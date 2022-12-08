Tweakers Podcast #246 - Plus-herinneringen, chatbot-intro's en Ubuntu-laptops

Deze week praten Wout Funnekotter, Jurian Ubachs, Arnoud Wokke en Daan van Monsjou over het einde van Tweakers Plus, ervaringen met AI-tool ChatGTP en het gebruik van Ubuntu op desktops en laptops.

0:00 Intro
0:19 Opening
2:37 RIP Tweakers Plus
14:32 Spelen met ChatGTP
42:53 Liever Ubuntu dan Windows
1:05:14 Sneakpeek

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 08-12-2022 09:53 44

08-12-2022 • 09:53

44

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Reacties (43)

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igrutje 8 december 2022 10:31
Nog een goede use case voor linux: Installeer het bij je ouders en grootouders. Daarna nagenoeg nooit geen vragen meer over vastlopers of gekke andere dingen. Zeker als het gaat om browsen, mailen en af en toe een documentje typen.
Verwijderd @igrutje8 december 2022 10:43
Daarna nagenoeg nooit geen vragen meer over vastlopers of gekke andere dingen.
"Hey, ik heb de inschrijflijst van de tennisvereniging ontvangen maar deze doet het niet?"
PureTryOut @Verwijderd8 december 2022 13:05
Er van uitgaand dat het een Excel spreadsheet is is dat al lang totaal geen probleem meer met tools zoals LibreOffice. Echt al jaren niet meer.
Magic Power @igrutje8 december 2022 13:10
Het belangrijkste voor het gebruik bij ouderen / mensen met minder ICT kennis: Zorg dat je alles simpel maakt.

- De desktop moet alleen die icoontjes/programma's bevatten die de persoon gaat gebruiken.
- Verberg de bestandsbeheerder als er toch geen bestanden worden aangemaakt.
- In Firefox/Chrome, activeer de bladwijzer werkbalk, en voeg de belangrijkste websites toe, zodat ze meteen zien waar ze naartoe kunnen.
- Zorg dat je programma's gebruikt die visueel simpel zijn, en het liefst zoveel mogelijk dezelfde knop-layout hebben.
- Zorg dat de muis en het toetsenbord simpel en makkelijk zijn. Dus ook dat de muis fijn werkt, goed in de hand ligt, en niet 'hapert' in het normale gebruik.
- Verberg zoveel mogelijk popups en dergelijke, en automatiseer zoveel mogelijk wat kan. Doe het desnoods handmatig in de achtergrond voor hem/haar.
- Laat de personen zoveel mogelijk zelf doen. Ze leren er beter van als ze het zelf moeten doen, en niet als je zelf de moeilijkere dingen telkens voor hun doet.
- Heb geduld, sommige dingen kunnen voor hun moeilijker zijn, of die kunnen ze gewoon niet zo snel.

Als je dit doet, maakt het eigenlijk niet uit of ze Windows, Linux of MacOS gebruiken.
Falco @Magic Power8 december 2022 15:29
Precies dit, zo heb ik het ook bij mijn ouders ingericht op Ubuntu Linux. Mijn vader doet inmiddels ook zijn foto management en alles op Ubuntu. Camera aan de pc met een usb kabeltje en alles wordt automatisch geïmporteerd. Dat heeft hij overigens zelf uitgevonden....

Verder zijn ze wat minder vatbaar voor virussen en allerlei foute clickbait/fishing toestanden (vooralsnog gaan veel van die dingen uit van Windows dus loop je met Linux wat minder risico).

En mijn ouders zijn eerlijk gezegd ook wel vatbaar voor het argument "gratis". Ik ben begonnen met weigeren allerlei illegale programma's etc installeren en ze (toen nog op windows) overgezet naar (meestal gratis) open source programma's. Daarna was de overstap naar Ubuntu als OS eigenlijk helemaal niet lastig, ze gebruikten al Firefox, Thunderbird, LibreOffice, etc en dat ziet er precies hetzelfde uit...

