Intel brengt RealSense-3d-cameradivisie onder in spin-off

Intel gaat zijn RealSense-3d-cameradivisie tijdens de eerste helft van 2025 in een spin-offbedrijf onderbrengen. Hierdoor zou de afdeling flexibeler zijn en beter kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden. De spin-off neemt zowel de roadmap als alle huidige producten over.

Uit berichtgeving van The Robot Report blijkt dat de nieuwe spin-off deel zal uitmaken van Intel Capital: de investeringstak van moederbedrijf Intel. De beslissing zou volgens woordvoerders niets te maken hebben met de mindere financiële resultaten van het bedrijf. Het is volgens Intel dan ook 'een beslissing die het geloof in de 3d-cameradivisie verder moet onderstrepen'. De nieuwe spin-off zal naar verluidt nog steeds nieuwe Intel RealSense-producten op de markt brengen en ontwikkelen. De huidige diensten, zoals de klantendienst, worden ook overgeheveld en voortgezet.

Intel RealSense was een bedrijfsdivisie binnen Intel dat 3d-cameratechnologie ontwikkelde. De productcategorie bestond in de loop van de jaren uit onder andere dronecamerasystemen met infraroodfunctie, LiDAR-camerasensoren en later ook ID-modules met gezichtsherkenning voor biometrische authenticatie. In 2021 had Intel aangegeven dat het ging stoppen met de ontwikkeling van RealSense-camera’s en -sensoren. Het is niet duidelijk of de plannen sindsdien gewijzigd zijn.

Intel RealSense D435i
Intel RealSense D435i. Bron: Intel

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 13-01-2025 07:44 13

13-01-2025 • 07:44

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Reacties (13)

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djexplo 13 januari 2025 08:05
Mooi dat ze het nu onderbrengen in een apart bedrijf. Intel had zelf op 80% van hun RealSense producten al EOL af gegeven in 2022, omdat ze terug wouden naar hun core-business . Terwijl ze met hun mem's gebasserd (pico) projector en Lidar oplossing iets unieks hadden en 3D kwaliteit boden met kleinere camera's dan alle concurrenten.
Ook waren de engineers van de groep heel open in hun eigen proefjes.
jctjepkema @djexplo13 januari 2025 11:00
Ik heb een camera met een RealSense sensor. Inmiddels wel al een jaar of 5 oud, maar ik heb daar serieus leuke kwaliteit 3D scans mee gemaakt. Het probleem was de software van die fabrikant, niet de sensor.
jerisson 13 januari 2025 08:27
In 2021 had Intel aangegeven dat het ging stoppen met de ontwikkeling van RealSense-camera’s en sensoren. Het is niet duidelijk of de plannen sindsdien gewijzigd zijn.
Dit is toch redelijk duidelijk? Intel werkt nog steeds aan de RealSense software en hardware. In oktober 2023 hebben ze de RealSense 456 gereleased, en in maart 2024 de 457. De oudere modellen, van 2020 (bvb de 455) zijn ook nog altijd te koop. Volgens mij zijn daar in tussentijd ook nog vaiaties op verschenen zoals de d455f.

Volgens mij is Intel, rond de aankondiging dat ze zogenaamd zouden stoppen, gestopt met de verkoop, productie en ontwikkeling van de Time-of-Flight sensoren (maar dat kan ook iets eerder geweest zijn, wij gebruiken pas sinds 2021 RealSense later dus). De huidige dieptesensoren zijn infrarood stereo-cameras waartussen correspondenties gezocht worden: veelal goedkoper dan ToF, maar uiteraard ook iets minder accuraat.

[Reactie gewijzigd door jerisson op 13 januari 2025 08:33]

sklipnoty @jerisson14 januari 2025 14:49
Goedkoper dan ToF? Toch niet binnen Intel Realsense. Een L515 had je al snel voor ~300. Een d415 kost toen ook ongeveer ~250-350 euro.

