Huawei start cloud-gameplatform in samenwerking met Tencent

Huawei en Tencent hebben aangekondigd samen een cloud-gamingplatform te gaan oprichten. Daarbij gaat Huawei de hardware leveren met onder meer een eigen processor, terwijl Tencent zich meer op de softwarekant gaat richten.

De beide bedrijven hebben een statement vrijgegeven dat door persbureau Reuters online is gezet. In dat statement, dat overigens vrij weinig details bevat, geven de beide Chinese bedrijven aan dat er een cloud-gamingplatform wordt opgericht met de naam GameMatrix.

Binnen het samenwerkingsverband gaat Huawei voor hardware zorgen; er wordt onder meer gebruikgemaakt van de Kunpeng-processorreeks die door Huawei is ontwikkeld. Daarnaast hebben de beide bedrijven afgesproken om samen te kijken naar mogelijkheden voor het inbouwen van kunstmatige intelligentie en augmented reality in games, al zijn daar geen nadere plannen van bekend.

Omdat er maar weinig details zijn bekendgemaakt, is het onduidelijk hoe gebruikers de cloudgames kunnen gaan spelen. Ook is niet bekend op welke landen de beide bedrijven zich gaan richten; het is aannemelijk dat zij zich als eerste op thuisland China gaan richten, waar Tencent al een grote aanbieder van games is.