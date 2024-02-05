Bambu Lab roept A1-3d-printers terug vanwege mogelijke veiligheidsrisico's

Bambu Lab roept alle A1-3d-printers met uitzondering van de A1 Mini terug vanwege problemen met de kabel van het heatbed. Hoewel er bij een 'erg klein aantal' printers defecten bekend zijn, adviseert het bedrijf klanten de A1-modellen niet meer te gebruiken vanwege veiligheidsrisico's.

Bambu Lab stelt in een blogpost dat een klein deel van de gebruikers een defect heeft gemeld dat verband houdt met de kabel van het heatbed. De kabel zou door de problemen onder meer kortsluiting kunnen veroorzaken. Het zou gaan om minder dan 0,1 procent van de verkochte A1-printers. Het Chinese bedrijf zegt nog niet met zekerheid vast te kunnen stellen wat de oorzaak van de problemen is.

Alle klanten hebben de mogelijkheid om hun Bambu Lab A1-printers retour te sturen en het volledige aankoopbedrag terug te krijgen. Wie na retournering een A1 Mini-, P1- of X1-model bij het bedrijf koopt, krijgt daarvoor een korting van 80 dollar. Bambu Lab verwacht dat nieuwe A1-modellen met herziene heatbedkabel rond mei beschikbaar zijn.

Naast retourneren kunnen klanten kiezen om het heatbed te vervangen zodra de herziene versie beschikbaar is. De nieuwe heatbeds worden eind maart verwacht. Klanten die voor deze optie gaan, ontvangen 120 dollar korting op aankopen in de online winkel van Bambu Lab. Ook wordt de garantieperiode met een halfjaar verlengd.

Bambu Lab A1 Combo 3D Printer

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 05-02-2024 08:28
43 • submitter: TommyknockerNL

05-02-2024 • 08:28

43

Submitter: TommyknockerNL

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vanaf € 365,03

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Reacties (43)

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Crazy-Al 5 februari 2024 08:44
Erg naar, maar toch ook keurig hoe "een chinees bedrijf" hiermee omgaat. Er zullen legio andere bedrijven zijn die alleen na bewezen defect actie ondernemen.

Zelf was ik al lange tijd aan het kijken naar de A1 als vervanger van mijn Ender 3 Pro. Die heeft ook problemen gehad met de elektra, maar Creality wilde daar niets mee doen. Vrolijk zelf vervangen, solderen en weer printen.
greet3 @Crazy-Al5 februari 2024 08:48
idd keurig. Je hebt dan ook gelijk een vraag in hoeverre andere fabrikanten dit ook doen. Bambu zal misschien niet de enige zijn met problemen? (Even ter vergelijking: ik heb wel eens een laser graveerder gekocht via Ali. Die ging stuk. Kon nergens contactgegevens vinden. De vraag via ali en de verkoper loopt enige tijd. Maar goed, het is een verschil of je direct bij de fabrikant koopt of via een ali verkoper.)
PatvdLeer @greet35 februari 2024 09:13
Uit ervaring kan ik je zeggen dat Creality dit niet doet (recall/terugroepactie). Ik heb de CR-6 SE gehad, een en al brandgevaar... van de 220 kabel socket tot het "MoBo" zelf.

[Reactie gewijzigd door PatvdLeer op 22 juli 2024 19:00]

Crazy-Al @PatvdLeer5 februari 2024 10:42
Herkenbaar. Hier idem, stroomkabel vervangen (en moeten hersolderen) en het mobo vervangen voor een BTT aftermarket. Helaas bij de eerste Ender 3 al een bekend probleem. Creality was een heerlijke starterprinter, mooie introductie in de hobby, maar nadat je de basics gehad hebt dan begin je toch tegen de beperkingen aan te lopen.
pwillemske @Crazy-Al5 februari 2024 11:36
Juist bij printers voor beginners moet alles in orde zijn. Beginners weten vaak niet wat de gevaren (kunnen) zijn bij een printer, ongeacht merk of type. Dat is gewoon verkeerde bezuinigingen van de fabrikant, en potentieel levensgevaarlijk (elektrische schok, brandgevaar).

Ik had gehoopt dat Creality ondertussen wel beter zou weten en gewoon deugdelijk spul op de markt zet. Ondanks dat ze prima printen moet de veiligheid ook goed zijn.

Iemand met ervaring kan beter de gevaren herkennen van zijn/haar printer en eventueel oplossen. Overigens netjes dat van Bambu dat ze alles terug roepen, dat ik had ik toen ze net kwamen kijken niet verwacht.
Aerkhanite @pwillemske5 februari 2024 13:48
Ik ben het hier echt sterk mee eens.

