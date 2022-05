Google voegt kindvriendelijke sectie toe aan gamesbibliotheek Stadia

Google voegt vrijdag een nieuwe sectie toe aan de gamebibliotheek van Stadia. De sectie zal worden gevuld met vijf nieuwe titels die naar het streamingplatform komen. In de categorie komen alleen games die volgens Google geschikt zijn voor de hele familie.

De eerste games die naar de familie-sectie komen zijn titels die op kinderen gericht zijn. Die zijn voornamelijk gebaseerd op populaire films en series zoals Ice Age en Paw Patrol. In een update op zijn website heeft Google een lijst met de eerste vijf titels gepubliceerd. De games komen allemaal van uitgever Outright games.

De sectie wordt geïntroduceerd naast al bestaande categorieën, zoals actiegames en partygames. Overigens betekent de kindvriendelijkesectie niet dat de rest van de bibliotheek automatisch wordt afgeschermd. Ouders kunnen met een age rating instellen welke games bepaalde gebruikers binnen een familiegroep kunnen zien.

Bij de release van Stadia was er kritiek op de bibliotheek, omdat het alleen mogelijk was om door de lijst met games heen te scrollen. Intussen heeft Google het zoeken in de bibliotheek eenvoudiger gemaakt. Zo werd er begin dit jaar een zoekbalk toegevoegd aan Stadia in de browser. De bibliotheek in de app moet het nog zonder stellen.