Accuracy kunnen we een hele discussie over voeren maar hangt vooral af van het wat en hoe.
jerisson @sklipnoty14 januari 2025 15:54
In oktober 2020 kostte een L515 $349 : https://web.archive.org/w...se-lidar-camera-l515.html
In november 2020 (zelfde periode), kostte een D415 slechts $149. https://web.archive.org/w...se-depth-camera-d415.html

Met andere woorden, de stereocamera was minder dan de helft van de prijs dan de ToF.

Dat zie je trouwens bij andere fabrikanten, zoals Orbbec ook terugkomen.

Accuraatheid: de L515 (ToF) heeft een accuraatheid van 5 tot 14mm op 9m afstand. De D415 zijn accuraatheid wordt door Intel omschreven als <2% op 2m. Dat is dus "minder dan 4cm op 2m". Deze camera heeft ook een maximaal bereik van 3m.
De D457 (hun recentste model): <2% op 4m met een bereik tot 6m. Op langere afstand zal je een nog lagere accuracy mogen verwachten, simpelweg omdat de stereomatching daar ook minder precies wordt.

Verder wordt een stereocamera door tal van parameters beïnvloedt, o.a. textuur en belichting. Het helpt wel dat de stereocameras van Intel wel een willekeurig IR patroon projecteren om zo textuur toe te voegen. Maar je blijft tegen beperkingen van stereomatching aanlopen.

Aan de andere kant kan een stereocamera vaak wel overweg met situaties waarbij het materiaal geen IR reflecteert (de D455 zijn stereocamera's capteren RGB+IR), terwijl een DoF daar geen schatting kan maken.

Het hangt dus inderdaad af van "wat en hoe". Maar in het algemeen is ToF duurder maar accurater dan stereo.

[Reactie gewijzigd door jerisson op 14 januari 2025 16:11]

sklipnoty @jerisson15 januari 2025 00:33
Effe blind de spec quoten, ok.
Rechtstreeks bij Intel bestellen, hopen dat je veel lead-time hebt dan.

Ik vind het eerlijk een zeer zware veralgemening die je daar doet.
jerisson @sklipnoty15 januari 2025 06:46
Nee, even de feiten meegeven op basis van jaren ervaring bij meerdere fabrikanten en toepassingen. Oh, en 10 jaar low-level onderzoek rond stereomatching.

Ik zeg trouwens niet dat stereomatching cameras slecht of onbruikbaar zijn: ik gebruik ze zelf volop.
max3D 13 januari 2025 09:15
ik heb hier nog een HP Spectre 12 x2 met een ingebouwde RealSense 3D camera (R200). Leuk speeltje ergens in 2016, maar helaas was er indertijd geen goede software om daar gebruik van te maken. Is daar vooruitgang in geweest, werkt dat onder Windows 11 of zijn dat soort oude 3D camera's sowieso rijp voor de schroophoot?

edit van Dale:
schroot·hoop (de; m; meervoud: schroothopen) 1hoop oud ijzerwerk

[Reactie gewijzigd door max3D op 13 januari 2025 14:44]

DrPoncho @max3D13 januari 2025 09:37
Schroophoot?
Dlsruptor @DrPoncho13 januari 2025 12:00
Schroothoop?
arjandijk162 @max3D13 januari 2025 11:11
Zelfde tijd als de HP Sprout Pro. Een AIO met 3D scanner en projector ingebouwd. Leuke experimenten, volgens mij niet echt een succes, maar leuk probeersel.
YouTube: Uitpakparty: HP Sprout

[Reactie gewijzigd door arjandijk162 op 13 januari 2025 11:12]

x280 13 januari 2025 11:54
Ik sta in elk geval in de rij om een nieuwe camera te kopen.
SA65 13 januari 2025 12:25
Hmmmm, bedrijf om er schulden in te steken, en dan te laten ploffen?

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