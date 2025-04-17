Door Dennis de Vries

Redacteur smartphones & tablets

Feedback • 17-04-2025 06:00 131

De allerbeste Pixel-accuduur ooit

Google Pixel 9a Review

17-04-2025 • 06:00

131

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Inleiding

Samengevat

De Pixel 9a is in een vacuüm een uitstekend toestel met een uitzonderlijke sterke softwareondersteuning. In de echte wereld, waar er in het middensegment een moordende concurrentie bestaat, blijkt de telefoon op veel vlakken echter niet meer dan gemiddeld te zijn. Het ontwerp oogt aan de voorkant verouderd en de ergonomie is erop achteruitgegaan. Het camerasysteem presteert wisselvallig, is enigszins beperkt en levert regelmatig kunstmatig ogende resultaten op. De Tensor G4-chip is in dit segment zeker krachtig genoeg, maar meerdere concurrenten bieden je meer power. Met de batterijduur zit het dit jaar dan wél eindelijk snor en ook de gebruikservaring van Pixel UI is er een die je niet moet onderschatten.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Google Pixel 9a, 128GB opslag Wit

Prijs bij publicatie: € 549,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 438,95

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Wat voor smartphone je ook in je broekzak hebt zitten, er is een grote kans dat je daarmee veelvuldig gebruikmaakt van Google – tenzij je een privacybewuste tweaker bent die bijvoorbeeld /e/OS draait, maar dat is een ander verhaal. De techreus uit Californië heeft diepe wortels in het techlandschap en brengt ook al enige tijd smartphones uit. Vroeger gebeurde dat onder de naam Nexus en al bijna een decennium lang heten ze Pixels. Deze review gaat over de onlangs uitgebrachte Pixel 9a, het nieuwste midrangetoestel van de techgigant.

Pixel-phones hebben een bijzonder pad bewandeld. Al bijna vanaf het begin stonden ze bekend om hun fantastische camerakwaliteit, waarbij Google heer en meester was in computational photography. Hoewel de camerasensor soms jarenlang niet vernieuwd werd, waren het vaak toch Pixels die de beste foto’s maakten.

Ook was Google niet bang om dingen net anders te doen, al pakte dat niet altijd even goed uit. Kijk bijvoorbeeld naar de eerste iteratie van Google’s camera-inkeping op de Pixel 3-telefoons, die belachelijk groot was. Of herinner je je Project Soli nog, waarbij je de telefoon kon bedienen met handgebaren? Het leverde de vierde generatie Pixels een enigszins omstreden design op voor een functie waaraan bijna niemand behoefte bleek te hebben.

Google Pixel 9a

Tegenwoordig maakt Google minder van dat soort gedurfde uitstapjes. Wel bevat de Pixel 9a, die beschikbaar is vanaf 549 euro, een saillant detail: het nieuwe ‘water drop’-camera-eiland, of eigenlijk juist het gebrek aan eiland. Daarnaast is de gloednieuwe Pixel voorzien van de grootste accu in Googles line-up tot dusver en heeft hij volgens de Amerikaanse fabrikant de allerbeste Pixel-accuduur. Hoe dat in de praktijk uitpakt, hebben we voor je uitgezocht.

Design en scherm: (bijna) helemaal plat

De nieuwe achterkant van de Pixel 9a valt bij ons goed in de smaak. Hoewel het niet meteen duidelijk is welk aspect van het nieuwe camera-ontwerp een ‘waterdruppel’ is, geeft het gebrek aan een camera-eiland of -balk het verder toch al minimalistische ontwerp een heel strak, clean gevoel mee.

Google Pixel 9a - OntwerpGoogle Pixel 9a - Ontwerp
Google Pixel 9a - OntwerpGoogle Pixel 9a - OntwerpGoogle Pixel 9a - OntwerpGoogle Pixel 9a - Ontwerp

Pixel a-telefoons waren in het verleden relatief compact. Google lijkt langzaamaan mee te bewegen met de rest van de markt, want de 9a is een klein slagje groter dan zijn voorganger, de 8a. Dat is niet de enige verandering, want de ergonomie is dit jaar wat minder. Niet alleen het grotere formaat is daarbij de boosdoener. Zo is het frame nu een stuk platter en loopt de achterkant niet meer rond af. Daardoor voelt de 9a aanzienlijk forser aan wanneer je hem vasthoudt. Wel is de IP-rating beter: de Pixel 9a is tot 30 minuten lang volledig waterdicht en heeft een IP68-rating.

Google Pixel 9a (links) en 8aGoogle Pixel 9a (links) en 8a

De Pixel 9a (links) is een slagje groter dan de 8a.

De schermranden zijn net als bij de voorganger erg dik, maar dit jaar volledig symmetrisch en is er geen sprake meer van een ‘kin’ aan de onderzijde. Daardoor is de screen-to-bodyratio iets verbeterd en is deze nu 83,5 procent, een verbetering van ongeveer 2 procent. Dat Google nog steeds ervoor kiest om zulke dikke bezels te gebruiken is jammer, want er bestaat haast geen enkele fabrikant die dit nog toepast in het middensegment. Zelfs in het lagere segment is dit steeds minder gebruikelijk.

Pixel 9a (rechts) en Pixel 9
Pixel 9a (rechts) en Pixel 9
Toestel Pixel 8a Pixel 9a
Hoogte (mm) 152,1 154,7
Breedte (mm) 72,7 73,3
Dikte (mm) 8,9 8,9
Gewicht 188g 186g
Schermdiagonaal 6,1" 6,3"
Refreshrate 60-120Hz 60-120Hz
Resolutie 1080x2400 (430ppi) 1080x2424 (422ppi)
Materiaal Gorilla Glass 3, aluminium, plastic Gorilla Glass 3, aluminium, plastic
IP-rating IP67 IP68

Google heeft nieuwe schermpanelen in de Pixel 9a gestopt. De pixeldichtheid en refreshrates zijn daarmee zo goed als hetzelfde. Wel is het beeldscherm net iets groter. Bovendien claimt Google dat de displays een stuk helderder zouden moeten zijn. Om dit te toetsen hebben we zoals altijd de beeldschermen doorgemeten met onze SpectraCal C6-colorimeter en Portrait Displays' Calman Ultimate-analysesoftware.

  • Piekhelderheid wit (15%)
  • Piekhelderheid wit (33%)
  • Piekhelderheid wit (50%)
  • Piekhelderheid wit (100%)
  • Minimale helderheid
  • Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K
  • Gemiddelde kleurafwijking
  • Gemiddelde grijsafwijking
Piekhelderheid wit (15% schermoppervlakte)
Smartphone Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Poco F7 Pro
3.174
Google Pixel 9 Pro
2.979
Google Pixel 9
2.611
Google Pixel 9a
2.477
OnePlus 13R Zwart
2.018
Google Pixel 8a
1.907
Samsung Galaxy S24 FE
1.777
Samsung Galaxy A56
1.708
Xiaomi 14T Pro
1.615
Nothing Phone (3a) Pro
1.432
Apple iPhone 16e
803
Piekhelderheid wit (33% schermoppervlakte)
Smartphone Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Poco F7 Pro
3.077
Google Pixel 9 Pro
2.627
Google Pixel 9
2.437
Google Pixel 9a
2.319
OnePlus 13R Zwart
1.821
Google Pixel 8a
1.801
Xiaomi 14T Pro
1.609
Samsung Galaxy S24 FE
1.535
Samsung Galaxy A56
1.507
Nothing Phone (3a) Pro
1.389
Apple iPhone 16e
805
Piekhelderheid wit (50% schermoppervlakte)
Smartphone Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Poco F7 Pro
2.663
Google Pixel 9 Pro
2.403
Google Pixel 9
2.256
Google Pixel 9a
2.162
Google Pixel 8a
1.671
OnePlus 13R Zwart
1.664
Xiaomi 14T Pro
1.521
Samsung Galaxy S24 FE
1.364
Nothing Phone (3a) Pro
1.357
Samsung Galaxy A56
1.351
Apple iPhone 16e
804
Piekhelderheid wit (100% schermoppervlakte)
Smartphone Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Google Pixel 9 Pro
2.092
Google Pixel 9
1.952
Google Pixel 9a
1.887
Poco F7 Pro
1.845
Google Pixel 8a
1.471
Nothing Phone (3a) Pro
1.304
OnePlus 13R Zwart
1.237
Samsung Galaxy S24 FE
1.104
Samsung Galaxy A56
1.081
Xiaomi 14T Pro
928
Apple iPhone 16e
766
Minimale helderheid
Smartphone Gemiddelde helderheid in cd/m² (lager is beter)
Samsung Galaxy S24 FE
1,60
Samsung Galaxy A56
1,60
Google Pixel 9a
1,78
Google Pixel 8a
1,85
OnePlus 13R Zwart
1,88
Xiaomi 14T Pro
1,92
Apple iPhone 16e
1,98
Poco F7 Pro
2,01
Nothing Phone (3a) Pro
2,31
Google Pixel 9
2,34
Google Pixel 9 Pro
2,95
Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K
Smartphone Gemiddelde temperatuur in kelvin (lager is beter)
Samsung Galaxy S24 FE
67
Poco F7 Pro
79
OnePlus 13R Zwart
121
Samsung Galaxy A56
127
Apple iPhone 16e
150
Google Pixel 9
164
Google Pixel 8a
169
Google Pixel 9 Pro
190
Google Pixel 9a
202
Nothing Phone (3a) Pro
206
Xiaomi 14T Pro
782
Gemiddelde kleurafwijking
Smartphone Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
OnePlus 13R Zwart
0,81
Google Pixel 9
0,92
Google Pixel 8a
0,98
Samsung Galaxy S24 FE
1,42
Google Pixel 9 Pro
1,43
Nothing Phone (3a) Pro
1,48
Google Pixel 9a
1,79
Apple iPhone 16e
1,99
Poco F7 Pro
2,13
Xiaomi 14T Pro
2,37
Samsung Galaxy A56
2,48
Gemiddelde grijsafwijking
Smartphone Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
OnePlus 13R Zwart
0,87
Samsung Galaxy S24 FE
1,32
Google Pixel 8a
1,51
Poco F7 Pro
1,70
Google Pixel 9
1,74
Google Pixel 9 Pro
2,10
Nothing Phone (3a) Pro
2,46
Apple iPhone 16e
2,84
Google Pixel 9a
3,00
Xiaomi 14T Pro
3,12
Samsung Galaxy A56
3,13

Google belooft een piekhelderheid van 2700cd/m². In onze tests wordt die helderheid niet bereikt en meten we maximaal 2477cd/m². Hoewel de claim dus niet wordt waargemaakt, hebben we fabrikanten wel eens gekkere beloftes over hun schermen zien doen. Het is een mooie stap voorwaarts ten opzichte van vorig jaar, toen de helderheid ook al goed was.

De kalibratie van het scherm is dan weer wat minder. De kleurtemperatuur, kleurafwijking én grijsafwijking waren vorig jaar simpelweg beter. Dat betekent nog niet dat de kleurweergave slecht is: alle afwijkingen vallen onder de grens van een ΔE-waarde van drie. Daarmee zul je dit met het blote oog niet of nauwelijks kunnen zien.

Camerasysteem: een downgrade

Het meest opvallende aan de Pixel 9a is natuurlijk het camera-eiland, of eigenlijk juist het gebrek daaraan. Google heeft de telefoon voorzien van een camerasysteem dat vlak geïntegreerd zit in de behuizing. Daardoor steekt er niets uit, althans: misschien een millimeter van de cameralens zelf. Het toestel kan dus vrijwel helemaal plat op tafel liggen, zolang je niet op de linkerbovenhoek drukt, want dan wiebelt hij alsnog.

