Intel brengt RealSense-3d-cameradivisie onder in spin-off

Intel gaat zijn RealSense-3d-cameradivisie tijdens de eerste helft van 2025 in een spin-offbedrijf onderbrengen. Hierdoor zou de afdeling flexibeler zijn en beter kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden. De spin-off neemt zowel de roadmap als alle huidige producten over.

Uit berichtgeving van The Robot Report blijkt dat de nieuwe spin-off deel zal uitmaken van Intel Capital: de investeringstak van moederbedrijf Intel. De beslissing zou volgens woordvoerders niets te maken hebben met de mindere financiële resultaten van het bedrijf. Het is volgens Intel dan ook 'een beslissing die het geloof in de 3d-cameradivisie verder moet onderstrepen'. De nieuwe spin-off zal naar verluidt nog steeds nieuwe Intel RealSense-producten op de markt brengen en ontwikkelen. De huidige diensten, zoals de klantendienst, worden ook overgeheveld en voortgezet.

Intel RealSense was een bedrijfsdivisie binnen Intel dat 3d-cameratechnologie ontwikkelde. De productcategorie bestond in de loop van de jaren uit onder andere dronecamerasystemen met infraroodfunctie, LiDAR-camerasensoren en later ook ID-modules met gezichtsherkenning voor biometrische authenticatie. In 2021 had Intel aangegeven dat het ging stoppen met de ontwikkeling van RealSense-camera’s en -sensoren. Het is niet duidelijk of de plannen sindsdien gewijzigd zijn.