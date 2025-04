Avatar-film lijkt enkele Japanse bioscoopprojectoren te laten crashen

De recent in de bioscoop uitgebrachte film Avatar: The Way of Water lijkt verantwoordelijk voor vastgelopen bioscoopapparatuur in Japan. Deze nieuwe film maakt gebruik van zowel 48fps als 24fps, maar niet alle projectoren lijken daar probleemloos mee om te kunnen gaan.

Bloomberg meldt dat er sprake was van gecrashte filmapparatuur in sommige bioscopen in Japan, waar het tonen van de film Avatar: The Way of Water voor verantwoordelijk zou zijn. Filmbezoekers hebben melding gemaakt van abrupte annuleringen en excuses van bioscooppersoneel, waarbij ook de kaartjes vergoed zouden zijn. Vermoedelijk is de relatief verouderde Japanse bioscoopapparatuur debet aan dit issue.

Op Twitter maakte een Japanse bioscoop in Nagoya een dag voor de release van de film melding van het feit dat de IMAX-versie van de film oorspronkelijk gepland was voor 48fps, maar dat door 'allerlei omstandigheden' alleen de normale versie met 24fps werd getoond.

Doorgaans zijn 24 beelden per seconde de standaard, maar in het verleden zijn vaker films met high frame rate getoond, zoals The Hobbit in 48fps en Gemini Man was zelfs in maximaal 120fps te zien in bepaalde zalen. De nieuwe Avatar-film maakt voor de actiescènes gebruik van 48fps, wat de scherpte en het 3d-effect ten goede moet komen, maar schakelt terug naar het reguliere 24fps voor rustigere scènes. Waarschijnlijk gaat dat laatste via het samenvoegen van frames.