Google Pixel 9a - Waterdrop-camera
Google Pixel 9a - Waterdropcamera

Een cameraysteem dat fysiek minder uitsteekt, betekent in de praktijk echter ook dat de hoofdcamera minder uitstekend is. Deze lijkt op papier te zijn voorzien van een regelrechte downgrade: van een 1/1,78”-Sony IMX787 met 64 megapixel naar een 48-megapixelsensor met een formaat van slechts 1/2”, dezelfde sensor als in de Pixel 9 Pro Fold. Wel is het diafragma wat groter ten opzichte van zijn voorganger: dat is van f/1.9 naar f/1.7 gegaan. Daarmee is de lensopening alsnog kleiner dan die van veel andere primaire camera’s op midrangemodellen en dat geldt al helemaal voor de beeldsensor. Google zal dus flink moeten inzetten op computational photography om de minder indrukwekkende camerahardware te compenseren.

De selfie- en groothoekcamera zijn ten opzichte van de voorganger ongewijzigd: die gebruiken allebei nog steeds de Sony IMX712-sensor. Vorig jaar leverde dat ruimschoots voldoende plaatjes op. Door betere processing zouden ze dit jaar nog beter moeten zijn.

Primair Ultrawide Front
Resolutie 48 megapixel 13 megapixel 13 megapixel
Sensorgrootte 1/2" 1/3,1" 1/3,1"
Pixelgrootte 0,8μm 1,12μm 1,12μm
Brandpunt in 35mm-eq. 24mm 14mm 21mm
Diafragma f/1.7 f/2.2 f/2.2
Ois Ja - -
Autofocus Dualpixel-pdaf - -
Video 4k @ 60fps 4k @ 30fps 4k @ 30fps

Hoewel Google natuurlijk bekend staat om zijn uitstekende software - ze zijn zelf immers de maker van Android - valt dat maar mondjesmaat aan de camera-app af te zien. De interface zelf is vrij duidelijk, maar wel beperkt. Voor relatief simpele instellingen word je al snel doorgestuurd naar de systeeminstellingen. Daarnaast kun je bijvoorbeeld niet naar boven of onder swipen om een paar extra toggles op te roepen, zoals bij veel andere telefoons.

Pixel 9a - Camera-interface
Pixel 9a - Camera-interfacePixel 9a - Camera-interface

Daar staat tegenover dat Google-telefoons de fijnste autofocusindicator van zo’n beetje alle Android-telefoons hebben. Dat komt omdat je het focuspunt altijd duidelijk in beeld ziet staan, aangewezen als rondje. Dit volgt het object of de persoon en houdt de focus daarbij vast, waardoor je jouw onderwerp bijna nooit onscherp in beeld zult hebben.

Op Pixel-telefoons weet je altijd op welk onderwerp gefocust is
Op Pixel-telefoons weet je altijd op welk onderwerp gefocust is.

Camera: praktijktest en vergelijking

Om het camerasysteem inclusief downgrade aan de tand te voelen, ben ik zoals gebruikelijk op pad geweest met de telefoon. Deze keer hebben we de keuze gemaakt om de Pixel 8a en de Galaxy S24 FE mee te nemen om de Pixel 9a tegen af te zetten. Die eerste hebben we meegenomen om te kijken hoe de hardwarematig mindere hoofdcamera en nieuwe beeldverwerking zich vertalen naar de praktijk. De keuze voor de Galaxy was snel gemaakt, aangezien hij een vergelijkbare prijs heeft en een soort lightvariant is van Samsungs topmodellen, net zoals de 9a bij Google. De drie telefoons zijn vóór het maken van de foto’s voorzien van de laatste software-updates.

Primair

Pixel 9a cameravergelijking - PrimairPixel 9a cameravergelijking - PrimairPixel 9a cameravergelijking - PrimairPixel 9a cameravergelijking - PrimairPixel 9a cameravergelijking - PrimairPixel 9a cameravergelijking - PrimairPixel 9a cameravergelijking - PrimairPixel 9a cameravergelijking - PrimairPixel 9a cameravergelijking - PrimairPixel 9a cameravergelijking - PrimairPixel 9a cameravergelijking - PrimairPixel 9a cameravergelijking - PrimairPixel 9a cameravergelijking - PrimairPixel 9a cameravergelijking - PrimairPixel 9a cameravergelijking - PrimairPixel 9a cameravergelijking - PrimairPixel 9a cameravergelijking - PrimairPixel 9a cameravergelijking - PrimairPixel 9a cameravergelijking - PrimairPixel 9a cameravergelijking - PrimairPixel 9a cameravergelijking - PrimairPixel 9a cameravergelijking - PrimairPixel 9a cameravergelijking - PrimairPixel 9a cameravergelijking - PrimairPixel 9a cameravergelijking - PrimairPixel 9a cameravergelijking - PrimairPixel 9a cameravergelijking - PrimairPixel 9a cameravergelijking - PrimairPixel 9a cameravergelijking - PrimairPixel 9a cameravergelijking - Primair

Zoals gemeld heeft de primaire camera stiekem een downgrade gehad. Daarvan merk je in de praktijk gelukkig niet zoveel: overdag maakt de 9a foto’s van ongeveer dezelfde kwaliteit als de 8a. Dat wil zeggen: het zijn nette foto's. Wel is de scherptediepte van de iets grotere sensor op de 8a wat prettiger.

In het donker gebeurt er iets opmerkelijks: de 9a produceert scherpere resultaten. Dat hadden we door het verschil in sensoroppervlak niet verwacht. Dat klinkt goed, maar de Samsung S24 FE waarmee we de camera van de Pixel vergelijken is in het donker nog scherper. De kleurweergave van de Pixel is ‘s avonds weer beter, terwijl de Samsung daarin overdag de overhand heeft.

Ultrawide

Google Pixel 9a cameratest - UltrawideGoogle Pixel 9a cameratest - UltrawideGoogle Pixel 9a cameratest - UltrawideGoogle Pixel 9a cameratest - UltrawideGoogle Pixel 9a cameratest - UltrawideGoogle Pixel 9a cameratest - UltrawideGoogle Pixel 9a cameratest - UltrawideGoogle Pixel 9a cameratest - UltrawideGoogle Pixel 9a cameratest - UltrawideGoogle Pixel 9a cameratest - UltrawideGoogle Pixel 9a cameratest - UltrawideGoogle Pixel 9a cameratest - UltrawideGoogle Pixel 9a cameratest - UltrawideGoogle Pixel 9a cameratest - UltrawideGoogle Pixel 9a cameratest - Ultrawide

De ultrawidecamera zelf mag dan niet veranderd zijn, de beeldverwerking is dat wél. Hoewel deze andere processing overdag net iets betere foto’s oplevert, is het verschil minimaal. Soms zijn afbeeldingen afkomstig van de Pixel 9a wat scherper dan bij de 8a en ook op het gebied van kleuren zie je soms onderscheid. Daar houdt het wel mee op, want zaken als contrast, dynamisch bereik en de aberratie lijken grotendeels hetzelfde te zijn. De S24 FE doet het beter, wat je duidelijk kunt zien op de foto van het meer. Daarnaast gaat het soms helemaal mis met de beeldverwerking: zie bijvoorbeeld de zwarte muur boven de deur rechts op de foto van de Tweakers-wallpaper. Bovendien lijkt de 9a meer ruis en mindere kleuren dan zijn voorganger te produceren wanneer er minder licht is om mee te werken. Dat maakt de ultragroothoekprestaties van de Pixel 9a meestal voldoende, maar ook niet meer dan dat.

2x zoom

Google Pixel 9a cameratest - 2x zoomGoogle Pixel 9a cameratest - 2x zoomGoogle Pixel 9a cameratest - 2x zoomGoogle Pixel 9a cameratest - 2x zoomGoogle Pixel 9a cameratest - 2x zoomGoogle Pixel 9a cameratest - 2x zoomGoogle Pixel 9a cameratest - 2x zoomGoogle Pixel 9a cameratest - 2x zoomGoogle Pixel 9a cameratest - 2x zoomGoogle Pixel 9a cameratest - 2x zoomGoogle Pixel 9a cameratest - 2x zoomGoogle Pixel 9a cameratest - 2x zoomGoogle Pixel 9a cameratest - 2x zoomGoogle Pixel 9a cameratest - 2x zoomGoogle Pixel 9a cameratest - 2x zoomGoogle Pixel 9a cameratest - 2x zoomGoogle Pixel 9a cameratest - 2x zoomGoogle Pixel 9a cameratest - 2x zoomGoogle Pixel 9a cameratest - 2x zoomGoogle Pixel 9a cameratest - 2x zoomGoogle Pixel 9a cameratest - 2x zoom

Geen van de telefoons bevat een 2x-zoomlens, dus wordt er digitaal gezoomd met de hoofdsensor. Hoewel ik de resultaten van de 9a absoluut niet als ‘slecht’ zou willen wegzetten, doet de S24 FE het regelmatig beter. De foto’s afkomstig van de 9a zijn af en toe scherper en het contrast is soms aangenamer, maar ze ogen vaak erg kunstmatig: zie de omlijning om het legoplantje heen of de bosjes rechts van het bordje ‘8’ op de foto van het treinstation. Daarnaast kloppen de kleuren niet altijd. We zien in sommige foto’s wel degelijk een verbetering ten opzichte van vorig jaar, al zorgt de beeldverwerking regelmatig voor plaatjes die net niet helemaal kloppen. Zo legt de 8a van de drie telefoons bijvoorbeeld met gemak de legoplant het beste vast.

3x zoom

Google Pixel 9a cameratest - 3x zoomGoogle Pixel 9a cameratest - 3x zoomGoogle Pixel 9a cameratest - 3x zoomGoogle Pixel 9a cameratest - 3x zoomGoogle Pixel 9a cameratest - 3x zoomGoogle Pixel 9a cameratest - 3x zoomGoogle Pixel 9a cameratest - 3x zoomGoogle Pixel 9a cameratest - 3x zoomGoogle Pixel 9a cameratest - 3x zoom

De Pixel 9a bevat ook geen camera om verder mee te kunnen inzoomen; de Galaxy heeft die wel, net als veel andere telefoons in deze prijsklasse. Het zal je dan ook niet verbazen dat de Pixel hier onderuitgaat. Ben jij iemand die veel waarde hecht aan een fijne telecamera, dan is de Pixel 9a niet de telefoon voor jou.

Portret

Google Pixel 9a cameratest - PortretGoogle Pixel 9a cameratest - PortretGoogle Pixel 9a cameratest - Portret

Ik begin in herhaling te vallen: de portretmodus legt op zich nette foto’s vast, maar het grootste verschil met vorig jaar lijkt de door software toegevoegde extra scherpte te zijn. Als je de foto van de Pixel 9a naast die van de Samsung S24 FE legt, is de Pixel daardoor duidelijk scherper. Dat oogt echter erg kunstmatig: zoom maar eens in. Vergelijk je de twee portretfoto’s van de Pixels onderling met elkaar, dan zou je bijna geneigd zijn om die van de 8a als betere van de twee uit te kiezen. Ondanks de mindere scherpte oogt het resultaat natuurlijker en als je naar mijn haar kijkt, is dat net wat beter geregeld op het oudere model.

Macro

Google Pixel 9a cameratest - MacroGoogle Pixel 9a cameratest - MacroGoogle Pixel 9a cameratest - MacroGoogle Pixel 9a cameratest - MacroGoogle Pixel 9a cameratest - MacroGoogle Pixel 9a cameratest - MacroGoogle Pixel 9a cameratest - MacroGoogle Pixel 9a cameratest - MacroGoogle Pixel 9a cameratest - Macro

De Pixel 8a en S24 FE bevatten geen macromodus, de Pixel 9a wel. Daarom is er bij deze vergelijking gezoomd om gelijksoortige resultaten te bereiken. Hier zien we eindelijk een aspect waarin de 9a het best presteert. De macrofoto’s bevatten over het algemeen het meeste detail, de kleuren ogen realistisch en ze zijn goed scherp. Een klein nadeel dat je op de foto’s niet terugziet: je moet de telefoon erg dicht bij het onderwerp houden. Daardoor worstel je al snel met de schaduw van het toestel op je onderwerp.

