Bambu Lab beperkt functionaliteit third-partysoftware op 3d-printers

Bambu Lab brengt een beveiligingsupdate uit voor zijn 3d-printers die de functionaliteit van software van derden beperkt. Het bedrijf doet dat naar eigen zeggen uit veiligheidsoverwegingen. De update komt eerst naar de X-serie en later naar de P- en A-printers.

De fabrikant schrijft in een blogpost dat 'kritieke handelingen' voortaan officiële autorisatie nodig hebben. Third-partysoftware die die toestemming niet heeft, is niet in staat om dergelijke handelingen uit te voeren. Gebruikers van tools zoals bijvoorbeeld OrcaSlicer kunnen volgens het bedrijf voortaan terecht bij de Bambu Connect-software.

Bambu Lab verwijst met de term 'kritieke handelingen' naar verschillende activiteiten: het binding en unbinding van de printer, het bekijken van beelden op afstand, het uitvoeren van firmware-updates of het starten van een 3d-print via lan of de cloud. Ook het bedienen van elementen zoals het bewegingssysteem, temperatuur, fans, AMS-instellingen en kalibraties vereisen voortaan autorisatie. De fabrikant voorziet in verschillende uitzonderingen, waaronder het versturen van statusupdates of het starten van een print via een sd-kaart.

De nieuwe software moet het risico van cyberaanvallen en andere hacks op afstand verminderen. Gebruikers die third-partysoftware willen blijven gebruiken kunnen kiezen om niet te updaten. Bambu Lab raadt dat echter af omdat printers in dat geval 'belangrijke beveiligingsfixes' en bugpatches missen.

De zogenaamde authorization controls maken deel uit van bètafirmware die nu beschikbaar is voor de X1-printers. De officiële release volgt naar verwachting op 23 januari. Bambu Lab werkt ook aan updates voor de P- en A-productlijnen, maar zegt niet wanneer die beschikbaar moeten zijn.

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 17-01-2025 17:16
89 • submitter: MsG

17-01-2025 • 17:16

89

Submitter: MsG

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Reacties (89)

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lonewolf2nd 17 januari 2025 17:28
Op Reddit zijn ze er ook al niet over te spreken. Voornamelijk ook omdat veel van 3d printing opensourse is en dat je veel vrijheden hebt.
Ik denk dat Bambulabs hier een grote fout maakt. Hopelijk keren ze het om, ze hebben namelijk best goede printers en is goed voor de algehele concurrentie, ze hebben tenslotte al een keer 3dprinting land wakker geschud.
AJediIAm @lonewolf2nd17 januari 2025 17:56
Bambu is staat redelijk haaks op de rest van de 3d print wereld. Ze profiteren van de open source maar alles wat ze zelf doen is closed source. De prijs is helaas te aantrekkelijk waardoor ze te veel marktaandeel krijgen ten kosten van bedrijven die wel terug geven aan de community.
sympa @AJediIAm17 januari 2025 19:22
Je kan ook denken: wat is hun businessplan. Verlies maken op de printers in het begin, en zo de concurrentie van de markt drukken en daarna geld verdienen met consumables of license keys?
3qu1n0x @sympa17 januari 2025 20:09
Ze maken geen verlies op de printers, hardware technisch gezien stellen ze niet veel voor.
De printers zelf zijn niet heel speciaal, maar de software is wat ze zo fantastisch maakt.
Punt is wel dat alles van bambu via hun cloud gaat, en dat ze wellicht willen voorkomen dat dat veranderd.
De vraag is dan, is die cloud slechts een service of ook een verdien model?
satoer @3qu1n0x17 januari 2025 20:36
Nou ben het hier toch niet zo mee eens. Bambu heeft gewoon even een supersnelle core X-Y printer voor een erg aantrekkelijke prijs op de markt gebracht, dat gewoon goed werkt. Daarvoor waren die core X-Y dingen vooral erg zelfbouw projectjes. Ik ben al zo'n 13 jaar actief in de wereld van de 3D printer, en wat voor mijn gevoel op dat moment een aardig gestabiliseerde markt was, heeft Bambu-labs behoorlijk opgeschud. Voelt in de 3D printer wereld zelfs een beetje als toen de iPhone op de markt kwam. Alles leek redelijk geseteld in de markt, en ineens komt er een nieuwe speler die gewoon even de nieuwe standaard zet. De software die ze gebruiken is gewoon een gerebrande slicer. Maar de integratie en UI op de printer is ook gewoon top. Overigens stuur ik geslicede projecten gewoon rechtstreeks naar de printer (draadloos), maar je kan ook gewoon ouderwets een SD kaartje met gcode er in duwen. Dus het hoeft helemaal niet via de cloud.
xONet @satoer17 januari 2025 22:41
Ben ik het deels mee eens, draai zelf een P1S, maar je stuurt de bestanden niet rechtstreeks naar de printer, maar via de cloud (Bambu, dus). Dat is behoorlijk gesloten en ook niet per se future proof als Bambu ooit op de fles gaat of een proces verliest over bepaalde functie-integraties, zoals ze dat nu boven het hoofd hangt.
JBuijs91 @xONet17 januari 2025 22:48
Je kan gewoon LAN mode aan zetten toch?
Boydh @JBuijs9119 januari 2025 13:01
Zelfs LAN mode gaat straks via de authentication van Bambu Lab. (Zie Critical Operations That Require Authorization lijst).
Zij kunnen straks dus bepalen wat je wel en niet mag doen op je lokale printer via hun cloud API.
Verder breken ze hiermee ook gelijk de mogelijkheid op OrcaSlicer te kunnen gebruiken.
xONet @JBuijs9119 januari 2025 22:11
When LAN Mode is enabled, the following features do not work:

