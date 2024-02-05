Bambu Lab roept A1-3d-printers terug vanwege mogelijke veiligheidsrisico's

Bambu Lab roept alle A1-3d-printers met uitzondering van de A1 Mini terug vanwege problemen met de kabel van het heatbed. Hoewel er bij een 'erg klein aantal' printers defecten bekend zijn, adviseert het bedrijf klanten de A1-modellen niet meer te gebruiken vanwege veiligheidsrisico's.

Bambu Lab stelt in een blogpost dat een klein deel van de gebruikers een defect heeft gemeld dat verband houdt met de kabel van het heatbed. De kabel zou door de problemen onder meer kortsluiting kunnen veroorzaken. Het zou gaan om minder dan 0,1 procent van de verkochte A1-printers. Het Chinese bedrijf zegt nog niet met zekerheid vast te kunnen stellen wat de oorzaak van de problemen is.

Alle klanten hebben de mogelijkheid om hun Bambu Lab A1-printers retour te sturen en het volledige aankoopbedrag terug te krijgen. Wie na retournering een A1 Mini-, P1- of X1-model bij het bedrijf koopt, krijgt daarvoor een korting van 80 dollar. Bambu Lab verwacht dat nieuwe A1-modellen met herziene heatbedkabel rond mei beschikbaar zijn.

Naast retourneren kunnen klanten kiezen om het heatbed te vervangen zodra de herziene versie beschikbaar is. De nieuwe heatbeds worden eind maart verwacht. Klanten die voor deze optie gaan, ontvangen 120 dollar korting op aankopen in de online winkel van Bambu Lab. Ook wordt de garantieperiode met een halfjaar verlengd.