Front

Pixel 9a cameratest - FrontPixel 9a cameratest - FrontPixel 9a cameratest - FrontPixel 9a cameratest - FrontPixel 9a cameratest - FrontPixel 9a cameratest - Front

De Pixel 9a produceert overdag zo goed als identieke selfies als zijn voorganger. Wel lijkt de saturatie een minuscule boost gehad te hebben. In vergelijking met de S24 FE zijn de foto’s een stuk minder scherp. De kleurweergave en het contrast ogen dan weer beter op de Pixel. De rollen zijn omgedraaid wanneer er weinig licht is: dan is de Pixel scherper maar is de kwaliteit van de kleurweergave minder.

Video

Pixel 9a cameratest - VideoPixel 9a cameratest - VideoPixel 9a cameratest - VideoPixel 9a cameratest - VideoPixel 9a cameratest - VideoPixel 9a cameratest - VideoPixel 9a cameratest - VideoPixel 9a cameratest - VideoPixel 9a cameratest - VideoPixel 9a cameratest - VideoPixel 9a cameratest - VideoPixel 9a cameratest - VideoPixel 9a cameratest - VideoPixel 9a cameratest - VideoPixel 9a cameratest - VideoPixel 9a cameratest - VideoPixel 9a cameratest - VideoPixel 9a cameratest - VideoPixel 9a cameratest - VideoPixel 9a cameratest - VideoPixel 9a cameratest - Video

De video's die de Pixel-telefoon maakt zijn afdoende, maar niet spectaculair. Overdag zijn de meeste beelden prima scherp. De Samsung laat de ene keer scherpere frames zien en de andere keer neemt de Pixel de leiding. Bij de Pixel oogt de kleurweergave wat realistischer. Wel is de doortekening van de lucht beter op de Samsung-video. In hdr-scènes en donkere situaties komt de Pixel tekort: de Samsung S24 FE is dan duidelijk superieur. De stabilisatie is ongeveer gemiddeld en springt er niet op positieve of negatieve wijze uit. Na een half uur filmen voelt de telefoon slechts een klein beetje warmer dan normaal, dus je kunt comfortabel langere video’s vastleggen.

Hardware: Tensor G4 met verouderde modem

Het kloppende hart van de Pixel 9a is de Tensor G4. Diezelfde door Google ontworpen chip zit ook in de duurdere Pixel 9-telefoons. De Tensor-modellen zijn berucht om hun lage gpu-prestaties in vergelijking met andere high-end chips en bovendien is de efficiëntie meestal ver te zoeken. Met dat laatste heeft Google gelukkig vooruitgang geboekt bij de vierde generatie Tensor, maar de prestaties bleven alsnog een beetje achter.

Dat maakt van de Tensor G4 geen favoriet voor het hoge segment. Voor een telefoon die zich bevindt in het middensegment is het een prima exemplaar. We hebben meerdere tests uitgevoerd om te kijken hoe de chip zich gedraagt in deze goedkopere Pixel, waarbij we beginnen met de gpu-benchmarks.

  • Wild Life avg. framerate
  • Wild Life Extreme avg. framerate
  • Wild Life Extreme Stress Test - Stabiliteit
  • Bestloopscore
  • Lowestloopscore
Average frame rate
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde frames per seconde in fps (hoger is beter)
Poco F7 Pro Snapdragon 8 Gen 3
112,1
Samsung Galaxy S24 FE Exynos 2400e
111,9
Apple iPhone 16e A18 Bionic
78,6
Xiaomi 14T Pro Dimensity 9300+
65,3
Google Pixel 9a Tensor G4
57,3
Google Pixel 9 Pro Tensor G4
56,2
Google Pixel 9 Tensor G4
55,8
Samsung Galaxy A56 Exynos 1580
29,7
Nothing Phone (3a) Pro Snapdragon 7s Gen 3
25,1
Average frame rate Extreme
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde frames per seconde in fps (hoger is beter)
OnePlus 13R Zwart Snapdragon 8 Gen 3
29,3
Poco F7 Pro Snapdragon 8 Gen 3
27,4
Xiaomi 14T Pro Dimensity 9300+
24,6
Samsung Galaxy S24 FE Exynos 2400e
22,7
Apple iPhone 16e A18 Bionic
18,9
Google Pixel 9 Pro Tensor G4
16,0
Google Pixel 9 Tensor G4
15,8
Google Pixel 9a Tensor G4
15,6
Samsung Galaxy A56 Exynos 1580
8,3
Nothing Phone (3a) Pro Snapdragon 7s Gen 3
6,4
3DMark Wild Life Extreme Stress Test - Stabiliteit
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde stabiliteit in % (hoger is beter)
Nothing Phone (3a) Pro Snapdragon 7s Gen 3
99,5
Samsung Galaxy A56 Exynos 1580
99,0
Google Pixel 9 Pro Tensor G4
78,9
Google Pixel 9a Tensor G4
77,4
OnePlus 13R Zwart Snapdragon 8 Gen 3
69,2
Google Pixel 9 Tensor G4
69,0
Xiaomi 14T Pro Dimensity 9300+
65,9
Apple iPhone 16e A18 Bionic
65,3
Poco F7 Pro Snapdragon 8 Gen 3
63,9
Google Pixel 8a Tensor G3
58,5
Samsung Galaxy S24 FE Exynos 2400e
57,1
Best loop score
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten in 3DMarks (hoger is beter)
OnePlus 13R Zwart Snapdragon 8 Gen 3
4.995
Poco F7 Pro Snapdragon 8 Gen 3
4.601
Xiaomi 14T Pro Dimensity 9300+
4.095
Samsung Galaxy S24 FE Exynos 2400e
4.093
Apple iPhone 16e A18 Bionic
3.670
Google Pixel 9 Pro Tensor G4
2.686
Google Pixel 9 Tensor G4
2.656
Google Pixel 9a Tensor G4
2.633
Google Pixel 8a Tensor G3
2.442
Samsung Galaxy A56 Exynos 1580
1.356
Nothing Phone (3a) Pro Snapdragon 7s Gen 3
1.059
Lowest loop score
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten in 3DMarks (hoger is beter)
OnePlus 13R Zwart Snapdragon 8 Gen 3
3.459
Poco F7 Pro Snapdragon 8 Gen 3
2.941
Xiaomi 14T Pro Dimensity 9300+
2.698
Apple iPhone 16e A18 Bionic
2.397
Samsung Galaxy S24 FE Exynos 2400e
2.337
Google Pixel 9 Pro Tensor G4
2.120
Google Pixel 9a Tensor G4
2.038
Google Pixel 9 Tensor G4
1.834
Google Pixel 8a Tensor G3
1.429
Samsung Galaxy A56 Exynos 1580
1.342
Nothing Phone (3a) Pro Snapdragon 7s Gen 3
1.054

Zelfs in deze prijsklasse kan de Tensor-gpu zich niet meten met die in vergelijkbare toestellen, waarbij de scores in elke benchmark onder het gemiddelde vallen. Op het gebied van thermal throttling zet de chip wél een goed resultaat neer. In de praktijk betekent dit dat je de telefoon ook kunt gebruiken voor grafisch intense toepassingen zoals games, zolang je de instellingen maar een beetje omlaagschroeft.

  • Geekbench 6 - Single
  • Geekbench 6 - Multi
  • Geekbench 6 - Compute OpenCL
Geekbench 6 - Single
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Apple iPhone 16e A18 Bionic
3.265
OnePlus 13R Zwart Snapdragon 8 Gen 3
2.154
Xiaomi 14T Pro Dimensity 9300+
2.138
Samsung Galaxy S24 FE Exynos 2400e
2.078
Poco F7 Pro Snapdragon 8 Gen 3
2.072
Google Pixel 9 Pro Tensor G4
1.941
Google Pixel 9 Tensor G4
1.802
Google Pixel 9a Tensor G4
1.716
Google Pixel 8a Tensor G3
1.636
Samsung Galaxy A56 Exynos 1580
1.373
Nothing Phone (3a) Pro Snapdragon 7s Gen 3
1.208
Geekbench 6 - Multi
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Apple iPhone 16e A18 Bionic
7.949
Xiaomi 14T Pro Dimensity 9300+
6.917
Samsung Galaxy S24 FE Exynos 2400e
6.557
OnePlus 13R Zwart Snapdragon 8 Gen 3
6.373
Poco F7 Pro Snapdragon 8 Gen 3
6.320
Google Pixel 9 Pro Tensor G4
4.656
Google Pixel 9 Tensor G4
4.601
Google Pixel 9a Tensor G4
4.395
Google Pixel 8a Tensor G3
4.121
Samsung Galaxy A56 Exynos 1580
3.847
Nothing Phone (3a) Pro Snapdragon 7s Gen 3
3.380
Geekbench 6 - Compute OpenCL
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Apple iPhone 16e A18 Bionic
24.264
Samsung Galaxy S24 FE Exynos 2400e
15.198
OnePlus 13R Zwart Snapdragon 8 Gen 3
14.455
Poco F7 Pro Snapdragon 8 Gen 3
14.162
Xiaomi 14T Pro Dimensity 9300+
12.563
Google Pixel 9a Tensor G4
7.695
Samsung Galaxy A56 Exynos 1580
6.970
Google Pixel 9 Pro Tensor G4
6.554
Google Pixel 9 Tensor G4
6.501
Google Pixel 8a Tensor G3
5.392
Nothing Phone (3a) Pro Snapdragon 7s Gen 3
3.295

In Geekbench zien we een soortgelijk resultaat. De cpu scoort zowel op single- als multicoregebied meer dan voldoende voor vlotte systeemprestaties waarbij Android als een zonnetje draait, maar kan niet opboksen tegen de krachtigere chips in sommige vergelijkbare telefoons. Een snelheidsmonster is de Tensor G4 ook in het middensegment dus allerminst, maar daarvan ga je geen hinder ondervinden zolang je niet aan de lopende band zware workloads op het toestel draait.

Haptiek, geluid, connectiviteit en biometrie

De haptiek in de Pixel 9a is bijzonder goed, gelet op de prijs. De trilmotor laat zich maar nauwelijks onderscheiden van exemplaren in het topsegment. Dat merk je aan het feit dat hij niet alleen hard kan trillen zoals elk trilmotortje kan, maar uitzonderlijk goed is in zachte, subtiele tikjes weergeven die ‘rollend’ kunnen aanvoelen. Wel maakt hij iets meer geluid dan de allerbeste haptische modellen, maar niet zoveel als die in vele andere midrangetelefoons.

Ook het geluid klinkt in eerste instantie indrukwekkend. De speakers van de 9a slagen erin om een – voor een telefoon – vrij brede soundstage te produceren. De balans tussen de speaker boven en onder in het scherm is daarbij erg goed afgesteld. Ook kan het volume redelijk hard, maar hoe hoger je dit opschroeft, hoe meer het geluid begint te vervormen. Hoge tonen klinken dan bijvoorbeeld schel. De weergave van lage frequenties is wat minder, ongeacht hoe hoog of laag je het volume zet.

Google Pixel 9a - vingerafdrukscanner
Google Pixel 9a - vingerafdrukscanner

Op de vingerafdrukscanner zijn kosten bespaard ten opzichte van zijn duurdere broers. Waar de Pixel 9 en 9 Pro een sonisch exemplaar aan boord hebben, moet de 9a het doen met een optische scanner. Gedurende mijn tijd met de telefoon was hij vlot en accuraat genoeg, al zal een sonische vingerafdrukscanner daarin altijd net wat beter zijn. De scanner is op een fijne plek in het scherm gepositioneerd.