- Cannot start prints remotely from outside the local network
- Bambu Handy app is not available when using LAN Mode.
- Print History feature is not available
kaandorp @xONet20 januari 2025 10:07
Dat is logisch en ook precies de bedoeling. Als je LAN mode gebruikt maak je dus geen gebruik van de cloud en kun je vanuit Bambu Studio of bijvoorbeeld Orcaslicer direct je prints naar de printer sturen. Eigenlijk zoals het hoort. Helaas wordt met de nieuwe ontwikkelingen zelfs de LAN mode om zeep geholpen.
Antiloop @xONet17 januari 2025 23:22
Ik lees hierboven dat er een SD kaart in kan, er bestaan ook SD kaarten met wifi in de kaart zelf ingebouwd dus op die manier zou je nog eea er heen kunnen sturen
winand @Antiloop18 januari 2025 11:47
Dat heb ik ooit geprobeerd, maar dat werkte niet zoals gehoopt;
De printer zag het via Wifi toegevoegde bestand op de SD kaart enkel als je de printer opnieuw werd opgestart.. En dat was nou net niet de bedoeling 8-)
Jerie @satoer17 januari 2025 21:47
iPhone is een manke vergelijking (zoals altijd :P). Want iPhone is Amerikaans, en Bambu Labs is Chinees. Bambu Labs is al gedoe om zelf te repareren. Daar zijn ze niet voor gemaakt. Apple draaide die duimschroeven steeds meer aan maar de laatste tijd is het juist weer meer open geworden. Dat de hardware dan gesloten is en lastig te repareren, niet leuk... maar voor velen geen dealbreaker. Dat je vervolgens ook nog eens geen keuze hebt voor de software, dat is wel heel gortig. Bij mijn vorige werkgever hadden we een ander type 3D printer, met andere software. Die software ken ik uit mijn duimpje, en zou ik graag weer willen gebruiken bij een andere 3D printer.

Nog even terugkomend op je vergelijking: Bambu Labs verkoopt ook een variant die niet naar huis belt, die is een stuk duurder. Dan kom je qua prijs gewoon ongeveer bij de prijs van andere CoreXY printers... en kun je net zo goed de nieuwe Prusa CoreXY nemen. Is een service gratis, dan ben jij het product. Is iets erg goedkoop, dat kun jij het product zijn. In geval van Chinese fabrikant, is dat bijna gegarandeerd, en komen ze er juridisch nog mee weg ook.
arjandijk162 @Jerie17 januari 2025 23:50
Reparatie bij Bambu is super goed voorzien met betaalbare onderdelen en goed handleidingen. Geen open-source idd, maar dat bestaat in de meeste markten niet meer. Niet alleen door Chinezen
Rogers @arjandijk16218 januari 2025 01:48
Hoewel het goed is dat ze veel onderdelen aanbieden is 130 euro voor bijv een printbed niet goedkoop. Plus de X1C zit zo verschrikkelijk in elkaar dat het 4 uur schijnt te kosten om het bed te vervangen, of zelfs alleen de kabel.
Dan nog het probleem dat je bijna geen third party onderdelen lan gebruiken.

