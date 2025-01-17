Bambu Lab beperkt functionaliteit third-partysoftware op 3d-printers

Bambu Lab brengt een beveiligingsupdate uit voor zijn 3d-printers die de functionaliteit van software van derden beperkt. Het bedrijf doet dat naar eigen zeggen uit veiligheidsoverwegingen. De update komt eerst naar de X-serie en later naar de P- en A-printers.

De fabrikant schrijft in een blogpost dat 'kritieke handelingen' voortaan officiële autorisatie nodig hebben. Third-partysoftware die die toestemming niet heeft, is niet in staat om dergelijke handelingen uit te voeren. Gebruikers van tools zoals bijvoorbeeld OrcaSlicer kunnen volgens het bedrijf voortaan terecht bij de Bambu Connect-software.

Bambu Lab verwijst met de term 'kritieke handelingen' naar verschillende activiteiten: het binding en unbinding van de printer, het bekijken van beelden op afstand, het uitvoeren van firmware-updates of het starten van een 3d-print via lan of de cloud. Ook het bedienen van elementen zoals het bewegingssysteem, temperatuur, fans, AMS-instellingen en kalibraties vereisen voortaan autorisatie. De fabrikant voorziet in verschillende uitzonderingen, waaronder het versturen van statusupdates of het starten van een print via een sd-kaart.

De nieuwe software moet het risico van cyberaanvallen en andere hacks op afstand verminderen. Gebruikers die third-partysoftware willen blijven gebruiken kunnen kiezen om niet te updaten. Bambu Lab raadt dat echter af omdat printers in dat geval 'belangrijke beveiligingsfixes' en bugpatches missen.

De zogenaamde authorization controls maken deel uit van bètafirmware die nu beschikbaar is voor de X1-printers. De officiële release volgt naar verwachting op 23 januari. Bambu Lab werkt ook aan updates voor de P- en A-productlijnen, maar zegt niet wanneer die beschikbaar moeten zijn.