Ontwikkelaar van Solus gaat fulltime werken aan Linux-distro Serpent OS

Ikey Doherty, een van de hoofdontwikkelaars van Linux-distributie Solus, gaat fulltime werken aan Serpent OS. Dat is een Linux-distributie die zich met name richt op moderne hardware. Doherty zegt te willen beginnen met het ophalen van financiering.

Ontwikkelaar Ikey Doherty schrijft in een blogpost dat hij stopt met zijn huidige baan om zich volledig te richten op Linux-distro Serpent OS. Momenteel werkt Doherty bij Codethink, maar hij schrijft dat hij per juli fulltime voor zichzelf aan de slag gaat. "Mijn focus en passie liggen bij Serpent OS", schrijft hij. Doherty bouwde wel al aan zijn Serpent OS, maar had te weinig tijd om dat serieus uit te bouwen. Hij was een van de hoofdontwikkelaars van Solus OS, een distro met een eigen desktopomgeving genaamd Budgie. Nadat Doherty stopte met Solus, richtte hij zich al op Serpent OS als spirituele opvolger, maar tot nu toe is dat project nog niet van de grond gekomen.

Serpent OS maakt onder andere gebruik van x86_64-v2-binaries en is volgens de makers vooral gericht op performance. Er zitten meerdere benchmarktools in het OS en het bevat een mechanisme dat de makers Smart System Management noemen, waarmee meerdere packages tegelijk kunnen worden geïnstalleerd en het systeem tegelijk kleinschalig blijft.

Doherty schrijft in zijn blogpost nog niks over de roadmap voor de distro. Wel zegt hij dat hij wil beginnen met het vergroten van de community rondom het project. Daarbij hoopt hij ook de kosten ervan te drukken en nieuwe financiële steun te zoeken.