De ‘Face Unlock’-feature werkt razendsnel en erg accuraat en net als op duurdere Pixel-toestellen gaat het om een Class 3 Biometric. Daardoor kan de gezichtsontgrendeling worden ingezet bij apps met gevoelige data die dat vereisen, zoals je bankierenapp.

De connectiviteit is wat minder in vergelijking met duurdere Pixel-telefoons. Zo biedt de 9a wel Bluetooth 5.3, maar heeft hij Wi-Fi 6E in plaats van Wi-Fi 7 en ontbreekt er ondersteuning voor AptX HD. Bovendien is er een sterk verouderde modem in de telefoon gestopt: de Exynos 5300. Deze ondersteunt versie 16 van de draadloze standaard die door de 3GPP-organisatie wordt vastgesteld, waarbij versie 18 momenteel de nieuwste is en versie 19 eind dit jaar voor de deur staat. Daardoor gaat de telefoon minder zuinig met stroom om wanneer er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van 4G- en 5G-verbindingen.

Verpakking en duurzaamheid

De verpakking van de Pixel 9a is compact en volledig vrij van plastic. De inhoud bestaat uit het toestel, een quickstartguide, een USB-C-naar-USB-C-kabel en een simejectortool. Een oplader of ‘quick switch’-adapter’ ontbreekt, net als bij andere Pixel 9-telefoons. De behuizing en achterkant bestaan uit respectievelijk 100 procent en 81 procent gerecyclede materialen. De ontzettend lange updatebelofte draagt bij aan de duurzaamheid van het toestel. Google brengt eens per jaar een duurzaamheidsrapport uit, waarvan je de recentste versie hier kunt inzien.

Software: stock Android

De Pixel 9a blinkt uit in de software. Rechtstreeks uit de doos draait de telefoon op Android 15, op het moment van schrijven de nieuwste versie van Googles besturingssysteem. De interface is Pixel UI, wat in de volksmond ook wel ‘stock Android’ wordt genoemd. Deze laat zich kenmerken door een simpel maar doeltreffend uiterlijk zonder tierlantijnen, dat Google tot ‘Material Design’ heeft gedoopt.

De Amerikaanse fabrikant steekt met kop en schouders uit boven alle andere Android-fabrikanten door de updatebelofte van zeven jaar. Dat geldt voor Android-versies, beveiligingsupdates en Pixel Drops. In de praktijk betekent dat voor jou als gebruiker dat je altijd als een van de eersten nieuwe updates ontvangt en dankzij de Pixel Drops ook voorrang hebt op nieuwe functies. Deze ondersteuning kun je verwachten tot en met Android 22 en april 2032. Er zal waarschijnlijk geen sprake zijn van Samsung-situaties, waarbij je met een topmodel van een of twee jaar oud alsnog zeven maanden of langer moet wachten op nieuwe software.

Google Pixel 9a - Pixel UI
Google Pixel 9a - Pixel UI

Het voelt bij een Google-telefoon bijna overbodig om te melden, maar het besturingssysteem heeft geen enkele bloatware of reclame aan boord. In combinatie met een pakket aan subtiele geluidjes en haptische feedback dat goed aansluit bij het minimalistische ontwerp van Pixel UI, zorgt dit voor een erg fijne gebruikservaring die goed in de smaak valt. Het maakt van het dagelijks gebruik van de telefoon een genot.

Google Gemini

Waar Apple maar blijft aanmodderen met kunstmatige intelligentie, lopen Pixel-telefoons samen met Samsung-toestellen voorop in AI. Gemini, Googles virtuele assistent, is in het Nederlands te gebruiken en datzelfde geldt voor alle AI-features die de telefoon te bieden heeft.

Google Pixel 9a - Gemini Live
Google Pixel 9a - Gemini Live

De grootste, relatief nieuwe functie is de mogelijkheid om Gemini taken voor je te laten uitvoeren in meerdere apps tegelijk, die onderling met elkaar communiceren. Tenminste: als de app er ondersteuning voor biedt, want momenteel is dat lijstje nog een beetje beperkt. In onderstaande tabel staan ze voor je op een rijtje.

Productiviteit Media Communicatie Navigatie
Gmail YouTube Telefoon Google Maps
Google Calendar YouTube Music Berichten
Google Docs Spotify WhatsApp
Google Drive
Google Keep
Google Tasks
Samsung Calendar
Samsung Notes
Samsung Reminder

Je ontvangt bij aanschaf van de Pixel 9a een jaar lang gratis toegang tot Gemini Advanced, de geavanceerdste versie van Googles AI-assistent. Daarna kost het abonnement 21,99 euro per maand, maar je kunt natuurlijk ook de gratis versie van Gemini gebruiken.

AI-beperkingen

De telefoon biedt overigens niet álle functionaliteit die Gemini te bieden heeft. In Amerika en enkele Europese landen kun je namelijk meer met de kunstmatige intelligentie. Denk daarbij aan functies als Call Assist, waarbij er namens jou telefoongesprekken worden gevoerd om bijvoorbeeld een afspraak bij de kapper te maken. Deze beperking komt niet doordat de Pixel 9a slechts 8GB werkgeheugen aan boord heeft, want zijn duurdere broers met 16GB werkgeheugen moeten deze functies in Nederland en België ook missen. Onze wetgeving hier is daarvoor deels verantwoordelijk.

Accuduur en opladen

Google heeft de Pixel 9a voorzien van een grotere accu dan ooit tevoren. Daarmee schreeuwt de fabrikant dan ook van de daken dat dit toestel de allerlangste accuduur van een Pixel-telefoon ooit heeft. Die lat ligt echter best laag.

  • Accuduur wifi
  • Accuduur mobiel netwerk
Accuduur bij webbrowsen wifi (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Poco F7 Pro 6.000mAh
19u31m
Samsung Galaxy A56 5.000mAh
18u1m
Apple iPhone 16e 3.961mAh
17u45m
OnePlus 13R Zwart 6.000mAh
17u5m
Google Pixel 9a 5.100mAh
16u54m
Samsung Galaxy S24 FE 4.700mAh
16u26m
Google Pixel 9 Pro XL 5.060mAh
16u23m
Xiaomi 14T Pro 5.000mAh
15u33m
Nothing Phone (3a) Pro 5.000mAh
15u33m
Google Pixel 9 Pro 4.700mAh
15u31m
Google Pixel 9 4.700mAh
14u21m
Google Pixel 8a 4.492mAh
12u15m
Accuduur bij webbrowsen mobiel netwerk (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Poco F7 Pro 6.000mAh
15u6m
Nothing Phone (3a) Pro 5.000mAh
14u20m
OnePlus 13R Zwart 6.000mAh
13u57m
Samsung Galaxy A56 5.000mAh
13u39m
Apple iPhone 16e 3.961mAh
13u3m
Google Pixel 9 Pro XL 5.060mAh
12u39m
Google Pixel 9a 5.100mAh
12u24m
Xiaomi 14T Pro 5.000mAh
12u22m
Samsung Galaxy S24 FE 4.700mAh
12u16m
Google Pixel 9 Pro 4.700mAh
12u15m
Google Pixel 9 4.700mAh
11u55m
Google Pixel 8a 4.492mAh
9u4m

Wat blijkt? Google heeft gelijk: het is inderdaad de langste accuduur die we tot dusver op een Pixel-telefoon hebben gezien, maar daarmee valt hij alsnog in de middenmoot. Ten opzichte van de 8a is het verschil overduidelijk: de accu van de nieuwe Pixel houdt het meestal meer dan 25 procent langer vol. De accuduur is daarmee dik in orde. Een volledige dag doorkomen, waar eerdere Pixel-a modellen nog weleens moeite mee hadden, gaat dus zeker lukken.

  • Procent vol na 30 minuten
  • Laadtijd
Procent vol na 30 minuten
Smartphone Maximaal vermogen snelladen bedraad Gemiddelde toename acculading in % (hoger is beter)
Poco F7 Pro 90W
67
Samsung Galaxy A56 45W
65
Nothing Phone (3a) Pro 50W
63
OnePlus 13R Zwart 80W
56
Google Pixel 9 Pro 27W
53
Google Pixel 9 27W
52
Samsung Galaxy S24 FE 25W
50
Apple iPhone 16e 20W
50
Xiaomi 14T Pro 120W
47
Google Pixel 8a 18W
39
Google Pixel 9a 23W
38
Laadtijd
Smartphone Maximaal vermogen snelladen bedraad Gemiddelde tijd in uren en minuten (lager is beter)
Poco F7 Pro 90W
56m
Nothing Phone (3a) Pro 50W
1u8m
OnePlus 13R Zwart 80W
1u16m
Samsung Galaxy A56 45W
1u20m
Xiaomi 14T Pro 120W
1u24m
Samsung Galaxy S24 FE 25W
1u31m
Google Pixel 9 Pro 27W
1u35m
Google Pixel 9 27W
1u40m
Apple iPhone 16e 20W
1u52m
Google Pixel 9a 23W
2u6m
Google Pixel 8a 18W
2u8m

De Pixel 9a heeft een bescheiden specbump gehad voor het opladen. Hij kan nu met een vermogen van maximaal 23W in plaats van 18W van stroom worden voorzien, mits je een kabel gebruikt; draadloos opladen gaat met 7,5W. Het erg trage opladen was best een pijnpuntje bij de voorganger, maar helaas zien we op dat vlak nauwelijks verbetering. Googles nieuwe midrangetelefoon heeft dik twee uur nodig om de accu 100 procent op te laden.

Conclusie

De voorgaande jaren waren Pixel a-telefoons vaak erg geliefd, ook al viel de accuduur jaar na jaar behoorlijk tegen. Dat grote pijnpunt is dit jaar eindelijk opgelost. Toch hadden we iets meer verwacht van het toestel.

De Pixel 9a is wat groter dan zijn voorganger. Dat merk je: niet alleen door het daadwerkelijk grotere formaat, maar ook door een paar wijzigingen in het ontwerp die de ergonomie niet ten goede komen. De achterkant is volledig vlak en het frame is een stuk platter dan voorheen. De designkeuze om de camera’s in de behuizing te integreren oogt erg strak, maar heeft weinig meerwaarde. Wel is de telefoon dit jaar volledig waterdicht en voorzien van een IP68-rating.

Het 120Hz-oledscherm van de Pixel is wat groter en omlijst met symmetrische schermranden, die ontzettend dik zijn en de telefoon van voren daarmee een wat verouderd uiterlijk geven. Het paneel is erg fel, maar kan de refreshrate niet verder terugschakelen dan naar 60Hz om stroom te besparen en ondersteunt geen Dolby Vision.

De Tensor G4, Googles eigen chip die ook in de Pixel-topmodellen zit, presteert in de 9a hetzelfde als in zijn duurdere broers. Daarmee is hij nog altijd niet erg bijzonder, maar de prestaties zijn voor het middensegment in orde. Het is jammer dat Google stiekem een sterk verouderd modem in de 9a heeft gestopt: de Exynos 5300. Veel vergelijkbare toestellen hebben meer opslag dan de 128GB die Google biedt.

Het camerasysteem, waarmee Google normaal gesproken hoge ogen gooit, valt wat tegen. De hardware van de hoofdcamera is voorzien van een downgrade en de Pixel 9a probeert dat met agressieve computational photography te compenseren. Dat levert soms wat betere foto’s op, maar het gaat ook vaak genoeg mis, waardoor er artefacten verschijnen of foto’s kunstmatig ogen. Daarnaast is het camerasysteem niet erg veelzijdig.

De accuduur is dit jaar sterk verbeterd dankzij een grotere accu. Daarmee is de Pixel 9a de Google-telefoon met de langste accuduur ooit. Dat klinkt erg indrukwekkend, maar hij is daarmee ‘slechts’ bovengemiddeld. Je kunt er nu eindelijk een volledige dag mee halen. Opladen gaat uiterst traag.

