Helft van firstparty-PlayStation-releases is in 2025 voor pc of smartphone

Sony wil het aantal firstparty-PlayStation-games dat naar de pc of smartphone komt over de komende jaren verdubbelen. Dit boekjaar is ongeveer een kwart van PlayStations releases voor de pc of smartphone; in 2025 moet dit de helft zijn.

In het boekjaar van 2025 verwacht Sony dat de helft van alle releases PlayStation 5-games zijn. De andere helft moet als het aan Sony ligt voor de pc of smartphone zijn, waarbij dertig procent voor de pc moet zijn en de resterende twintig procent dus om smartphonegames gaat.

Sony zegt hiermee meer consolegames ook naar pc's te willen porten en daarnaast meer smartphonegames te willen uitbrengen. Dit is een koerswijziging die Sony al langer heeft ingezet, maar nu geeft het bedrijf meer details over zijn plannen. In 2019 verschenen er nog geen PlayStation-games voor de pc of smartphone.

Horizon Zero Dawn was in 2020 de eerste PlayStation-game die een pc-port kreeg. Dit boekjaar zal ongeveer een kwart van alle first-party-PlayStation-releases voor de pc of smartphone zijn, waarbij het merendeel voor de pc is. Een derde van alle releases is alleen voor de PlayStation 5, ongeveer veertig procent komt naar zowel die console als naar de PlayStation 4.

De pc-ports moeten het bedrijf de komende jaren ook meer geld gaan opleveren. In het 2020-boekjaar waren de pc-ports goed voor 35 miljoen dollar; een jaar later was dit 80 miljoen dollar. Sony verwacht dit jaar 300 miljoen dollar te verdienen met de pc-ports. Vooralsnog is de Horizon-port het succesvolst, met 2,4 miljoen verkochte exemplaren en een omzet van 60 miljoen dollar.

Sony zegt niet welke games er nog naar de pc en smartphone zullen komen. Eerder zei voormalig topman van Sony's gamedivisie Shawn Layden dat het bedrijf games niet gelijktijdig voor de pc en PlayStation-consoles gaat uitbrengen. Het bedrijf hoopt met deze strategie dat gamers na het spelen van een pc-port geïnteresseerd zijn in de consoles van het bedrijf.