[Reactie gewijzigd door Rogers op 18 januari 2025 01:49]

arjandijk162 @Rogers19 januari 2025 10:45
Een printer van 1300 euro heeft dure onderdelen. Dat is niet raar toch? Niet uit verhouding met het product zelf iig. Ik heb iig nog nooit het bed los moeten halen. Andere reparaties waren alleen aal eenvoudig en snel
3qu1n0x @satoer18 januari 2025 02:55
Absoluut, het is een fantastische printer, dat betwist ik niet.
Vanaf dat de x1 in kickstarter zat hebben ze alle beloftes waargemaakt.
Maar het is de software dat het een goede printer maakt (dan heb ik het niet alleen over bambu studio maar ook de firmware van de printer).
Als je er een uit elkaar haalt komt je niets revolutionairs tegen. Het geheim van bambu's snelheid was/is gewoon input shaping.
Daarnaast de slicer die volledig op de printer is afgestemd, en profielen voor bambu's filamenten.
Tassadar32 @satoer18 januari 2025 15:00
Flashforge Guider II is core X-Y en heb ik al minstens 5 jaar staan hier. Hij kan minder snel, ondesteunt geen filamentwisselaar en print niet zo mooi als een Bambu maar is niet kapot te krijgen en heeft bijna geen onderhoud nodig. Ook printen via WiFi werkt gewoon prima, geen SD-kaarten nodig.
laurxp @3qu1n0x17 januari 2025 20:22
Hardware technisch gezien stellen ze niet veel voor. De printers zelf zijn niet heel speciaal
Ik hoor juist het tegenovergestelde. Bambu is niet zozeer innovatief, maar ze zijn wel betaalbaar én betrouwbaar. Als je gewoon wat wil printen en niet eeuwig aan je printer wil knutselen is Bambu momenteel juist hét merk. Vroeger had Prusa die reputatie, maar hun printers zijn significant duurder en hebben jarenlang amper innovatie gezien.

Nerds bouwen hun eigen Voron, professionals/prosumers geven een fortuin uit aan een Prusa, de reguliere consument koopt een Bambu.
Daman55 @laurxp18 januari 2025 10:34
Zelfs de professionals/prosumers zie ik nu overstappen op Bambu printers.
Sandor_Clegane @laurxp18 januari 2025 06:43
Het is "gewoon" gereedschap en dat is heel wat waard.
andreetje @3qu1n0x17 januari 2025 20:21
Nee, je hoeft niet via hun cloud te gaan. Het kan ook zonder.
Pietjepaalman @3qu1n0x18 januari 2025 09:45
Hardware is niet heel speciaal nee. Maar voor de prijs en een kant en klaar product is het gewoon echt goed.
Onder liggend is de software fantastisch. Maar ik vind het UI echt verschrikkelijk. Heel Chinees, niet alles op een logische plek of in sub menu’s.
Llopigat
@lonewolf2nd17 januari 2025 18:54
Mja je koopt een bambulab niet omdat je er mee wil modden eigenlijk. Het is een beetje de Apple uit de 3D print wereld. Je haalt het uit de doos en het werkt gewoon. Maar als je er aan wil prutsen dan zit je verkeerd. Je koopt ook geen MacBook om vervolgens uit elkaar te schroeven en te upgraden want dat kan allemaal niet meer.

Dus ik vind het niet zo'n probleem eigenlijk. Ik heb er zelf twee.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 17 januari 2025 18:54]

Eewokney @Llopigat17 januari 2025 18:58
toch merk je dat bambustudio niet idiaal is. en er in orcaslicer meer functies zitten wat tot betere kwaliteit prints leid. nu heb je de keuze welke slicer je gebruikt het is toch zonde dt ze die ons ontnemen.
Llopigat
@Eewokney17 januari 2025 19:03
Volgens mij kan je nog steeds de G-Code van OrcaSlicer uploaden via Bambu Connect?