Een DIY-printer is leuk voor de persoon die al een beetje weten hoe-en-wat, of iemand hebben die ze daarmee kunnen helpen bij het vaststellen van problematieken, imo. Heb ik iets fouts gedaan? Ligt het aan de printer?
De grap is er wel van af wanneer je elke handjevol printjes weer de printer moet bijstellen, etc.
Crazy-Al @Aerkhanite5 februari 2024 13:54
Jouw laatste punt is waarom ik (en volgens online, vele andere) overstappen naar Bambu. Op zijn Apples, it just works.

Maar inderdaad, mea culpa, veiligheidsgewijs zou inderdaad vooral de beginner/leek beschermd moeten worden. Ik zie 3d printen nog steeds als een tweakhobby, maar er zijn ook zat huis tuin en keukenmensen.
[Remmes] @PatvdLeer5 februari 2024 22:09
Inderdaad, Creality verkoopt nu al jaren lang printers waar de kabeleindes vertind zijn die in de schroef terminal van het moederbord gaan, dit is gevaarlijk omdat de tin zacht wordt en los kan komen met gevolg dat er kortsluiting zeer mogelijk plaatsvind en door het smelten van de plastic terminal ook brandgevaar is.

Wat doet Creality? NIKS, gewoon lekker door blijven verkopen, niemand waarschuwen of terug roepen/ vervanging aanbieden.
The Zep Man @Crazy-Al5 februari 2024 09:16
Erg naar, maar toch ook keurig hoe "een chinees bedrijf" hiermee omgaat.
Bambu Lab is een internationaal bedrijf geregistreerd in China, de VS en Duitsland, dat ook direct in de EU verkoopt. Doordat ze niet enkel steunen op particulieren en andere winkels die producten importeren, zullen ze dit soort acties moeten doen om binnen de EU hun risico's te beperken.

Het is keurig, maar ook noodzaak.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 19:00]

Aerophobia1 @Crazy-Al5 februari 2024 09:54
Moet zeggen dat mijn ervaringen met Chinese bedrijven tot nu eigenlijk altijd heel goed waren.
Heel beleefd, goede klantenservice, komen hun afspraken na.
Heb ik het wel over gewoon echte bedrijven waar je spullen besteld die niet op Ali of Temu te krijgen zijn.
Heb trouwens over Alixpress ook niets te klagen, je krijgt waar je voor betaald.
In al die jaren is maar 1x een pakketje echt verdwenen, het betaalde bedrag stond na de medling de zelfde week nog op mijn rekening.

[Reactie gewijzigd door Aerophobia1 op 22 juli 2024 19:00]

MoominPapa @Aerophobia15 februari 2024 14:49
Moet zeggen dat mijn ervaringen met Chinese bedrijven tot nu eigenlijk altijd heel goed waren.
Als je dat zo wil houden, blijf dan ver van Minisforum... :P

[Reactie gewijzigd door MoominPapa op 22 juli 2024 19:00]

ocf81
@Crazy-Al5 februari 2024 12:31
Op zich wordt er wel goed gereageerd door Bambu Lab, maar wel pas in 2e instantie. De eerste reactie was namelijk dat je middels een zelf te printen kabelmod het zelf mocht gaan fixen, en die oplossing was nog eens niet afdoende. Beetje als de reactie die NZXT had bij de H1, zeg maar. Maar BL laat het niet zo lang sudderen als NZXT, dat wel.
Yggdrasil @ocf816 februari 2024 09:56
Dat is niet waar. In de eerste reactie kon je zelf diagnosticeren of je kabel zichtbare schade had. Zo ja, dan kon je de hele printer vervangen krijgen. Zo nee, dan kon je een onderdeel printen om je kabel te beschermen. Dus ook toen waren ze al netjes bezig vond ik. Ze hebben de recall nu uitgebreid omdat er gevallen bleken te zijn waarin de schade niet met het oog zichtbaar was.

Bron: https://blog.bambulab.com/a1-heatbed-cable-callback/
ocf81
@Yggdrasil6 februari 2024 10:44
De terugroepactie is pas in 2e instantie echt een terugroepactie. Dat eerste verhaal was gebaseerd op de garantieregeling en was alleen in naam een terugroepactie.

[Reactie gewijzigd door ocf81 op 22 juli 2024 19:00]

MeMoRy @Crazy-Al5 februari 2024 20:59
Erg naar, maar toch ook keurig hoe "een chinees bedrijf" hiermee omgaat.
Je bedoelt het vast goed, maar als je het op deze manier zegt zit er een ondertoon van vooroordelen in en kan discriminerend opgevat worden.
Er zijn heel veel bedrijven in China die gewoon goede producten maken en goed het hun klanten omgaan. Vergeet ook niet dat veel bedrijven in andere landen hun halffabrikaten laten uit China halen.
Sure, er zijn wat rotte appels. Maar die heb je hier ook.
ManIkWeet
5 februari 2024 09:00
Mooi opgelost, jammer dat het wéér een probleem is. Er zijn echt al 100en printermodellen in dezelfde stijl met dit probleem geweest.