Pixel UI draait als een zonnetje en biedt een erg fijne gebruikservaring. Die wordt extra kracht bijgezet met subtiele animaties, haptiek en geluidjes. Je ontvangt dezelfde bak aan AI die je hier in Nederland en België ook op duurdere Pixel-telefoons tegenkomt en bovendien is de software-updatebelofte van Google ongekend goed: je zit zeven jaar lang op de eerste rij voor updates.

Hoewel veel Amerikaanse publicaties grote fans van het toestel lijken te zijn, delen wij die mening niet. Hier in Europa hebben we in het middensegment een zeer ruim aanbod aan stevig concurrerende telefoons, die op veel vlakken simpelweg net wat beter presteren. De Pixel 9a is wél erg sterk op het gebied van UX, wat je niet moet onderschatten. Ook kan geen enkele andere Android-fabrikant tippen aan Googles uitmuntende software-updatebelofte. Daarmee kan de Pixel 9a voor de niet-veeleisende gebruiker alsnog een fijn toestel zijn.

Redactie: Dennis de Vries Testlab: Denny Verwoert Eindredactie: Marger Verschuur

Pluspunten

Minpunten

Getest

Google Pixel 9a, 128GB opslag Wit

Prijs bij publicatie: € 549,-

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Google Pixel 9a

vanaf € 369,99

4 van 5 sterren

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Smartphones Google Pixel

Reacties (131)

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Verwijderd 17 april 2025 07:37
Pixel 8a met graphene os hier en zeer tevreden over. 7 jaar updates mag wat mij betreft ook wat kosten. Nog even meegeven dat de bootloader van deze telefoons zéér makkelijk (het makkelijkst?) te ontgrendelen is. En dat de pixels de enige smartphones zijn die het extreem veilige en privacy bewuste Graphene OS kunnen draaien. Ook dat is me wat geld waard. Tweakers,toch?

Off topic: voor mooie foto's heb ik een eos rp met goede lenzen en die heb ik inderdaad niet altijd bij me (oude discussie, weet ik), maar de foto's van mijn pixel zijn echt wel ok.
readefries @Verwijderd17 april 2025 08:08
Qua software helemaal mee eens.

Alleen glijdt dat ding alle kanten op, van de bank van mijn bureau, van mijn nachtkastje. Met de eerdere Pixels (en ook andere phones) had ik dit nooit. Hierdoor valt hij heel vaak en ben ik binnen 4 maanden al weer toe aan een tweede nieuwe voorkant. Heb je dit ook gemerkt?
maartenvdezz @readefries17 april 2025 08:14
Ja, heb ik ook, met alle toestellen die een glazen achterkant hebben. Dus een hoesje is verplichte kost bij zulke telefoons.
readefries @maartenvdezz17 april 2025 09:03
Ja misschie wel, maar dat vind ik dan weer irritant 😄

Ik had hiervoor twee keer een Pixel 5 en heb daar telkens meer dan twee jaa mee doen voordat het scherm stuk was
bb9000 @readefries17 april 2025 09:28
het lijkt me een stuk irritanter dat je telefoon zo glad als een stuk zeep is, niet? hoesje geeft je meer grip en meer veiligheid bij het vallen, er zijn er genoeg die goed én niet te bulky zijn
readefries @bb900017 april 2025 09:44
Is ook zo, en misschien moet ik er aan toegeven :D

Tips voor een hoesje?
MeltedForest @readefries17 april 2025 10:09
Skin in plaats van een hoesje? Dan wordt de telefoon niet dikker.
Bijvoorbeeld https://dbrand.com/shop/skins/google-pixel-8a-skins
readefries @MeltedForest17 april 2025 11:24
thanks!
apis29 @readefries17 april 2025 15:08
Een Dbrand skin idd, die met carbon look heeft een beetje textuur wat de grip een stuk verbeterd (had ik ook op de 3a, nu op de 7a het 'officiële' siliconen hoesje van Google maar dat is dan weer veel te stroef eigenlijk. Die met carbon look zag er in het wit zoals ik hem had dan wel weer wat beter/minder 'opvallend' uit O-) )

[Reactie gewijzigd door apis29 op 17 april 2025 15:11]

vreakz @readefries17 april 2025 09:28
Ik heb voor het eerst een hoesje gekocht.. Voor de Pixel 8a.
-Colossalman- @readefries17 april 2025 17:46
Dat vind ik ook nogal rap, twee jaar en scherm stuk. Ongelukje kan gebeuren maar een hoesje lijkt mij dan een vrij goede aankoop op een toestel wat 7 jaar wordt ondersteund
wvkreg @readefries17 april 2025 23:13
Hoesje is echt wel purte noodzaak voor bijna alle phones
Lucb1e @maartenvdezz17 april 2025 10:09
heb ik ook, met alle toestellen die een glazen achterkant hebben
Op mijn S10e heb ik dat probleem niet, op de Pixel werktelefoon wel, en beide achterkanten zijn van glas. Wel als ik 'm op het scherm leg maar die zandkorreltjes zoek ik niet (meer) op :P

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 17 april 2025 10:09]

anub1s17 @maartenvdezz17 april 2025 11:17
ben zelf uit ellende maar overgestapt op zo'n openklappend hoesje.

vond ze nooit wat maar toen besloten werd om zowel de voorkant als achterkant van de telefoon van glas te maken, en er weer een glazen screen protector gesneuveld was omdat me telefoon uiteraard met het glas naar onder op een los uitstekend steentje moest vallen met case er omheen toch maar overgestapt.

pro : pixel 6 heeft nog geen krasje op het scherm er bij gekregen (ook al is hij een paar keer lomp gevallen)
con : what premium materials? alle premium materials zijn 1x laten vallen en janken als een baby >.< en kvond het glas ivm metaal of "ceramics" (HTC one X) niet bepaald "premium" aanvoelen.

[Reactie gewijzigd door anub1s17 op 17 april 2025 11:25]

Verwijderd @readefries17 april 2025 10:04
Ik gebruik een spigen hoesje: https://tweakers.net/pric...l-8a-zwart/specificaties/
readefries @Verwijderd17 april 2025 11:24
dank je wel :)
The Zep Man
@readefries17 april 2025 08:12
Alleen glijdt dat ding alle kanten op
Daar heb je hoesjes voor. Door meer grip valt die minder snel (verlaging kans) en door de bescherming beschadigt het scherm toch niet als die valt (verlaging impact, ondanks een val). Resultaat: lager risico. :)
icecreamfarmer @The Zep Man17 april 2025 08:53
Dat is toch absurd en gewoon een slecht ontwerp.
The Zep Man
@icecreamfarmer17 april 2025 09:37
Dat is toch absurd en gewoon een slecht ontwerp.
Dat is de wereld zoals die is. Niet elke smartphone is rugged zoals een Ulefone of een massavernietigingswapen zoals een Nokia 6310.

Smartphones zijn commodity. Zolas @lvm98 wat humoristisch hint: de meeste mensen maken zich er niet druk om. Hoesje eromheen en weer door. Er zijn belangrijkere dingen in het leven.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 17 april 2025 09:49]

Lucb1e @The Zep Man17 april 2025 10:07
Dat is de wereld zoals die is. Niet elke smartphone is rugged
Moet je een telefoon die niet van je recht-ogende nachtkastje glijdt omdat er blijkbaar tóch een 1° hoek in zat nou "rugged" noemen? Ik ken dit probleem van mijn Pixel werktelefoon: ik had die 's avonds een keer mee naar bed genomen omdat ik me niet lekker voelde en misschien ziek ging melden 's ochtends, neergelegd, en een kwartier later hoor je zo'n knal van een brok glas dat een kleine meter naar beneden valt. Gelukkig niks kapot (is 'ie dan toch rugged??) maar kom op hé
icecreamfarmer @The Zep Man17 april 2025 13:27
Ik heb nog nooit hoesjes gebruikt en dat ben ik ook niet van plan.
Als ze altijd nodig zijn is het gewoon een slecht ontwerp.
iqcgubon @lvm9817 april 2025 09:26
Oei, psychopaat hier dan haha. Ik vind hoesjes echt onnozel. Mijn vrouw ook, maar die is net iets te onhandig om zonder door het leven te gaan :9
Caayn @lvm9817 april 2025 09:49
Ik wist niet dat ik, en de helft van mijn team, alleenstaande psychopaten waren. Zal 't vanavond aan mijn gezin vertellen |:(
icecreamfarmer @lvm9817 april 2025 13:28
Dit is echt raar.

Waarom dan dure materialen gebruiken voor de telefoon als iedereen er toch rubber/plastic overheen doet?
Znorkus @icecreamfarmer18 april 2025 20:49
Zoals je bij de bouw van dieren /planten kan denken: kennelijk had dit evolutionair voordeel: zo kan je bij al dit soort producten op het goede spoor komen door te denken: kennelijk verkoopt het beter.
Xander2 @Verwijderd17 april 2025 12:02
Ik heb een 8 Pro en ben gewoon een gebruiker die een mooie foto wil maken, zonder sluitertijd etc in te stellen zoals ik m'n pa altijd zag doen en instellen (en lang met die grijns staan :-). Ging altijd goed met iPhones en bij Androids zeer wisselend.

Verbaasde me laatst positief dat ik snel een foto wilde knippen van m'n zoontje en dat dat ding automatisch detecteerde dat ik portretstand wilde.

Dat zijn features waar ik wat aan heb, niet de cijfertjes/efficiëntie van de SoC/sensors t.o.v. de concurrentie met kleine marge die ik niet ervaar en dat is meteen het probleem met elke review. B.v. nog steeds ouderwets 's nachts aan de lader, heb ik ook geen problemen mee (al kan het sneller zegt m'n Pixel).

En ik heb ook geen problemen met de stock firmware, eindelijk geen gare bloatshell als bij Xiaomi/Samsung incl. "support" apps die wel eens eigenwijs DNS instellingen o.i.d. aanpassen. Face herkenning en zelfs vingerafdrukherkenning werken eindelijk eens fatsoenlijk want ik kom ook wel eens in een lashok.

En de bootloader ontgrendelen is inderdaad een pré, ga ik voorlopig niet doen maar betekent dat het apparaat zo ver mogelijk in mijn beheer is en desnoods als camera alleen gebruikt zal kunnen worden o.i.d.