@jerisson heeft meer info in een andere post

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 17 januari 2025 19:06]

jerisson @Llopigat17 januari 2025 19:07
En het lijkt er ook op dat dit nog uitgebreid zal worden. Ik denk niet dat OrcaSlicer functionaliteit zal verliezen. Al zal er wel wat tijd over gaan om de interactie met de nieuwe interface te implementeren.
Hakker @Llopigat17 januari 2025 21:01
Ja maar daar gaat het niet om het gaat erom dat de huidige api die er is zogenaamd niet veilig maar tegelijker tijd gaan ze alles in de Bambu connect gooien wat eigenlijk gewoon hetzelfde gaat doen, maar het enkel omslachtiger maakt.

Zo gaat ook de camera niet meer werken gaat er aardig wat Home Assistant functies verloren (wat je nu gewoon lokaal aan kan roepen) en wat vooral belachelijk is printers op LAN Mode moeten vanaf die firmware update ook authentificeren met de cloud hoe gestoord is dat 8)7

[Reactie gewijzigd door Hakker op 17 januari 2025 21:03]

Llopigat
@Hakker17 januari 2025 21:10
Ja maar daar gaat het niet om het gaat erom dat de huidige api die er is zogenaamd niet veilig maar tegelijker tijd gaan ze alles in de Bambu connect gooien wat eigenlijk gewoon hetzelfde gaat doen, maar het enkel omslachtiger maakt.
Ik neem aan dat er een of andere crypto handshake onder zit. Waardoor malware moeilijker aan de printer kan rommelen. Zal ongetwijfeld wel reverse-engineered worden door de community trouwens.

En ja dat van de camera zal ik ook wel missen. Dat is eigenlijk het enige wat mij stoort. Want de cam feed in Bambu Lab is nogal onhandig (kan je niet in een onafhankelijk window fullscreen open zetten) Met de cloud afhankelijkheid ben ik ook niet zo blij, maargoed je kan altijd van SD kaart printen indien nodig.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 17 januari 2025 21:11]

jerisson @Hakker17 januari 2025 22:49
Bambu Connect laat gewoon toe om een printer in LAN-mode toe te voegen zonder te verbinden met de cloud. (Zie https://wiki.bambulab.com/en/software/bambu-connect )

De camera die niet werkt is ook maar tijdelijk (en mogelijk alleen zolang dit in beta is).

Door de functionaliteit in Connect te gooien kan enkel software op die PC (indirect) communiceren met de printer. Zonder is het blijkbaar mogelijk dat eender welk device in het netwerk dat kan. Eens het iets of wat op punt staat zal het niet veel omslachtiger zijn dan het nu al was.

Of het de beste oplossing is durf ik niet te zeggen, maar heel gek vind ik het niet.

[Reactie gewijzigd door jerisson op 17 januari 2025 22:49]

WillySis
@lonewolf2nd17 januari 2025 19:05
Van Bambulabs kon je dit eigenlijk wel verwachten. Ze zijn immers vanaf het begin bezig geweest om hun systeem zo gesloten mogelijk te houden. Ze maken wel gebruik van opensource software, maar maken daar dan een eigen, gesloten versie van. Voor een deel is dat zelfs tegen de regels van de licentie in, maar daar heeft Bambulabs lak aan.
Die opstelling en het feit de printers nogal afhankelijk zijn van het internet maken dat ik geen Bambulab fam ben. Het zijn wel goede printers voor een zeer goede prijs, maar ik zal nooit een Bambulab printer kopen.
MC Taz Man
@lonewolf2nd17 januari 2025 18:23
1) Reddit is het afvoerputje van het internet
2) BL is al vanaf dag -21 (3 weken vóór de kickstarter) al 100% duidelijk geweest dat het een gesloten ecosysteem is. Ze zijn hier heel open over. Mensen die dat niet weten vóór ze een BL printer kopen, hebben domweg hun huiswerk niet gedaan.

Dat andere bedrijven iets doen, houdt niet in dat BL dat óók moet doen. Zo kun je ook wel eisen dat Tesla auto's gaat maken met verbrandingsmotoren. Dat is immers de standaard in de auto industrie.
Han_Solo @MC Taz Man17 januari 2025 20:17
Als bambulabs opensource gebruikt, zonder de licentie te respecteren, dan raakt jouw reactie kant nog wal.

Als ik de software bekijk, dan lijkt het wel heel erg op prusaslicer en dan hebben we het nog niet eens over de interne besturing van de hardware. Gezien de licentie, zou hetgeen bambulabs toevoegt ook open source moeten zijn.

