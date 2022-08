In dit artikel proberen we antwoord te geven op de vraag wat TrueCut Motion is en hoe deze software volgens de makers een verschil zal maken op het vlak van motion bij in ieder geval de heruitgaven van de films Avatar en Titanic.

Wie wil Avatar en Titanic opnieuw zien in de bioscoop op veel hogere framerates dan het traditionele 24fps? Deze films van regisseur James Cameron worden opnieuw uitgebracht op het witte doek als remasters. Volgens hem zullen deze nieuwe versies er in alle opzichten beter uitzien. Hij noemt 4k, beelden met een hoog dynamisch bereik en de toepassing van een high frame rate, of hfr.