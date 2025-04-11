Omzet TSMC groeit sterk door hoge vraag naar AI-chips en smartphones

TSMC heeft in het eerste kwartaal van 2025 een hogere omzet gedraaid dan verwacht. De Taiwanese chipbakker kon ondanks de impact van de aardbeving van eind januari groeien door een sterke vraag naar AI-rekenkracht en smartphones.

De fabrikant meldt een kwartaalomzet van 839,25 miljard Nieuwe Taiwanese dollar, omgerekend 22,86 miljard euro. Dat is een stijging van 41,6 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2024. In de maand maart alleen werd een omzet van 285,96 miljard Nieuwe Taiwanese dollar gerealiseerd, ofwel 7,79 miljard euro. In vergelijking met maart 2024 gaat het om een groei van 46,5 procent.

TSMC voorspelde in februari dat de kwartaalomzet in de nasleep van de recente aardbeving zou neerkomen op ongeveer 808 miljard Nieuwe Taiwanese dollar. Toch presteerde de fabrikant boven de verwachtingen. Dat is volgens Bloomberg te danken aan een toegenomen vraag naar AI-servers en smartphones, in aanloop naar de verstrengde Amerikaanse importheffingen. TSMC gaat volgende week het volledige rapport met betrekking tot de financiële resultaten van het afgelopen kwartaal publiceren.

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 11-04-2025 17:20
14 • submitter: wildhagen

11-04-2025 • 17:20

14

Submitter: wildhagen

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Reacties (14)

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Peter101 11 april 2025 17:22
Denk inderdaad dat veel orders naar voren zijn gehaald om de invoertarieven te ontlopen. Daarom zou ik niet verwachten dat de rest van het jaar er ook sprake zal zijn van 40% omzetgroei t.o.v. vorig jaar.
tedades @Peter10111 april 2025 18:30
Een chip produceren kost makkelijk enkele weken. Flexibel zijn in het leveren van chips voordat tarieven van toepassing zijn lijkt me daardoor niet echt mogelijk. Daar doe ik wel de aanname dat je het import tarief pas kunt betalen als het product daadwerkelijk de VS in komt.
MrMonkE @tedades11 april 2025 20:55
Ik denk niet dat als jij vandaag belt zij overeen paar weken je chip hebben.
Van wat ik gelezen heb zijn ze allemaal maanden vooruit volgeboekt op de high end machines.
tedades @MrMonkE11 april 2025 21:42
In het beste geval heb je toevallig al bij TSMC capaciteit geboekt, heb je extra reticle masks beschikbaar en gaan ze (voor een extra geld) direct aan de slag. Alleen dan al moet je weken wachten. Alle andere scenarios is het waarschijnlijk al meer dan 1 jaar wachten.
watabstract @Peter10111 april 2025 18:05
Die absurde heffingen spelen pas een week. De oorzaken van de hogere omzet staan duidelijk verwoord in het artikel.
Peter101 @watabstract12 april 2025 16:44
Niet helemaal, Trump heeft het in zijn campagne al lang aangekondigd. Dus reken er maar op bedrijven daar al maanden mee bezig zijn. Het is ook niet voor niets dat afgelopen maanden het handelstekort van de VS nog sterker is gedaald. En de VS nu al in een technische recessie zit.
martijnmaas 11 april 2025 17:41
Verstrengde ?? Strengere !!
hcQd @martijnmaas11 april 2025 19:54
Strenger gemaakte, maar verstrengde is korter.
Xfade @martijnmaas11 april 2025 21:15
Dat jij het niet zo gebruikt maakt het niet per se verkeerd.
theobril @Xfade12 april 2025 09:44
Er is een verschil tussen verkeerd en taalkundig minder fraai. Groeten van een taalnasi
morrowyn @theobril12 april 2025 13:40
Even heel flauw hier, is het nasi of bami of nazi?
theobril @morrowyn12 april 2025 21:25
ies nasi. Het is een klassieker in het genre, iemand uitmaken voor taalnasi als men er op geattendeerd wordt dat men ergens een trema oid vergeten. Faxist is een andere mooie, maar die zie je helaas nauwelijks meer in het wild.
ismet 11 april 2025 20:47
Chips waren toch vrijgesteld van de handels tarieven?

Bron: https://www.wired.com/sto...act-semiconductors-chips/

[Reactie gewijzigd door ismet op 11 april 2025 20:48]

CosmoKramer 12 april 2025 11:49
Lijkt me ook gunstig voor ASML

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