Erg goed product, al heb ik geen Pixel 9a om te vergelijken.
Teun! @Verwijderd17 april 2025 22:18
Geen probleem met batterijduur? Die van mij (P8Pro) gaat regelmatig niet de hele dag mee. Verder wel tevreden (al is ie ook best langzaam vind ik, zeker niet sneller dan mijn vorige Poco F3).
Verwijderd @Teun!17 april 2025 22:48
Zoals ik hem gebruik (5G uit en 120Hz refresh rate uit) heb ik op 't einde van de dag nog 30-50% batterij over.
PaPi36 @Verwijderd25 april 2025 07:02
Mijn 8a is in vergelijking met mijn 7pro echt matig. Vooral touch op het scherm is vaak niet responsief genoeg en vingerafdruk scanner stukken slechter.
Verwijderd @PaPi3625 april 2025 10:28
In alle eerlijkheid heb ik die zaken nooit als een probleem ondervonden.
Lucb1e 17 april 2025 09:02
Ha, ik had deze telefoon net voor mezelf "gereviewed" in de spreadsheet die ik momenteel heb omdat ik een nieuwe telefoon zoek, en dat is dan op basis van de testlabdata die al in de pricewatch stond! Hoe ik ernaar keek:
  • 🟨 650€ voor 256GB, want zonder microSD en als je niet alles steeds van/naar servers wilt moeten up-/downloaden, kan ik in ieder geval niet met minder toe. Historisch is de eerste prijsdaling over zo'n 6 weken te verwachten
  • 🟩 Ondersteuning voor GrapheneOS en geen problemen met unlocken in het algemeen
  • 🟩 Geekbench 5 score (middels omrekenfactor) van 1310 is naar mijn idee van het niveau dat je hiermee jaren vooruit kunt
  • 🟨 8GB RAM volstaat ook wel voor een paar jaar, maar niks bijzonders: telefoons van 200€ hebben dat ook (CE4 Lite) en voor 310€ krijg je meer (Moto Edge 50 Neo)
  • 🟩 Dual-frequency GNSS en ondersteunt veel constellaties (voor mijn hobby belangrijk)
  • 🟩 Barometer aan boord (leuk speelgoed voor in treinen, vliegtuigen, liften, als je wil weten hoeveel meter je geklommen bent, enz. Ik ben gewoon een nerd die daar plezier uit haalt :) )
  • 🟩 eSIM en NFC zijn dingen die ik in de toekomst verwacht te gebruiken
  • 🟩 Batterij goed genoeg, maar niet bijzonder; alternatieven voor mij die beter afsteken zijn de Xiaomi 13 en 15, Nord CE4 Lite, en Xperia 5 v
  • 🟩 Lekker helder OLED-scherm
  • 🟨 Slechts 240 fps slow motion: ik ben nu aan Samsungs 960 fps gewend en dat streelt ook mijn innere nerd elke week wel een keer. Naast dat het leuk is, meet ik hier ook invoervertraging mee. Echter zou 240 nog wel moeten volstaan
  • 🟥 De camerasoftware van Google laat je niet bijv. de sluitertijd instellen. Ik citeer uit de beschrijving van de app: "Pixel 8 Pro Exclusive Features: • [...] the ability to adjust things like focus, shutter speed, and more". Omdat OpenCamera dit wel kan op Pixels, is het artificieel features uitschakelen
  • 🟨 Niet bepaald klein, maar behoort ook niet tot de echte reuzen
  • 🟨 Nog geen metingen in de sensordatabase van Phyphox. De Pixel 8a heeft een accelerometer met betere refresh rate (rond de 460 Hz) dan de Pixel 8 had (400 Hz) maar een vergelijkbare afwijking (.02m/s²). Hier deed bijvoorbeeld de S24 het beter (475Hz, 0.01m/s²). De magnetometer en barometer waren in de 8a dan weer dezelfde als die van de Pixel 8, met ook identieke prestaties. Wie weet krijgt de 9a ook weer een andere (betere?) accelerometer dan de 9. Algemeen lijken moderne telefoons, ook topmodellen, tegenwoordig zo'n 400 Hz accelerometer te hebben en een 100 Hz magnetometer. Vooral de Pixels hebben een barometer van 40 Hz, andere eerder 25 of soms 12.5; echter is de precisie van Pixel-barometers (8a, 8, 9, 9 pro) minder dan bijvoorbeeld die van de Xiaomi 14/15 en S24
  • 🟥 Nog steeds UFS3.1 opslag volgens GSMArena. Tweakers merkte dat in vorige Pixels ook al negatief op. De S24 en Xiaomi >=13 hebben bijvoorbeeld wel UFS4 (een gebruikersreview beaamt het effect daarvan i.c.m. een snelle USB-aansluiting)
  • 🟥 Geen hoofdtelefoonaansluiting, op mijn huidige toestel gebruik ik dat nog elke dag
    • De Xperia 10 VI heeft dat bijvoorbeeld wel, als ook uitbreidbaar geheugen, is beduidend kleiner, heeft betere accuduur, kost maar 300€, maar heeft ook een tragere CPU, WiFi, en geen dual-frequency GNSS
    • De Zenfone 10 is op alle fronten geweldig (klein, snel, halve terabyte opslag, 480fps slomo, goede accu, redelijke prijs...), maar kun je niet unlocken, wat voor mij een uitsluitcriterium is: van wie is die telefoon dan eigenlijk, als die niet door mij te besturen is?
Uit de Pixel-lineup is mijn conclusie is dat je beter voor een Pixel 8 kan gaan:
goedkoper, kleiner, iets betere WiFi, en verder veelal hetzelfde. Het enige duidelijk-negatieve verschil is dat de accuduur van de Pixel 8 een kwart minder was, maar ik moet zelf waarschijnlijk sowieso aan de powerbank wanneer ik een dag erop uit ben en de hele tijd veel van de sensoren en features gebruik, dus dat kan ik voor lief nemen

Uit alle telefoons op de markt ben ik zelf ook nog aan het twijfelen, met name tussen een huidige of vorige generatie Pixel, de Xiaomi 14 of S24 (rond 630€, allerlei betere specs maar unlocken is lastig op de Xiaomi en Samsung heeft mindere GPS) en Sony Xperia 10 vi (300€ maakt veel goed en daarbij een 3.5mm-jack, maar matige chipset). Wellicht dat iemand die minder om GNSS en headphonejacks geeft ik de S24 zou aanraden

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 17 april 2025 09:54]

E-B @Lucb1e17 april 2025 11:29
🟥 Nog steeds UFS3.1 opslag volgens GSMArena. Tweakers merkte dat in vorige Pixels ook al negatief op. De S24 en Xiaomi >=13 hebben bijvoorbeeld wel UFS4 (een gebruikersreview beaamt het effect daarvan i.c.m. een snelle USB-aansluiting)
Let op, enkel S24 modellen met meer dan 128GB geheugen hebben/gebruiken de UFS 4.0 standaard. Het basismodel is "gewoon" UFS 3.1.

Ik overweeg door de gunstige prijs nu zelf een S24 als opvolger voor m'n Pixel 7. :)

[Reactie gewijzigd door E-B op 17 april 2025 11:29]

Lucb1e @E-B17 april 2025 22:52
Ah ja, goede aanvulling! Ik had dat ook gelezen maar omdat ik sowieso niet voor 128GB ga zonder microSD-ondersteuning had ik er niet meer naar omgekeken en nu vergeten te benoemen
DamirB @Lucb1e17 april 2025 10:56
Ik zie niet in waarom je camera punt een rood blokje heeft. Dit heb je bijna nooit nodig en wanneer je het wel hebt zijn er zat apps die dit voor je kunnen doen
Lucb1e @DamirB17 april 2025 11:04
Omdat die third-party software niet voor de sensor geoptimaliseerd is zoals Google's eigen software. Je krijgt er dus veel slechtere foto's uit (had Fairphone niet een vergelijkbare sensor als oudere Pixels? De Pixel maakte daarbij véél betere foto's omdat Fairphone simpelweg niet het budget en de menskracht heeft zich op machine learning camerasoftware te storten)

Maar dat is slechts mijn mening en mijn toepassing. Als je raw data van de sensor wil weten en daar zelf diepgaand mee aan de slag gaat en allerlei correcties toepast, is Google's sausje natuurlijk geen factor die voor jou van belang is

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 17 april 2025 11:05]

DamirB @Lucb1e17 april 2025 15:22
Klopt. Maar je als je zoveel vertrouwen hebt in Google's camera software (niet eens zozeer sensor optimalisaties, is meer de pijplijn) dan zou je kunnen beargumenteren dat een handmatige sluitertijd niet nodig is. Ik zie het nut niet. En als ik het doe is het meestal voor het lange sluitertijd effect en daar heb je hun AI gebeuren voor, of inderdaad een 3rd party app. In mijn ogen edit je toch de raw als je graag met de sluitertijden speelt.

Edit, plus je hebt de Google Camera Services die ervoor zorgen dat veel optimalisaties blijven

[Reactie gewijzigd door DamirB op 17 april 2025 15:22]

Lucb1e @DamirB17 april 2025 22:46
dan zou je kunnen beargumenteren dat een handmatige sluitertijd niet nodig is. Ik zie het nut niet.
Begrijp ik. Het probleem is dat het algoritme niet weet wat ik wil. Beoog ik om de maan te fotograferen of vooral de bomen die daarvoor staan? Ik kan wel erop tappen maar dan kan ik nog beide bedoelen omdat ze achter/door elkaar zitten en de maan is ontzettend fel vergeleken met alles 's nachts, dus je moet dan handmatig met ISO en/of sluitertijd gaan spelen om erop te krijgen wat je wil zien. Daarbij wil ik wel dat de normale sensorcorrecties van Google's eigen camerasoftware nog van toepassing blijven
In mijn ogen edit je toch de raw als je graag met de sluitertijden speelt
Ik neem daar eerlijk gezegd zelden de tijd voor, het is meer iets dat ik graag in het moment zelf doe en probeer vast te leggen hoe het is. Natuurlijk zijn er veel anderen die dat wel doen en niet meer willen dan een raw shot. Blijft krom dat Google simpelweg de slider verbergt op de goedkopere modellen terwijl de hardware het wel degelijk kan
plus je hebt de Google Camera Services die ervoor zorgen dat veel optimalisaties blijven
Dat kende ik niet, bedoel je play.google.com/...?id=com.google.android.apps.camera.services? Dat is wellicht een optie inderdaad!

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 17 april 2025 22:49]

thijsken 17 april 2025 07:06
Er word in daze review veelvoudig gesproken over betere alternatieven in het mid range segment, maar er wordt er geen enkel genoemd. Kunnen er even paar voorbeelden gegeven worden?
ReceiverNL @thijsken17 april 2025 07:14
S24 FE, Oppo Reno 13 (Pro), Poco F7 Pro, OnePlus 13 R. Er zullen er vast nog meer zijn haha.
jongetje @ReceiverNL17 april 2025 07:29
Dat zijn allemaal (veel) grotere telefoons. Juist in het formaat, welke ook steeds groter wordt, is er weinig concurrentie volgens mij. De S25 misschien maar die is dan weer een stuk duurder. Ik zoek eigenlijk een goede midrange telefoon rond de 6".
TV_NERD @jongetje17 april 2025 07:35
Een nieuwe S24 (niet FE, niet pro/plus/ultra whatever) is 6.2" en kost hetzelfde of minder als deze Pixel. Wat mij betreft een betere deal, ik heb er net een aangeschaft.
Maksor70 @TV_NERD17 april 2025 09:13
heb een S24 van mijn werkgever, binnen een halve dag is de batterij leeg!!
Mijn prive Nokia X30 houdt het 2 dagen vol of 1 dag met spellettjes, is nu bijna 2 jaar oud
Batterij duur vind ik toch wel een van de belangrijkste punten
Lucb1e @Maksor7017 april 2025 10:18
Als je S24 werktelefoon serieus na een halve werkdag leeg is, vermoed ik dat er iets met de software mis is die je werkgever erop heeft gezet. Mijn vijf jaar oude, tweedehands, Exynos-gebaseerde S10e houdt het even lang bij zeer intensief gebruik (en dat vind ik al weinig); of een hele dag bij wat ik normaal gebruik zou noemen

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 17 april 2025 10:19]

Luuk1983 @Maksor7018 april 2025 09:19
Das gek! Ik heb een S23+ en die laad ik maar tot 80% op. Als ik niet te gek doe met de telefoon heb ik vaak 20-30% over aan het einde van de dag. Moeten bijladen is heel incidenteel.
Largamelion @TV_NERD17 april 2025 08:51
Qua hardware is die inderdaad beter dan de Pixel en qua design zeker, maar de bloatware bij Samsung houdt me echt tegen om ooit een Samsung te kopen. Als je dus een cleane Android wilt zijn er in dit segment en deze grootte weinig alternatieven. Iemand vermeldde onlangs de Motorola Edge 50 Neo en die vind ik nog het meeste in de buurt komen, iets lichtere SoC maar wel meer RAM en opslag voor de helft van de prijs.
Khalid. @Largamelion17 april 2025 16:44
Je kunt alles verwijderen bij de samsung hoor... Of leef je nog in 2014? Mensen roepen dingen zonder feiten
Largamelion @Khalid.17 april 2025 18:21
Dat is totaal niet waar. Ik heb een Samsung van het werk en het merendeel van de Samsung apps kan je niet verwijderen, dat IS een feit. Of zijn de Samsung apps voor jou geen bloatware misschien? Ik gebruik daar geen enkele app van dus wil die gewoon niet op mijn telefoon. Sommige kan je wel uitschakelen maar niet verwijderen en sommige kan je noch uitschakelen noch verwijderen.