Ik snap ergens wel dat het bij Bambu nèt iets anders is, aangezien de printer als een malle met dat bed slingerd, maar toch het voelt een beetje "rushed".

Maar hé, ze lossen het op! Garantie op een 3d printer is niet vanzelfsprekend, bij die 100en voorgaande gevallen moest je het zelf maar uitzoeken...
z1rconium @ManIkWeet5 februari 2024 09:22
maar toch het voelt een beetje "rushed".
Als ze zeggen dat 0,1% er mogelijk last van heeft, klinkt het meer dat ze er wel daadwerkelijk over na hebben gedacht, maar dat kwaliteitscontrole essentieel is in het process.

Ondanks de closed source, waar ik echt geen fan van ben, staat Bambulab wel vierkant achter hun producten en klanten. De afhandeling van dit probleem laat dit ook goed zien.

Ik heb zelf een P1S, als je een 3D printer zou willen, ik zou hem zonder nadenken direct aanraden, print er nu een half jaar mee (zeer regelmatig) en heb nog geen 1 gefaalde print gehad en heb de buildplate nog geen 1x schoongemaakt in die tijd, ziet er nog uit als ongebruikt, ding doet het echt bizar goed in een fractie van de tijd die mijn andere printers leveren (nog los van allerlei andere issues waar je uren aan moet spenderen).

Deze machines zijn een nieuw tijdperk in 3d printing, ik hoop dat andere merken meekunnen in deze lift, maar ze lijken vooralsnog niet in de buurt te kunnen komen, qua kwaliteit en consistency.
wim62 5 februari 2024 10:26
Was dat jaren geleden ook zo iets met de Anet A6 en Anet A8 .
En dan zijn er mensen de de printer laten printen als ze niet thuis zijn .
Je zou maar die ene zijn van die 0.1% dan sta je toch raar te kijken als je thuis komt .

[Reactie gewijzigd door wim62 op 22 juli 2024 19:00]

benji83 @wim625 februari 2024 12:59
Ik heb een Ender 3. Zijn ook issues mee geweest. Ik controleer het ding minstens elke week, zeker voor langere prints, en print nooit als ik niet in de buurt ben. Check hem zeker ieder uur als hij bezig is, maar meestal zit ik er gewoon naast. Dingen die met zulke temperaturen en stromen werken, en niet 100% uitontwikkelt zijn, kun je beter gewoon in de gaten houden.
Osiummaster 5 februari 2024 10:47
Cool ze geven zelfs 80 dollar korting op een nieuwe printer. Dus iemand die gewoon een A1 terugstuurt kan hem een paar maanden gebruikt hebben en daarna kiezen om te upgraden naar een p1p met 80 dollar korting of een nieuwe A1 halen met 80 dollar korting. Of zelfs besuilten dat 3d printen toch niet z'n ding was en zijn geld houden.

Dikke props voor hoe Bambu dit behandeld.
TommyknockerNL @Osiummaster5 februari 2024 11:58
Mee eens, dat is voor mij ook de reden om de A1 terug te sturen en vervolgens de P1S te bestellen.
Met deze actie hebben zij iniedergeval verantwoordelijkheid genomen en daar kunnen andere printerboeren nog een voorbeeld aan nemen, kijkend naar Creality.
MrDummy 5 februari 2024 13:18
Fijn dat hier een Chinees bedrijf netjes mee omgaat, maar dat gaat niet voor elke shop in China.

Ik heb melding gemaakt van niet werkende kabel bij verschillende shops op AliExpress en ze halen schouders op en zeggen dat het juiste kabel is. Maar het werkt gewoon niet zoals op hun pagina beschreven is.
Eén ervan is ook vanwege onjuiste foto, krijg een andere kabel dan bedoeling, maar shop verontschuldigd zich niet en blijft bij 'ik heb juiste SKU gestuurd', waarbij ik beetje boos van word. Scam shops zijn er genoeg die zeggen dat niet hun fout is.

