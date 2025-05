Tweakers Podcast #248 - Nextcloud-nachtkastjes, algoritmeregisters en Antwerpen

Deze week praten Arnoud Wokke, Wout Funnekotter, Jurian Ubachs en Tijs Hofmans over reclames in de podcast, het Nederlandse algoritmeregister, de DualSense Edge-controller van Sony, Nextcloud op een telefoon en de ransomware-aanval op Antwerpen.

0:00 Intro

0:19 Opening

1:41 Huh, was dat een advertentie?

10:43 Algoritmes controleren

20:31 Wat is een controller waard?

34:23 Nextcloud in je nachtkastje

41:01 Antwerpen en de aanval

56:40 Sneakpeek

Abonnee? Zo luister je de podcast zonder advertenties.