PrusaSlicer is licensed under the GNU Affero General Public License, version 3. The PrusaSlicer is originally based on Slic3r by Alessandro Ranellucci.
MsG @Han_Solo17 januari 2025 22:58
Dat is het ook gewoon: https://github.com/bambulab/BambuStudio

Iets minder roeptoeteren.
jerisson @Han_Solo17 januari 2025 23:11
Bambu Studio is gewoon open-source, onder dezelfde GPL, en vormt de basis voor OrcaSlicer. Het enige component dat niet open-source is, is de plugin die communicatie met de printer voorziet. Zover ik begrijp is dit gewoon legaal zolang de plugin geen code van Orca gebruikt.
tweegroenethee 17 januari 2025 17:24
Ondertussen heeft Prusa laten weten dat binnenkort het gebruik van third-party firmware de garantie niet meer laat vervallen. Wat een wereld van verschil.

Als Bambu ook nog externe filamenten gaat verbieden met de AMS dan krijg je HP inkjet praktijken in de oorspronkelijke wereld van open-source 3D printers.
Llopigat
@tweegroenethee17 januari 2025 21:16
Alleen Prusa zet dingen ook steeds meer dicht in hun licentie. Het is niet zo zwart/wit als dat.
MissingDog 17 januari 2025 19:26
Ik vraag me ten zeerste af hoe dit juridisch zit m.b.t. het eigenaarschap van het apparaat en het beperken van bepaalde essentiële functionaliteit na aanschaf. Door het verplichten van signing en/of autorisatie van de zijde van BambuLab ontstaat een technische afhankelijkheid van diensten die op het moment van aanschaf niet bestonden of vereist waren en ontstaat een niet te verwaarlozen kans op non-conformiteit wanneer BL het bijltje er bij neergooit of de online services om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn.

Beter zou m.i. bij gebruik van LAN modus alle functionaliteit toegankelijk moeten zijn/blijven, waarbij een firmware update slechts hardening van de endpoints hoeft te bevatten en de aanvullende 'security features' alleen dan vereisen wanneer je het device online wilt laten gaan. Een gesloten ecosysteem betekent m.i. niet dat de gebruiker locked out moet kunnen raken van de basisfunctionaliteit van zijn/haar device, maar dat de vendor geen 3rd party -hoeft- te ondersteunen. Hierbij is het eenzijdig wijzigen van TOS echt een big no-no. Ik speel met de gedachte om mijn printer (aanschaf afgelopen december) terug te sturen obv deze berichtgeving, ondanks dat ik LAN mode zonder andere F/W een redelijk werkbare situatie acht op die momenten dat ik thuis ben. Liever had ik de app via mijn VPN direct op de printer laten connecten voor remote access; geen BL cloud nodig.
Kazu 17 januari 2025 17:24
Wat is dit nou weer voor onzin. Ik gebruik mijn P1S in lan-only mode, met OrcaSlicer en de Home Assistant integratie om hem binnen mijn netwerk te beheren. Met deze update zou al deze functionaliteit dus breken. In dat geval zou ik er serieus over nadenken om de update niet uit te voeren.

Edit: In de officiële blogpost zie ik dat HA dus alleen qua besturing geraakt wordt, niet met het bekijken van de data die over MQTT gaat. Ik kijk dit wel met argusogen aan.

Edit 2: Overigens is dit best wel een steek naar OrcaSlicer. Die devs hebben toffe nieuwe features ontwikkelt, die Bambu Lab zelf weer terug in hun eigen slicer geport heeft. Dus door ze nu op deze manier buiten spel te zetten zonder hun eigen Connect software vind ik een beetje achterbaks.

[Reactie gewijzigd door Kazu op 17 januari 2025 17:51]

jerisson @Kazu17 januari 2025 18:22
Ik vermoed dat LAN-only nog gewoon mogelijk gaat zijn, maar dat het via de Bambu Connect app zal lopen die je lokaal op je PC hebt staan.

De documentatie is op dit moment nog erg schaars, maar mij lijkt het dat je met de Connect app je PC authenticeert bij de printer als zijnde betrouwbaar, hetgeen perfect in LAN mode kan. Vervolgens kunnen de apps op je PC instructies doorgeven aan de Connect met behulp van een URL. Lijkt me eerlijk gezegd niet zó heel gek.

In eerste instantie zal dit inderdaad resulteren in OrcaSlicer die niet alle functies heeft. Maar zodra ze de communicatie met Connect hebben zal dit gewoon als vanouds zijn.

