Ontwikkelaar maakt videocapturecard voor Game Boy

Ontwikkelaar Sebastian Staacks heeft een videocapturecard gemaakt die specifiek voor de Game Boy werkt. Hiermee kan de gebruiker gameplaybeelden op de oude handheld opnemen of streamen naar zijn pc, zonder dat hij een emulator nodig heeft.

Staacks schrijft in een blogpost hoe de GB Interceptor precies werkt. Het is een adapter die de gebruiker kan aansluiten op een onaangepaste Game Boy om een video op te nemen van een spel en deze via USB naar een computer te streamen. De ontwikkelaar benadrukt dat GB Interceptor niet werkt op Game Boys die een HDMI-poort bevatten of op Game Boy-kloons die gebruikmaken van emulators.

De GB Interceptor wordt aangesloten op de cartridgepoort van de handheld. Vervolgens sluit de gebruiker de gewenste gamecartridge aan op de Interceptor zelf. De gebruiker kan dus het spel spelen op de originele hardware van de Game Boy, terwijl de usb-kabel van de GB Interceptor kan worden aangesloten op een pc voor het opnemen van beelden of streaming.

Bij het aansluiten van de adapter moet de pc het opmerken als een webcam, zodat de video kan worden opgeslagen. Het lijkt erop dat de GB Interceptor momenteel het beste werkt met Linux, merkt Staacks op. Bij Windows en Android hebben de videoapps moeite met het format van de stream en bij macOS lukt het helemaal niet om video's op te nemen.