Samsung-toestellen voorop in AI. Gemini, Googles virtuele assistent, is in het Nederlands te gebruiken en datzelfde geldt voor alle AI-features die de telefoon te bieden heeft. Google Pixel 9a - Gemini Live De grootste, relatief nieuwe functie is de mogelijkheid om Gemini taken voor je te laten uitvoeren in meerdere apps tegelijk, die onderling met elkaar communiceren. Tenminste: als de app er ondersteuning voor biedt, want momenteel is dat lijstje nog een beetje beperkt. In onderstaande tabel staan ze voor je op een rijtje. Productiviteit Media Communicatie Navigatie Gmail YouTube Telefoon Google Maps Google Calendar YouTube Music Berichten Google Docs Spotify WhatsApp Google Drive Google Keep Google Tasks Samsung Calendar Samsung Notes Samsung Reminder Je ontvangt bij aanschaf van de Pixel 9a een jaar lang gratis toegang tot Gemini Advanced, de geavanceerdste versie van Googles AI-assistent. Daarna kost het abonnement 21,99 euro per maand, maar je kunt natuurlijk ook de gratis versie van Gemini gebruiken. AI-beperkingen De telefoon biedt overigens niet álle functionaliteit die Gemini te bieden heeft. In Amerika en enkele Europese landen kun je namelijk meer met de kunstmatige intelligentie. Denk daarbij aan functies als Call Assist, waarbij er namens jou telefoongesprekken worden gevoerd om bijvoorbeeld een afspraak bij de kapper te maken. Deze beperking komt niet doordat de Pixel 9a slechts 8GB werkgeheugen aan boord heeft, want zijn duurdere broers met 16GB werkgeheugen moeten deze functies in Nederland en België ook missen. Onze wetgeving hier is daarvoor deels verantwoordelijk.

Accuduur en opladen

Google heeft de Pixel 9a voorzien van een grotere accu dan ooit tevoren. Daarmee schreeuwt de fabrikant dan ook van de daken dat dit toestel de allerlangste accuduur van een Pixel-telefoon ooit heeft. Die lat ligt echter best laag. Wat blijkt? Google heeft gelijk: het is inderdaad de langste accuduur die we tot dusver op een Pixel-telefoon hebben gezien, maar daarmee valt hij alsnog in de middenmoot. Ten opzichte van de 8a is het verschil overduidelijk: de accu van de nieuwe Pixel houdt het meestal meer dan 25 procent langer vol. De accuduur is daarmee dik in orde. Een volledige dag doorkomen, waar eerdere Pixel-a modellen nog weleens moeite mee hadden, gaat dus zeker lukken. De Pixel 9a heeft een bescheiden specbump gehad voor het opladen. Hij kan nu met een vermogen van maximaal 23W in plaats van 18W van stroom worden voorzien, mits je een kabel gebruikt; draadloos opladen gaat met 7,5W. Het erg trage opladen was best een pijnpuntje bij de voorganger, maar helaas zien we op dat vlak nauwelijks verbetering. Googles nieuwe midrangetelefoon heeft dik twee uur nodig om de accu 100 procent op te laden.

Conclusie