[Reactie gewijzigd door Largamelion op 17 april 2025 18:24]

PaulHelper @Khalid.19 april 2025 07:52
Deels ja. Een aantal dingen kun je echt verwijderen. Dan nog iets meer kun je alleen disablen. En dan heb je nog de leukste die kun je alleen via adb force disablen of sommigen ook nog uninstallen (voor de user).
Zelf over gegaan van pixel naar s series en eerst wat ik deed is alle mogelijke onnodig features (weet je door bijv app manager) uninstallen en of disablen.
Nu bij lichter gebruik ongeveer 10 uur sot en heel intensief gebruik Ron de 6 en een half uur.
Nogal een verademing van mijn pixel 7a die met geluk 6 uur haalde maar vaker richting 4 uur en dan 2 uur deed over laden

[Reactie gewijzigd door PaulHelper op 19 april 2025 07:52]

Marve79 @TV_NERD17 april 2025 08:58
Ik heb die gehad, die Exynos is vreselijk. Belabberde accuduur. Ik heb die snel weer geruild en een Pixel 8a gekocht en wat een verademing zonder al die bloatware.
Lucb1e @jongetje17 april 2025 10:12
Ik zoek eigenlijk een goede midrange telefoon rond de 6"
Weet niet of ze specifiek 6" schermdiagonaal hebben, maar lagere breedtes en lengtes in combinatie met goede specificaties vind je in de Xiaomi 13 t/m 15, Samsung S24, en Pixel 8 bijvoorbeeld. Van die lijst is de S24 de kleinste en staat op gedeeld tweede plaats qua geekbench (alleen de Xiaomi 15 is nog sneller, kost ook 32% meer; ik denk niet dat je dat in de praktijk veel gaat merken buiten benchmarks om, ook niet over 5 jaar)

Nog kleiner kan het met een Xperia maar die chipset zou ik niet als goed classificeren (wel weer goed voor de scherpe prijs)

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 17 april 2025 10:16]

beschuitfluiter @thijsken17 april 2025 08:10
Nothing Phone 3a pro?

3 jaar android updates en 6 jaar security patches; prima voor midrange telefoon lijkt me

[Reactie gewijzigd door beschuitfluiter op 17 april 2025 08:10]

Lucb1e @beschuitfluiter17 april 2025 10:25
Met van de grootste telefoons en voor 168€ krijg je een iets minder brede Motorola (G55) die bijna dezelfde score op geekbench en ook bijna dezelfde accuduur haalt. Het is op alle vlakken iets beter, maar voor 2.5x de prijs (450€) vind ik Nothing dan niet bepaald competitief
beschuitfluiter @Lucb1e17 april 2025 10:53
Dat is subjectief denk ik; Moto voelt toch echt wel stuk goedkoper aan, camera's zijn aardappel kwaliteit op de de moto en je krijgt 1 android update en 2 jaar security updates meer bij nothing dan de moto... tja; moet ieder voor zich waarderen...
Lucb1e @beschuitfluiter17 april 2025 11:01
Als ik heel eerlijk ben, dat met die updates is ook enigszins overtrokken. Androidversies van vijf jaar geleden hebben betere ondersteuning dan de allernieuwste Androidversie, en qua beveiliging... het zal vast veranderen als iedereen stopt met updaten, maar tot dusver is er geen wijdverspreide Androidmalware geweest die op je toestel komt via een kwetsbaarheid (wel van kwaadaardige apps die simpelweg om onnodige rechten vragen of die via slinkse wijze bemachtigen). Met de wildgroei aan hardware en de van elkaar geïsoleerde softwarecomponenten is het lastig om exploits op verschillende toestellen werkend te krijgen, wat zich voor een populair Samsung Galaxy-model zich vast wel kan lonen, maar een of ander Moto'tje van iemand die gemiddeld genomen minder te makken heeft? Sowieso zitten er weken tot maanden verschil tussen wanneer de kwetsbaarheden bekendgemaakt worden (het eerste toestel krijgt de updates en dan begint het 'patch diffen') en wanneer iedereen de updates geïnstalleerd heeft. Ik snap niet waarom maar het lijkt tot dusver geen probleem te zijn
beschuitfluiter @Lucb1e17 april 2025 11:02
fair point idd
milotic @thijsken17 april 2025 09:52
Pixel 8
kiang @thijsken17 april 2025 14:31
? De sgs24FE wordt specifiek aangehaald in de cameratest.
Tervueren @thijsken20 april 2025 10:09
De meest voor de hand liggende zou voor mij de Pixel 8 zijn......
mrooie 17 april 2025 07:07
Waarom stoppen ze nou weer een oud modem in dit toestel?
Goedkoper in te kopen of lagere licentie kosten.

Ik moest even 2x kijken maar het nieuwe scherm heeft ook een lagere pixel dichtheid.
  • Pixel 8a 1080x2400 (430ppi)
  • Pixel 9a 1080x2424 (422ppi)
Ook vraag ik mij af of de Pixel serie niet steeds verder in een hoekje wordt gedreven doordat andere fabrikanten langere update termijnen geven.

[Reactie gewijzigd door mrooie op 17 april 2025 07:10]

stx @mrooie17 april 2025 08:10
Modem werkt prima volgens mij. Ik haal de geadverteerde 300mbps van m'n KPN 5G abonnement. En dit type modem in de 8a gaf mij vaak beter bereik op plekken waar mn vriendin met de iPhone 15 geen bereik had. Dus wat is het bezwaar precies?
PaulHelper @stx19 april 2025 07:56
Direct over het modem kan ik niet spreken maar vergelijken met een andere telefoon is alleen echt logisch als ook hetzelfde abonnement/provider gebruikt wordt anders dan kunnen er hele andere redenen zijn voor geen of slecht bereik
Pieler @mrooie17 april 2025 09:13
Vraag is hoe die de updates handhaven. Toen ik vanuit mijn werk een S20Ultra kreeg was de eerste android version upgrade redelijk snel. De tweede was iets van 6 maanden na release en geloof dat ik ook een 3e zou krijgen maar geen idee wanneer die uitkwam.

Als je nu op reddit een beetje het Galaxy topic volgt zie je ook dat de updates traag zijn.
Loller1 @Pieler17 april 2025 10:52
De Galaxy S20 Ultra kreeg zijn eerste update naar Android 11/One UI 3 op 3 december, 3 maanden na de release van Android 11. Het kreeg zijn 2de update naar Android 12 op 28 december, 3 maanden na de release van Android 12. De 3de update naar Android 13 kwam 2,5 maanden na de release, op 7 november, naar de S20 Ultra. Ondanks dat het toestel dus met de jaren een steeds lagere prioriteit kreeg omdat de nieuwere toestellen voorrang kregen, is de snelheid waarmee de volgende grote feature update kwam dus steeds omhoog gegaan (en we negeren de X.1 en X.1.1 updates hier even).

De uitrol van One UI 7/Android 15 is gewoon een uitschieter en over het algemeen is Samsung veel sneller. Dat hebben ze ondertussen al jaren lang bewezen. Om 1 rollout waar zelfs Google ook problemen mee had (Google heeft Android 15 ook 1,5 maand moeten uitstellen) hen kwalijk te nemen en direct te zeggen dat ze traag zijn is gewoon stemmingmakerij. En ook voor One UI 7 lijken ze tegen juni al hun toestellen geüpdate te willen hebben. Als ze dat lukt zijn ze laat met het begin van de uitrol, maar dat is een snelheid waar praktisch iedere OEM een puntje aan kan zuigen, zeker gezien het aantal toestellen dat Samsung voorziet van updates. Sterker nog, op Nothing na lijkt dat vooral te betekenen dat Samsung klaar is voor al de rest.

Als het met One UI 8 and 9 opnieuw gebeurd zou je een punt hebben, maar alleszins voor One UI 8 lijken ze gewoon op tijd te gaan zijn.

[Reactie gewijzigd door Loller1 op 17 april 2025 10:59]

Jan VP @Pieler17 april 2025 11:00
Samsung heeft sinds kort idd achterstand op Google.
Flappie 17 april 2025 07:02
Voor de prijs van €548 zijn er wel betere toestellen te vinden!
Ongelooflijk dat de Pixel A nog steeds er matig is maar de prijs bovengemiddeld.
Heb zelf 1,5 jaar een Pixel 7a gehad. Voor mij nooit meer een Pixel.
pirke @Flappie17 april 2025 07:17
Ik heb nog steeds een pixel 7a, ben er zeer tevreden over...
Flappie @pirke17 april 2025 07:31
Accuduur is ver onder de maat. Maar daar staan ze ook wel bekend om.

Tevens de achterkant is zeer gevoelig voor krassen en beschadiging.

En volgens mij was het de update van december waarin je de notifictie balk (bijna) niet meer naar beneden kon trekken.

Het standaard meegeleverde hoesje was ook erg matig en was bij mij binnen een maand kapot.

De Pixel 7a was er nog voor rond de 400 bij introductie. Maar deze kost al 548. Voor minder koop je een Galaxy S24. Ja dan heb je de Samsung software. Maar dat toestel is wel van een iets ander niveau.
stx @Flappie17 april 2025 08:12
Accuduur is prima. Ook die in de 8a die in de graphs van deze test zijn meegenomen zijn volgens mij van de introductie. Door softwareupdates is de accuduur van de 8a meer dan prima. 1x in de 2, soms 3 dagen opladen is hier voldoende.
Fred6er @stx17 april 2025 08:19
3 dagen met een batterij doen staat bij mij gelijk aan je telefoon niet gebruiken.
Marve79 @Fred6er17 april 2025 08:59
Ik doe 1.5 dag met de 8a, toch wel redelijk zwaar gebruik.

Met de S24 haalde ik de dag zelfs niet
PaulHelper @Marve7919 april 2025 08:27
Wat versta jij onder zwaar?
Lucb1e @Fred6er17 april 2025 10:29
Ik heb dat voor de lol eens getest met mijn (ik denk op dat moment acht jaar oude) Galaxy Note 2 nadat ik een nieuw toestel had. Wanneer ik die niet gebruik (geen WiFi aan en zo ook) haalde het een accuduur van meer dan een maand

Maar ben het verder met je eens hoor: taferelen zoals van de Lenovo P2, meerdere dagen achter elkaar filmpjes streamen en niet hoeven opladen, zijn momenteel niet verkrijgbaar in een normaal formaat. Drie dagen accuduur op een inefficiënte chipset lijkt mij ook weinig gebruik. Die Note 2 mocht dan wel (nadat ik alles getweaked had) vrijwel nul verbruik hebben in m'n broekzak, maar ik heb niet voor niks een tweede accu gekocht om bij intensief gebruik te kunnen swappen in lange treinritten die ik toen wekelijks maakte

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 17 april 2025 10:32]

MikeyMan @stx17 april 2025 11:18
Tsjah, in de praktijk komt het erop neer dat ik de telefoon toch elke nacht aan de lader leg. Anderhalve dag schiet niet op, want dan sta ik halverwege de dag met een lege accu.

Als ik die dag haal is het op zich prima.

Daarnaast; als ik de telefoon in het vak in de auto gooi, wordt ie netjes opgeladen.

Paar weken geleden een 8A gekocht ter vervanging van m'n 6A. Werkt prima allemaal. Veel duurder heb ik geen zin in.
PaulHelper @stx19 april 2025 08:27
3 dagen zegt altijd heel weinig. Wat is je screen on time? Is dat 2 of 15 uur, nogal een verschil. Als het 2 uur is is het gewoon heel licht gebruik, bij 15 denk ik meer aan intens gebruik en zou het insane zijn als hij dat haalt.
Bicky @Flappie17 april 2025 07:50
pixel 7a was bij introductie 495€
zelf was ik erg tevreden over. nooit problemen mee gehad en maakte goede fotos.
krassende achterkant had ik geen last van want zat altijd in een hoesje.
een gezwollen batterij na 1,5jaar deed hem de das om.
Jap_ @Bicky19 april 2025 20:51
Heb ook net een gezwollen batterij gehad. Aangemeld bij Google en paar dagen later aankoopprijs teruggekregen (ookal was hij niet bij Google gekocht), en bij ifixit batterijvervangkit voor 50 euro gehaald. Leuk projectje, zeker als je m toch al hebt afgeschreven.

