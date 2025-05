AMD komt met Radeon RX 7650 Golden Rabbit Edition voor Chinese markt

AMD heeft de Radeon RX 7650 Golden Rabbit Edition geïntroduceerd voor de Chinese markt. Het betreft een RDNA 3-videokaart met 8GB aan vram. De Radeon RX 7650 GRE kost omgerekend ongeveer 278 euro. Het is niet duidelijk of de gpu ook in andere werelddelen te koop zal zijn.

Volgens VideoCardz beschikt de AMD Radeon RX 7650 GRE over 32 compute-units. De gpu met een dualslotontwerp heeft 2048 rekenkernen en die zouden in de standaarduitvoering een boostkloksnelheid van maximaal 2695MHz kunnen bereiken. AMD maakt gebruik van 8GB aan GDDR6-geheugen en een 128bit-geheugenbus. De geheugenbandbreedte bedraagt 288GB/s. De tdp van de Radeon RX 7650 GRE ligt naar verluidt op 170W. AMD werkt samen met verschillende fabrikanten zoals ASRock, ASUS, PowerColor en Sapphire om de gpu in China op de markt te brengen. AMD heeft nog niet aangegeven of de Radeon RX 7650 GRE ook in andere werelddelen te koop zal zijn.