Eerlijk gezegd denk ik dat dit zelfs een stuk beter is voor OrcaSlicer: momenteel gebruiken ze een closed-source plugin die bij Bambu Studio zit (waarop OrcaSlicer gebaseerd is), en dat levert problemen met de license als ik me goed herinner. Nu kunnen ze over naar http-communicatie waardoor dat probleem niet meer speelt.

Hier de, momenteel sumiere, documentatie van Bambu Connect: https://wiki.bambulab.com/en/software/bambu-connect

Edit: Bijkomende info mbt OrcaSlicer:
Before announcing this change publicly, we shared it with the lead Orca Slicer developer to ensure alignment and collaboration.
En
Our team is actively working on submitting the integration code for Bambu Connect. Once submitted, it will be up to Orca to decide when and if to incorporate it into the slicer, enhancing the user experience. We anticipate the code will be available on GitHub within the next few days, ready for integration into the Orca codebase.
Van https://blog.bambulab.com...ization-control-system-2/

Persoonlijk denk ik dat er nu heel hard geroepen wordt over iets waar nog te weinig info over is. Bambu gaat zichzelf niet in de voeten schieten door populaire tools volledig te blokkeren.

[Reactie gewijzigd door jerisson op 17 januari 2025 18:32]

MissingDog @jerisson19 januari 2025 13:13
Bambu Connect is inmiddels door leden van de community gekraakt en de DRM keys zijn vrijgegeven door de hackers. Dit opent uiteraard mogelijkheden om er omheen te werken, maar het zou simpelweg niet nodig moeten of hoeven zijn. Er mag m.i. van een consument niet verwacht worden en zeker niet dwingend dat deze na aanschaf akkoord gaat met nieuwe/aanvullende always-online vereisten of controle, over de content die deze gebruiker zelf produceert binnen het eigen erf, door de fabrikant van de hardware.

Bij overdracht van het apparaat tussen fabrikant en consument is de laatste eigenaar van de hardware en daarop aanwezige software geworden (of heeft althans een eeuwigdurend gebruiksrecht verworven op de staat waarin het apparaat geleverd is) en kan de leverancier niet toegestaan worden om de functionaliteit van het apparaat te wijzigen op een wijze die beperkend is voor de consument/eigenaar van het apparaat en zeker niet onder de valse voorwendselen die BambuLab aanvoert rondom de veiligheid van hun cloud platform. Daar heb ik als consument helemaal niks mee te maken. Ik ben benieuwd hoe er vanuit ACM en Europese collega's gekeken wordt naar deze casus.
jerisson @MissingDog19 januari 2025 19:15
Welke always-on vereiste is er dan? Bambu Connect geeft je de keuze om in te loggen, maar het is geen verplichting in het geval je enkel LAN wilt gebruiken.

Je bent zelf vrij om te kiezen om de software bij te werken. Beslis je dat niet te doen, dan kan je nog steeds de third-party software gebruiken.

ACM en de EU gaan hier waarschijnlijk niks in ondernemen, omwille van het eenvoudige feit dat het gaat over ongedocumenteerde, en dus niet-ondersteunde, features die wegvallen. Als Bambu deze features officieel ondersteund en geadverteerd had, dan was het een andere situatie geweest.

Je weet dat als je een Bambulab printer koopt dat je in een gesloten ecosysteem zit, en dat je er niet op kan vertrouwen dat third-party tools die via onofficiële methodes weken dat blijven doen.

De nieuwe Bambu Connect biedt nu wel een officieel ondersteunde manier aan third-party applicaties om data naar de printer te sturen. Vooralsnog is de functionaliteit beperkt, maar je zou kunnen stellen dat doordat ze een officiele methode voorzien ze net opener geworden zijn.

Ik zie ook liever een volledig open systeem, maar wij als gebruikers hebben een (hopelijk bewuste - anders ben je niet goed bezig) keuze gemaakt om in dit gesloten ecosysteem te stappen.
crasyboy42 17 januari 2025 17:54
Hoe zit het dan met als je de printer op lan only mode set?
BliXem @crasyboy4217 januari 2025 18:11
Ik wou net zeggen, geef de klant dan een keuze. Beperk de toegang bij clouddiensten en indien je kiest voor LAN-only, haal dan die beperking weg. Lijkt mij een win-win?
TD-er 17 januari 2025 17:23
Dan vraag ik mij serieus af hoe dit een security issue zou kunnen zijn... tenzij die printers vanaf buiten bereikbaar zijn en/of via een cloud systeem te benaderen (moeten) zijn.

