Omzet TSMC groeit sterk door hoge vraag naar AI-chips en smartphones

TSMC heeft in het eerste kwartaal van 2025 een hogere omzet gedraaid dan verwacht. De Taiwanese chipbakker kon ondanks de impact van de aardbeving van eind januari groeien door een sterke vraag naar AI-rekenkracht en smartphones.

De fabrikant meldt een kwartaalomzet van 839,25 miljard Nieuwe Taiwanese dollar, omgerekend 22,86 miljard euro. Dat is een stijging van 41,6 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2024. In de maand maart alleen werd een omzet van 285,96 miljard Nieuwe Taiwanese dollar gerealiseerd, ofwel 7,79 miljard euro. In vergelijking met maart 2024 gaat het om een groei van 46,5 procent.

TSMC voorspelde in februari dat de kwartaalomzet in de nasleep van de recente aardbeving zou neerkomen op ongeveer 808 miljard Nieuwe Taiwanese dollar. Toch presteerde de fabrikant boven de verwachtingen. Dat is volgens Bloomberg te danken aan een toegenomen vraag naar AI-servers en smartphones, in aanloop naar de verstrengde Amerikaanse importheffingen. TSMC gaat volgende week het volledige rapport met betrekking tot de financiële resultaten van het afgelopen kwartaal publiceren.