[Reactie gewijzigd door Jap_ op 19 april 2025 20:51]

desalniettemin @pirke17 april 2025 15:48
Pixel 6 en nog steeds erg blij mee. Lekker snel en laadt ook snel op.
kiang @Flappie17 april 2025 14:44
Hier kan ik me totaal niet in vinden, pixels staan in mijn ervaring, en in de familie en vriendenkring, absoluut voor kwaliteit. Ene gebruikservaring waarbij de telefoon totaal niet meer in de weg zit.

Sure, je hebt meer gigahertz en megapixel op andere telefoons, maar in tegenstelling tot galaxy A-nogwat zooi werkt het gewoon.
PaulHelper @kiang19 april 2025 08:31
Nou, sorry maar de A series werken ook gewoon, in mjjn kringen varierend relative veel pixels end been aantal Samsungs. Veel ook deels op advises van mij. A5X en A7X series zijn ook best netjes, zelf in het verleden ook gehad. Vergeleken met de pixel in dezelfde tijd sta ik nog steeds achter de A5Xen die ik heb aangeraden.
A3 en A1 daarentegen zou ik ook van weg blijven omdat je eigenlijk nooit een fijne gebruik servetring gaat hebben tenzij je de bare minimum wil.
kiang @PaulHelper19 april 2025 08:34
Hier totaal andere ervaring: in het begin werkt het prima, maar na anderhalf jaar, en enkele updates, zijn het echt onbruikbare dingen. Leuk dat mijn vrouw haar werkgever wat tientjes bespaart heeft door Samsung A serie te kopen, maar de frustratie en tijdverlies die ermee gepaard gaan zijn ontelbaar veel duurder.

De pixel A van mijn moeder echter? Na 3 jaar nog altijd snel.
PaulHelper @kiang19 april 2025 08:38
Daar hoor ik iets. Welke serie is het? Zoals ik zeg A1/3 is niks. Wat ik zie is dat werkgevers inderdaad meer die juist geven omdat die super goedkoop zijn wel kunnen bellen en zo nodig dat lichte browser dingen. Die zijn zoals ik al zei niet vooruit te slepen. Dus mijn vraag vergelijk je appels met peren?
kiang @PaulHelper19 april 2025 08:44
Ik weet niet welke galaxy A <nummer> her precies is, nee. Maar het lijkt mij niet dat is nu appels met peren vergelijk: de pixel 4a van mijn moeder kostte ongeveer 320€, de galaxy a3 serie kost als ik het nu opzoek ook rond de 300 euro. Dat is gewoon hetzelfde segment.

Zeggen dat de gewone consument dan maar een weg moet vinden door een oerwoud van cijfervind ik geen goed argument. Even absurd genomen: als ik aan mijn moeder moet zeggen "koop wel de oneven getallen, dan heb je een goede galaxy A, anders is het een erg slecht toestel. Behalve in avrjikkeljaren, dan is het omgekeerd!", dan haakt ze af. En dat klinkt nu heel absurd, maar voor de gewone klant is dat exact hetzelfde als zeggen "een galaxy A is prima, maar enkel als het cijfer erna met een 5 of hoger begint, maar de 53 was beter dan de 54, maar als er een Snapdragon in zit wil je hem net wel ook al is het getal lager".
desalniettemin @Flappie17 april 2025 15:47
Pixel 6. Kale Android, beeld is scherp, is snel, laadt snel op, dus tevreden gebruiker.
PaulHelper @Flappie19 april 2025 08:23
Ook een 7a gehad en dat was ook een beetje tegenvallend vooral accuzuur kon ik niet aan wennen. Ik ben een tweaker en ook wel intensievere gebruiker maar de oplaadtijd was de grootste dealbreaker niet eens zozeer autonomie.
Verder voor iets lichtere gebruikers die 1 dag kunnen met 80 dan wel 100% zou ik het nog steeds aanraden.
Ik ben niet zo gekleurd dat ik zeg geen pixel meer maar tenzij ze die laadsnelheid fixen ben ik ook niet snel terug.
Was vooral vanwege form factor dat ik op de 7a ben uitgekomen omdat die het redelijkst was qua prijs kwaliteit binnen strenge grootte eis. Nu met mijn upgrade toch concessie op grootte gedaan maar ben wel heel tevreden
Ruw ER
17 april 2025 07:02
Als je accuduur echt belangrijk vindt in dit segment moet je je telefoon op 60hz zetten. Scheelt gewoon enorm. LTPO schermen die ook naar 1hz gaan vind je niet voor deze prijs, dusja. Zelf heb ik een toggle in de 2e pagina van mijn pull down menu snelle instellingen dinges. Als ik zoals vandaag op werk ben dan toggle ik 120hz, ben ik onderweg, dan 60hz.
Lucb1e @Ruw ER17 april 2025 10:35
LTPO schermen die ook naar 1hz gaan vind je niet voor deze prijs
Xiaomi 13 en 14 zijn 150 euro en 0 euro goedkoper, respectievelijk, wanneer je de 256GB-varianten vergelijkt -- of bij de Xiaomi 14 krijg je zelfs een halve terabyte opslag

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 17 april 2025 10:35]

Nielson 17 april 2025 07:52
Ik mis in het gedeelte over de accuduur nog een opmerking over het recente nieuws dat Google vanaf de Pixel 9a de accucapaciteit na een bepaald aantal laadcycli gaat terugschroeven, zie bv https://9to5google.com/20...attery-health-assistance/
stx @Nielson17 april 2025 08:16
Is toekomst speculatie op Android 16. Zit er nu bij launch niet in.
crankthisup 17 april 2025 09:51
Ook goed om te weten als je overweegt deze telefoon te kopen: de Pixel 9a past na verloop van tijd automatisch het laadgedrag van de batterij aan om slijtage te beperken. Dit betekent dat de maximale laadspanning kunstmatig wordt verlaagd, wat op termijn kan leiden tot kortere gebruiksduur per laadbeurt.

Je hebt geen mogelijkheid om deze instellingen zelf aan te passen.
“Battery health assistance settings on Pixel 9a aren’t customizable by the user.”
📌 Bron: Google Support

[Reactie gewijzigd door crankthisup op 17 april 2025 09:51]

kassius81 @crankthisup17 april 2025 17:42
Elke accu heeft een kortere gebruiksduur per laadbeurt naarmate de tijd vordert.
Lucb1e @crankthisup17 april 2025 10:51
Nja, je kan altijd de firmware aanpassen op Pixels tot dusver. Het zal niet veel ingrijpender zijn dan een parameter of twee opschroeven ergens, alleen moet je zelf weten wat je doet of hopen dat de community dat voor je uitvindt. En je loopt dan natuurlijk het risico dat de accu daardoor nog sneller verslijt op de lange termijn, als ook uitvalt onder zwaardere belasting. Ik ben niet cynisch genoeg om te geloven dat dit planned obsolescence is als het zo nadrukkelijk al wordt aangekondigd en wat ze doen onder een vergrootglas ligt
CoconutMilk 17 april 2025 14:23
Ik heb onlangs de Pixel 8 gekocht en ik mis toch behoorlijk wat functies:
- Je kan "At a glance" niet verwijderen (absurd)
- Je kan de zoekbalk niet verwijderen (absurd)
- nauwelijks icon customisation
- control panel vind ik toch een stuk minder handig dan bv ios of hyperOS
- geen lock functie in app drawer

Ik weet dat veel van deze dingen opgelost kunnen worden met een andere launcher en dat gebruik ik momenteel ook (nova launcher) voor "at a glance" en de zoekbalk weg te doen, maar ik had dit graag gewoon ik android zelf gehad.
Toshirou @CoconutMilk17 april 2025 14:32
Op de Pixel 9 gebruik ik hier Lawnchair als hoofdzakelijke launcher. Deze is zoveel mogelijk de Pixel launcher maar dan met een hele hoop aan extra opties. Volledig gratis (opensource), restricties en geen ads of wat dan ook. Dus hier sinds dag 1 op mijn Pixel 9 doet het alles wat ik wil. En volgens mij voldoet deze launcher aan alles dat hierboven opnoemt.
ReceiverNL 17 april 2025 06:59
Kan mij goed vinden in jullie review! De gevestigde orde innoveert amper, niks spannends. Dit toestel is ook niks bijzonders en dikke bezels.. De Chinese telefoons vind ik veel meer innoverend met goede camera's en Silicon carbon batterijen. Ik ben benieuwd hoe lang een Samsung, iPhone, Google doorgaan op deze tour en hoe lang de consument de toestellen nog steeds blijft kopen. Ergens verwacht ik dat de meeste mensen (onze niet-Tweakers familieleden, vrienden) altijd op safe spelen en dan liever een 9a of A56 halen, want "Google of Samsung". Hun gemis haha.

Tot slot vind ik het fijn dat jullie bij Tweakers wél stilstaan bij haptics. Dit mis ik bij veel YouTubers. Voor mij is een goede haptic feedback net zo belangrijk als een goede accu, goede camera.
Ruudje88 @ReceiverNL17 april 2025 12:14
De Chinese telefoons vind ik veel meer innoverend met goede camera's en Silicon carbon batterijen.
De huidige Chinese toestellen zijn anders bij lange niet van hetzelfde niveau als een Pixel, Samsung of iPhone.

Het zijn vaak snelle SOC's met een budget telefoon er omheen gebouwd om het zo maar even te noemen :+ . Leuke benchmarkscores, slechte software (bloatware), slecht updatebeleid, Geen geweldige schermen en camera's afwerking is niet geweldig.
ReceiverNL @Ruudje8817 april 2025 12:31
Ik gebruik al jaren ColorOS en herken mij totaal niet in jouw verhaal. Hele fijne schil en zit gewoon op Android 15 met mijn Find x5, bijna 3 jaar oud. Bloatware zie ik bij Samsung ook, op mijn werktelefoon. Misschien dat je Xiaomi bedoelt. Dat vind ik persoonlijk ook minder. Schermen zijn vaak van Samsung en de camera's zijn gewoon meer dan prima en vaak van Sony. De Dimensity chips zijn bovendien zuiniger dan de Snapdragon varianten, en zijn nog minder warm ook. Nee mijnheer, u heeft of een budget telefoon gehad uit China, of nog helemaal geen Chinese telefoons gehad.

[Reactie gewijzigd door ReceiverNL op 17 april 2025 12:32]

Ruudje88 @ReceiverNL18 april 2025 10:00
Ik heb ooit een Xiaomi gehad wat toch een soort van Temu-achtig product was en lees veel reviews van Chinese toestellen waar ik altijd een beetje een 'net niet' gevoel bij krijg (vooral qua software/updates).

Ik heb ondertussen bijna 3 jaar een Pixel 6a. Voor een toestel van destijds €299: 5 jaar OS en security updates (Maandelijks security en Android 16/17 krijg ik direct na de release), schone android ervaring (Geen bloatware), geen russisch roulette of je Android Auto het doet (het werkt gewoon itt veel Chinezen), top camera, toestel werkt vloeiend.

[Reactie gewijzigd door Ruudje88 op 18 april 2025 10:53]

Frietsaus @Ruudje8817 april 2025 16:13
Nou... OnePlus/Oppo/Vivo hebben hun software anders echt wel op orde en qua camera's kunnen ze ook best meekomen. Xiaomi hardware is ook uitstekend, de software is helaas dramatisch slecht.

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