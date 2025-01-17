Eerste benchmarkresultaten van Nvidia RTX 5090 verschijnen in database Geekbench

Nvidia's aankomende RTX 5090 is verschenen in de database van Geekbench. Het gaat om verschillende OpenCL- en Vulkan-tests. Afhankelijk van de precieze benchmark is het Blackwell-vlaggenschip tot iets meer dan een derde sneller dan zijn voorganger.

De RTX 5090 behaalt een Vulkan-score van minstens 331.525 en maximaal 359.742 punten, merkt VideoCardz op. Dat is respectievelijk 26,3 en 37,1 procent sneller dan de RTX 4090, die volgens de ranglijst van Geekbench 262.487 punten scoort in deze test. Wat OpenCL betreft gaat het om een bereik tussen 338.847 en 367.740, ofwel een uplift van respectievelijk 6,8 en 15,9 procent ten opzichte van de RTX 4090. Het Lovelace-vlaggenschip behaalt een gemiddelde OpenCL-score van 317.365 punten volgens Geekbench.

De RTX 5090 kost 2369 euro en verschijnt op 30 januari, samen met de 1190 euro kostende RTX 5080. De RTX 5090 bevat 21.760 cuda-cores en 32 GDDR7-videogeheugen. Nvidia liet eerder deze week de compacte Founders Edition zien, die uit drie afzonderlijke pcb's en een relatief compacte dualslotkoeler bestaat. Dit model moet in staat in zijn om de 575W-tgp van de RTX 5090 onder controle te houden.