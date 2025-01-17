Eerste benchmarkresultaten van Nvidia RTX 5090 verschijnen in database Geekbench

Ik ben het niet met je eens dat AI niets voor gamers doet. In tegenstelling zelfs. DLSS is inmiddels van dusdanige kwaliteit dat ik ze in veel games gebruik en niet kan onderscheid maken tussen met of zonder zonder er heel erg bij stil te staan en inzoemen en dergelijke.
DLSS is geen AI en MFG net zo min. Het zijn ML algoritmes en dat is toch echt iets anders dan kunstmatige intelligetie. De stappen die nVidia heeft gezet om AI sneller en zuiniger te maken op blackwell zullen bij DLSS helemaal niks uithalen.
Ik gebruik wel altijd quality voor dlss. Ook gebruik ik al geregeld Raytracing. Mijn 4080 super doet het prima.
En met DLSS4 van de 5000 series komt er veel nieuwe features ook naar de oude generatie kaarten vanaf de 2000 serie. Enkel niet MFG en de optimalisatie voor AI gebruik voor oudere series dan de 4000 en MFG enkel voor de 5000 serie.
Dat is dus geen efficientiewinst. MFG levert meer frames maar ook met meer latency.
Je kan een monolithische die maar beperkt groot maken en dan stopt het op een gegeven moment. Dus zal je ook andere manieren moeten verzinnen wil je verder kunnen groeien. En of het nu fake frames en andere zaken zijn kan ik niet van wakker liggen zolang ik er weinig tot geen onderscheid van kan maken en de fps elke gen goed vooruit gaat.
Dat klopt deels natuurlijk: Je kunt het oppervlak ven een chip afhankelijk van het kwaliteit van het procede maar tot een bepaalde grotte schalen voordat het economische waanzin wordt. Maar er is al meer dan 2 jaar een nieuwer procede dan de 5nm-class waar nVidia met Blackwell op zit (TSMC 3nm namelijk) en de eerste chips met TSMC 2nm zullen dit jaar verschijnen. Het 3nm procede levert flinke stappen wat efficientie betreft en de verwachtig is dat ook 2nm nog eens een flinke stap wordt. Anderzijds kunnen ze natuurlijk ook hun cores slimmer ontwerpen om met minder energie dezelfde taken uit te voeren. Dat hebben ze ook wel gedaan, maar gericht op AI toepassingen waar jij als gamer niks van gaat merken want de ML toepassingen die jij runt kunnen met INT4 en dergelijke nieuwe features niks.
Als jij alleen naar FPS kijkt, dan is dat gewoon erg ongenuanceerd. Het is juist dit gebrek aan nuance dat nVidias marketingafdeling tracht te misbruiken als ze zeggen dat de 5070 evenveel performance kan leveren als de 4090. Hij kan evenveel beelden leveren maar als een 4090 met FG 60FPS levert, dan zal dat op een 5070 met MFG volstrekt onspeelbaar zijn. Wel 60FPS maar met een torenhoge latency en enorme variabiliteit in frametimes die het erg onprettig zal maken.
We hebben altijd lopen klagen dat Raytracing (RT) niet een feature was die bruikbaar was door het instorten van de FPS maar inmiddels is dat een heel stuk beter. En met MFG en de verbetering met AI in de 5000 serie kan je zo op hoge FPS 4K games draaien die er geweldig uitzien.
Geen idee waarom je RT erbij haalt. Daar ging dit helemaal niet over. RT heeft zeker meerwaarde in een select aantal titels. Maar er zitten nog steeds (7 jaar na de introductie) veel haken en ogen aan. In alle gevallen ruilen we het ene voor het andere optische artefact gepaard met een enorm verlies aan prestaties. GPU makers zullen alsnog flink krachtigere kaarten moeten leveren (AMD meer dan nVidia op dat punt) om in de mainstream (6/7-class) echt goede RT effecten te kunnen halen bij redelijke frame-rates & latency. Hardware Unboxed heeft daar laatst een zeer gedetaillerde serie
over gemaakt. Het is beter tegenwoordig. Maar het is nog steeds zo dat mainstream-kaarten gigantische concessies moeten doen voor RT die de games meestal in het territorium van onspeelbaar brengen. Zelfs met FG en MFG (wat met FSR en Lossless Scaling trouwens ook op oudere kaarten gewoon goed kan)
Dus ik zie er wel de meerwaarde van in en ben blij dat Nvidia blijft ontwikkelen niet enkel op raster performance.
Niemand zei dat daar geen meerwaarde inzit. Maar het levert geen schone performance vooruitgang op. Verbeteringen in DLSS Upscaling zullen ook op oudere kaarten runnen en zodoende is dit over de hele linie winst maar geen reden om 50-serie te kopen. MFG levert latency voor frames in. Dat is voor sommige scenarios prima maar in veel andere scenarios is het niet draagbaar en het zorgt er niet voor dat deze kaarten langer meegaan, want MFG zal met lage base-FPS gewoon lijden aan veel te hoge latency. Als je nu spellen met DLSS Upscaling op 60-120 FPS krijgt dan is dat allemaal best. Maar als over 2-3 jaar de volgende CP2077 een 5090 naar 20 FPS (incl DLSS Upscaling) brengt, dan zal die 70 FPS met MFG geen prettige ervaring zijn, laat staan wat een 5070 met 1/3 de rekenkracht ervan gaat maken.
Maar omdat het blijkbaar nodig is: Ik heb een 3090 en ga een 5090 kopen. Ik zie ook best meerwaarde in MFG als je een 240Hz+ display hebt en single-player games speelt. Maar voor displays met lagere refresh rates is FG voldoende (en is er nauwelijks verschil tussen NV FG en FSR FG en Lossless Scaling FG). Zodra je alleen met MFG naar de 120FPS komt, zal de latency gewoon te hoog zijn voor een prettige ervaring.