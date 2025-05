Nvidia App krijgt Frame Generation op driverniveau voor RTX 50-gpu's

Nvidia heeft Smooth Motion toegevoegd aan de Nvidia App. Bezitters van een RTX 50-gpu kunnen hiermee Frame Generation inschakelen, zonder dat een game deze functie hoeft te ondersteunen. AMD biedt een soortgelijke feature voor de Radeon RX 6000- en 7000-gpu's.

Het bedrijf schrijft in een blogpost dat Smooth Motion net zoals het reguliere Frame Generation AI inzet om een extra frame tussen twee gerenderde frames te plaatsen. In combinatie met upscaling moet dit doorgaans de framerate verdubbelen. De functie werkt momenteel in games op basis van DirectX 11 en 12. AMD biedt met AFMF een eigen variant van deze feature, die bovendien compatibel is met Vulkan en OpenGL.

De update voor de Nvidia App brengt allerlei extra functionaliteit met zich mee. Zo maakt Nvidia het onder meer mogelijk om de DLSS-versie van een spel te overriden indien dat nog niet over de nieuwste variant beschikt. Daarnaast kan RTX Video Super Resolution voortaan overweg met hdr-content. Het gpu-gebruik van deze upscaler moet na de update bovendien met maximaal 30 procent afnemen.

De nieuwe versie van de Nvidia App komt samen uit met de GeForce RTX 5080 en RTX 5090. De eerste Blackwell-videokaarten zijn sinds gisteren te koop, maar zijn niet goed verkrijgbaar. De Founders Edition van die gpu's waren naar verluidt al voor 15.00 uur uitverkocht, nog voor de verkoop officieel van start ging.