Google zoekt ontwikkelaars met VR-ervaring voor Stadia

Google heeft vier vacatures geplaatst voor nieuwe Stadia-ontwikkelaars. Daarbij geeft het bedrijf voorkeur aan mensen met ervaring in VR. Google biedt momenteel nog geen VR-titels via Stadia en het bedrijf geeft niet aan of dit in de toekomst wel gaat gebeuren.

De vier vacatures werden opgemerkt door Road to VR. Google zoekt onder andere een staff software developer voor Stadia, naast drie engineering managers, respectievelijk voor de front-end van Stadia, de Stadia Client Software Development Kit en Stadia Discovery. Bij al die vacatures geeft het bedrijf voorkeur aan ontwikkelaars met enkele jaren ervaring in verschillende specialisaties, waaronder virtual reality.

Het wordt niet duidelijk waarom Google op zoek is naar ontwikkelaars met VR-ervaring. Het bedrijf sloot eerder dit jaar zijn Stadia Games & Entertainment-studio's en ontwikkelt sindsdien geen eigen games meer voor de dienst. Het is mogelijk dat het bedrijf op termijn VR-games van andere ontwikkelaars wil aanbieden via zijn cloudgamingplatform, hoewel Google dat niet bevestigt in de vacatures. De vacatures richten zich op verschillende aspecten van het Stadia-platform, van de sdk en ontwikkelaarsfuncties tot features voor de eindgebruiker.