Als dat in Nederland is, is dat niet toegestaan. Maar China boeit niks om ondanks duidelijk aangegeven foto stuurt shop bewust andere kabel op.
MeMoRy @MrDummy5 februari 2024 21:06
Dat krijg je toch gewoon je geld terug? Ik koop heel veel bij ali, heb bijna nooit problemen. Maar die paar keer dat het verkeerd ging, altijd m'n geld terug gehad.
Mday 5 februari 2024 08:47
Ja, daar zit je dan met je enthousiaste hoofd en een faulty A1. Heb het probleem niet (merkbaar) maar ik stuur 'm toch maar terug. Wel jammer, die A1's zijn echt wel heel tof en werken als een tierelier.
Yzord @Mday5 februari 2024 08:53
Ik noem het risico op kortsluiting niet bepaald ‘werken als een tierelier’. Onthou dat het maar 1 keer fout hoeft te gaan om de hele inhoud van je leven te kunnen verliezen. Dat werkt niet echt als een tierelier zeg maar.
Mday @Yzord5 februari 2024 09:26
Ja, snap wat je zegt, maar een fabricagefout hoeft niet altijd de performance van een apparaat te beïnvloeden. Vrijwel al mijn prints waren fantastisch - supergoede kwaliteit, supersnel. Nu blijkt dat-ie onveilig is zou kunnen zijn heb ik hem direct unplugged en mijn refund aangevraagd om precies de reden die je aangaf, maar wel met pijn in het hart.

[Reactie gewijzigd door Mday op 22 juli 2024 19:00]

Yzord @Mday5 februari 2024 09:34
Dus werkt hij niet meer als een tierelier haha. Ik weet het, het is miereneuken pur sang, maar tis maandagmorgen.

For the record, wat is een tierelier eigenlijk?
Mday @Yzord5 februari 2024 09:45
Ja, nu niet meer nee, dan. 8)7

Een tierelier is hetzelfde als een zonnetje, trein, een tiet, een baas, en wat je ook in plaats daarvan zou willen invullen. Letterlijk? geen flauw idee.
divvid @Yzord5 februari 2024 10:13
eerste hit op wikipedia. In dit geval denk ik een redelijk betrouwbare uitleg.
mr.loepie 5 februari 2024 09:22
Ik vind dit echt een hele nette oplossing. Heb zelf geen A1 maar las de problemen wel op andere fora.
Hopelijk is het probleem alleen beperkt tot de A1. Anders moet ik mijn P1P ook nog terug sturen :P
Renegade666 5 februari 2024 09:22
Heb ook een A1, blijf gewoon printen. die 0.1 procent die stuk is, is door externe oorzaken veroorzaakt, dus als je gewoon netjes met je spul omgaat, is er niks aan de hand.
watercoolertje @Renegade6665 februari 2024 09:38
Dingen gaan altijd goed tot het fout gaat...
Renegade666 @watercoolertje5 februari 2024 09:39
Dat kun je bij alle apparaten zeggen...
watercoolertje @Renegade6665 februari 2024 09:40
Ja en hier is het risico dus veel hoger, daarom de terugroepactie...

Ga je ook overgooien met een handgranaat zonder pin omdat ie tot op heden nog niet ontploft is?
Renegade666 @watercoolertje5 februari 2024 09:42
Lees anders het blogje even>..

New Findings
At the time of publishing this blog post, we have found that less than 0.1% of all the A1 printers sold have electrical malfunctioning problem related to heatbed cable suffering from damage reported to us.

These printers showcased problems related to damage close to the cable connector due to external factors, craftsmanship and a few of them are still being investigated to determine the cause.
watercoolertje @Renegade6665 februari 2024 09:45
Ja ik zie daar een opsomming waarvan jij argument er 1 uit pikt en de andere 2 argumenten negeert.
These printers showcased problems related to damage close to the cable connector due to external factors, craftsmanship and a few of them are still being investigated to determine the cause.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 19:00]

Renegade666 @watercoolertje5 februari 2024 09:49
De andere craftsmanship ? dat is toch ook extern?? EN die andere weten ze nog niet... dusja.

Ik neem het risico, dat is mijn keus.., maar heb gewoon het nieuwe bed besteld, maar duurt nog 2 maand.. Maar als iemand anders stop te printen, is dat prima.
watercoolertje @Renegade6666 februari 2024 16:08
De andere craftsmanship? dat is toch ook extern??
Craftmanship zit juist wel in de printer, dat is de kennis/kunde waarmee die printer gebouwd is, daar is juist niks externs aan dat zit 'in' de printer.
dehardstyler 5 februari 2024 09:23
Dit is in ieder geval een beter idee dan mensen dat kabelbeschermertje laten printen. Dat gaat natuurlijk vroeg of laat alsnog een keer mis.
Mobstar 5 februari 2024 10:10
Ik heb de A1 en heb geen visuele beschadigingen aan de kabel, ik ga eerst een kabelbeschermer printen tot dat er eentje van bambulabs opgestuurd is, en Ik heb gekozen om heatbed te vervangen waarneer dit mogelijk is.

Ik wilde juist mijn andere printers weg doen gezien de A1 zoveel beter werkt en multicolor kan doen, maar even zien hoe en wat

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