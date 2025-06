YouTuber maakt mogelijk 's werelds kleinste, werkende 3d-printer

Een YouTuber heeft naar eigen zeggen de kleinste 3d-printer ter wereld ontworpen. Het apparaatje, dat gemaakt is van hout en plastic, meet slechts 18x31x41mm en weegt 17g, maar is desondanks functioneel.

De printer is ongeveer even hoog als de lengte van een luciferstokje, laat de YouTube-gebruiker My N Mi in een video zien. Verder heeft het apparaatje volgens de gebruiker een accuraatheid van 0,135mm, een laagdikte van tussen de 0,005 en 0,3mm en een bouwvolume van 11x11x17mm. In de video toont My N Mi dat de 3d-printer in staat is om een groen, doorzichtig robotje te printen, inclusief kleine details op zijn hoofd, romp en benen.

Hiervoor spuit de YouTuber enkele druppels vloeibaar hars in de tank van de printer. Een motortje beweegt de bouwplaat op en neer terwijl een uv-laser de vorm van het te printen object tekent in die tank. Er wordt hierbij dus gebruikgemaakt van de sla-printtechniek, maar dan op een zeer kleine schaal. De printer ontvangt zijn printgegevens via een micro-USB-kabel aan de achterkant.

De gebruiker vermeldt helaas niet welke componenten er voor de printer gebruikt zijn. Hoe My N Mi het precies voor elkaar heeft gekregen om zo'n kleine sla-printer in elkaar te zetten, is dus voorlopig nog een mysterie.