Sowieso zijn 3D printers die bereikbaar zijn door kwaadwillenden een brandgevaar, aangezien je er commando's naar toe zou kunnen sturen die de boel veel te heet stookt.

Maar aan de andere kant voelt het wel alsof er even op afstand een extra verdienmodel aangezet wordt.
Sebazzz @TD-er17 januari 2025 17:47
Er waren kennelijk applicaties die met de Bambu API koppelen, en dat is inderdaad vervelend voor Bambu Lab.

Maar dat is geen reden om lokale MQTT uit te schakelen dat over LAN met een toegangscode werkt. En daarmee kan je het bijvoorbeeld met Home Assistant koppelen.
Ascathon @Sebazzz17 januari 2025 20:58
Genoeg clubs die te koppelen zijn en groot zijn. Hue, Tado, Eufy, BSH appliances, Tuya.
Als je maar iets fatsoenlijk maakt met API tokens enzo.

Dit heeft misschien een achterliggende reden voor later? Dingen bijkopen? Zoals overal wel gebeurd tegenwoordig, zelfs bij auto's van een ton.
Oon @TD-er17 januari 2025 17:48
Sowieso zijn 3D printers die bereikbaar zijn door kwaadwillenden een brandgevaar, aangezien je er commando's naar toe zou kunnen sturen die de boel veel te heet stookt.
Dat zou echt in geen enkele moderne printer meer moeten kunnen. Zelfs goedkopere printers gaan gewoon uit als de temperatuur te lang te hoog is zonder dat er geprint wordt of als de temperatuur blijft stijgen. Als de sensor of hot-end disconnect dan gaan ze ook uit.
Als je printer dat niet doet is dat een fysieke ontwerpfout.
ThaStealth @Oon17 januari 2025 18:16
Je moet denk ik ook denken aan edge cases, stel iemand heeft een print gemaakt en de printer staat te idlen want de eigenaar heeft de print nog niet eraf gehaald. Je zou dan de temperatuur flink hoog kunnen opvoeren, en dan de printhead in de print laten vliegen, op z’n minst zorg je dat de hele head onder het gesmolten plastic komt, en afhankelijk van het type filament zou je het misschien kunnen laten ontbranden (houttypes denk ik dan aan)
Oon @ThaStealth17 januari 2025 18:18
De basisregel is dan ook niet voor niets dat je nooit je printer moet laten draaien zonder dat je er zelf bij bent. Met tools als TSD/Obico kun je obv AI veel issues detecteren, en met gratis opties als OctoPrint kun je op z'n minst in de gaten houden wat er gebeurt.
ThaStealth @Oon17 januari 2025 19:42
Klopt, maar ik denk dat niemand ter wereld een print van 10+ uur minuut tot minuut in de gaten houdt, en in mijn voorbeeld ging het erover dat de print klaar was en er een kwaadwillende toegang verschaft.
Jerie @Oon17 januari 2025 21:50
AI, gaap. Ik zou er vooral een rookmelder in de buurt hangen.
Oon @Jerie17 januari 2025 22:19
Het gaat om meer dan alleen vuur, en het zijn geen LLMs he.. Obico (voorheen Spaghetti Detective) heeft redelijk efficiënte beeldherkenning en kan veel print issues herkennen en je een melding sturen, is niet zo gek veel meer dan een ouderwets OpenCV model.
Jerie @Oon17 januari 2025 23:51
Fair, dat is wel nice. Plus dan gotify notificatie en klaar. Rookmelders hier zijn nog 'dom', maar ze werken, dus laat ik lekker zitten.
TD-er @Oon17 januari 2025 19:59
Nou ik heb meerdere printers naast elkaar staan en je hebt altijd je handen vol als je ermee bezig bent.
Hier is het meer dan eens voorgekomen dat een doos met geprinte onderdelen tijdelijk even op een printbed staat die uit staat.
Moet er niet aan denken dat iemand ineens die printers op afstand zou besturen.
Sowieso staan ze na gebruik altijd uit (mechanische switch), maar dat is waarschijnlijk niet voor iedereen even vanzelfsprekend.

