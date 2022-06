Youtuber maakt Mac Mini nog iets meer mini

Het YouTube-kanaal Snazzy Labs heeft de Mac Mini in een kleinere vormfactor weten te krijgen. Volgens de youtuber kan de Mac Mini makkelijk een stuk kleiner worden gemaakt, omdat de nieuwe M1-chip van Apple veel efficiënter is.

Snazzy Labs is van mening dat Apple meer aan de vormfactor van de vijfde generatie Mac Mini had kunnen veranderen. De computer uit 2020 heeft namelijk de M1-chip en vanwege de lage energieconsumptie van die processor, had de Mac Mini nog wel iets meer mini kunnen zijn, aldus de youtuber.

Nu gaan er geruchten dat Apple met een nieuwe Mac Mini komt op 8 maart. Aangezien het om geruchten gaat, besloot Snazzy Labs zelf maar te gaan knutselen en de Mac Mini in een kleinere behuizing te installeren. Daarvoor haalt hij eerst de grote cpu-cooler en 150W-voeding uit het apparaat. Die componenten zijn vergelijkbaar met de vorige Mac Mini met een Intel Coffee Lake-processor. Dit is waar volgens Snazzy Labs de winst te behalen is, want de M1-chip van Apple heeft die koeling en grote voeding helemaal niet nodig.

Het eerste wat het veld moet ruimen is de cpu-cooler. Het lukte de youtuber om de Mac Mini ook zonder die fan te booten. Vervolgens moest de voeding eraan geloven. Snazzy Labs laat zien dat de Mac Mini zelfs met randapparatuur maximaal 68W nodig heeft. Daarom vervangt hij de relatief grote voeding door een externe adapter van een Microsoft Surface, die hij vervolgens met een eigen adapter met de Mac Mini verbindt.

Voor de nieuwe behuizing gebruikt de youtuber een 3d-printer. Hierna was het een kwestie van alle componenten in een eigen aangepaste behuizing te krijgen. Het resultaat: een Mac Mini die volgens Snazzy Labs maar 28 procent van de inhoud heeft van Apples ontwerp. Het hele proces kun je terugkijken op zijn YouTube-kanaal, waar hij ook het ontwerp van zijn mini-behuizing deelt.