En sommige printers kunnen tegenwoordig ook prima tot zo'n 350 a 400 graden verwarmen en print-bed wat tot zo'n 150C kan komen.
Als er nog een print op staat van materiaal wat echt niet goed tegen zulke temperaturen kan, kan je vast wel bewust een gevaarlijke situatie veroorzaken.
Sterker nog, er zijn vast wel overrides mogelijk die bepaalde limieten verhogen als je toch volledige toegang hebt en kwade bedoelingen.
AJediIAm @TD-er17 januari 2025 17:53
Het brengt hun vendor lock in gevaar ;)
TD-er @AJediIAm17 januari 2025 20:00
Vendor lock is by design al een gevaar... alleen meestal meer een gevaar voor de gebruiker (koper durf ik het al haast niet meer te noemen)
Stoney3K @TD-er17 januari 2025 19:10
Het zal ongetwijfeld ook gaan over de 'veiligheid' van hun eigen omzet.
ArawnofAnnwn 17 januari 2025 17:43
Oh. Ik was aan het sparen voor een Bambulab P1S. Dat is jammer. Als ze hier nu mee beginnen zullen ze steeds verder gaan met dingen blokkeren en daar heb ik geen zin in. Wat is het volgende dat stopt?

Ik ga zoeken naar een alternatief. Ik wil mijn oude Ender 3 Pro graag een keer vervangen voor een (veel) snellere printer die meer soorten filament kan printen. Ook geen zin meer in dat constante onderhoud.
Rogers @ArawnofAnnwn18 januari 2025 01:57
Anycubic heeft nu een P1S concurrent + ams in de pre sale voor €600
ArawnofAnnwn @Rogers20 januari 2025 22:49
S1c, ik zie het. Ik zal er eens naar kijken, de specs zien er goed uit!
tweegroenethee @ArawnofAnnwn17 januari 2025 17:56
Prusa Core One?
MC Taz Man
@tweegroenethee17 januari 2025 18:26
Niet als je al moet sparen voor een P1s. Dat ding is meer dan 2 keer zo duur.
Llopigat
@MC Taz Man17 januari 2025 21:14
En heel veel functies die er bij de bambu inzitten zijn opties bij de Prusa. Camera, luchtfiltratie (hoe shit ook op de bambu). En hun multifilament adapter is een stuk speelgoed vergeleken met de AMS.
Mark de Vaal @Llopigat18 januari 2025 10:53
Dat maak het sparen nog steeds twee keer zo lang zoals eerder al aangegeven!
Llopigat
@Mark de Vaal18 januari 2025 20:26
Nouja meer dus, dat is mijn punt. Als je die dingen er bij wil hebben.
Mark de Vaal @Llopigat18 januari 2025 23:55
Ja nu lees ik het goed wat jij bedoel. Sorry my bad.
trinity999 @tweegroenethee17 januari 2025 18:16
Zeker weten!
Juist door dit soort onzin ben ik blij dat ik een Prusa Core One heb besteld.
iets wat "meer bied voor minder geld" betaal je met dit soort ongein.
amusedly 17 januari 2025 17:24
Ik denk dank een Bambu omgebouwd zou kunnen worden met een Duet3D moederbord. Die is extreem configureerbaar. Elk detail zal ingesteld moeten worden en alles opnieuw bedraad.

Heb dit zelf met een Zortrax gedaan. Een hoop werk, maar dan heb je wel een werkpaard dat nooit "nee" tegen je kan zeggen!
Alpha0 17 januari 2025 17:36
Hoop zelf dat dit project success zal hebben: https://github.com/ChazLayyd/Bambu-Lab-Klipper-Conversion

Het blijft jammer dat er nooit zoiets als X1Plus Is uitgekomen voor de P1 serie.
brightvalve 17 januari 2025 17:41
Enshittification onder het mom van "beveiliging".

Ik snap niet precies welke beveiligingsproblemen dit zou oplossen, maar wel dat het ervoor gaat zorgen dat ik nu minder makkelijk met OrcaSlicer kan werken, en de Home Assistant integration zal waarschijnlijk helemaal niet meer werken.

De hele reden waarom ik mijn P1S in Lan Only mode heb draaien (en toegang tot het Internet is geblokkeerd) is nou juist om de beveiliging zelf te kunnen regelen, want Bambu Lab heeft wat dat betreft nou ook niet direct een heel goed track record.

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