Zelf gebruik ik primair Linux thuis, meestal Ubuntu en tegenwoordig ook Manjaro. Op de werk laptop geen andere keuze dan Windows en mijn vriendin heeft een Mac. Beiden werken natuurlijk prima, maar werk zelf toch het liefste met Linux.
Klauwhamer @igrutje8 december 2022 10:38
Om minder vatbaar te zijn voor kwetsbaarheden blijft het een goed idee natuurlijk, maar eerlijk gezegd zie ik om mij heen alleen maar tevreden mensen (als het gaat om vastlopers of andere gekke dingen) met Windows 10/11. De vragen die ik krijg hebben hoofdzakelijk te maken met functionele vertaalslagen.
ShadLink @igrutje8 december 2022 10:39
Geprobeerd: vragen die ik kreeg:

- Hoe moet ik x?
- Photoshop werkt niet meer, hoe moet ik mijn foto's bewerken?
- Hoe krijg ik Excel werkend?
- (na het installeren van LibreOffice) - x werkt niet, kan je me helpen?

Na 10tallen vragen maar weer gewoon Windows 11 geïnstalleerd, sindsdien geen vragen meer gehad.
Wolfos @igrutje8 december 2022 10:40
Hangt denk ik veelal af van het systeem waar je het op installeert. Mijn opa gebruikt Windows 10 en daar krijg ik ook nooit dat soort vragen vandaan. Wel andere dingen, maar zelden Windows gerelateerd.

Wat dat betreft hielp het switchen naar Windows Defender beter, die komt niet steeds met van die enge meldingen.
Jerie @igrutje8 december 2022 23:23
Al gedaan ergens tussen 2000 en 2010. Ging op zich aardig, moeder heeft veel plezier gehad van de gratis KDE spelletjes. Office was destijds een ramp.
Keypunchie 8 december 2022 11:18
Wat een teleurstelling dat Plus uiteindelijk onvoldoende winstgevend blijkt te zijn. Mijn eigen frustratie was vooral dat ik geen zin had om een abonnement te nemen, maar ik ben niet onder de illusie dat de verkoop van losse artikelen heel veel meer had opgeleverd.

Het was wel onder slecht gesternte geboren, toen het nog Premium heette, en ben het helemaal eens dat flink wat van de eerste reacties erop ver onder de maat waren.

Aan de andere kant vind ik een "doneer"-knop echt geen gek idee. Vaak heb ik achteraf na bvb. een Arnoud Wokke-artikel wel echt het idee dat ik 'waar voor mijn geld' heb gekregen (nou ja, soms met puntenaftrek voor te ver gezochte woordgrappen).

Hier is een radicaal idee: Je kunt geld naar Tweakers overmaken, bvb. een tientje ofzo, en daarmee krijg je artikeltegoed. Vervolgens als je een artikel heel tof vond, dan druk je op de "dit was waar voor mijn geld" knop en wordt er bvb. 50 cent, of een euro van dat tegoed afgehaald. (heb je niet genoeg tegoed, dan krijg je de mogelijkheid om aan te vullen.

Volkomen op vrijwillige basis.

Om het nog een beetje te gamificeren/promoten, zou je "erkenning" in de vorm van een status kunnen doen, op basis van hoe vaak een gebruiker de afgelopen maand of kwartaal op die knop heeft gedrukt.

1-5x: supporter
5-10x: fanatiekeling
10+x: kurk waar de site op drijft.

Zoiets.
i-chat @Keypunchie8 december 2022 11:58
Dit zijn dus het soort reacties waar ik op doel als ik zeg dat de crew tot nu toe niet op de community reageert
Ook voor dit idee zal er een reden zijn om het in de context van plus misschien niet te kunnen uitvoeren Maar ga dan tenminste de discussie aan op inhoud we willen allemaal graag dat er waarde blijft bestaan
Jerie @i-chat8 december 2022 23:29
Uiteindelijk is het gamification en moet er genoeg geld door genoeg mensen neer worden gelegd. Is niet het geval en ze richten zich op natuurlijk verloop (= minimaliseren gedwongen ontslagen). En als de spotprijs van Plus niet werkte, ga je met vrijwillige basis ook niet genoeg binnenharken. De meerderheid heeft gesproken voor profiling/tracking en advertenties. Gelukkig is Tweakers zo vriendelijk geweest te stoppen met het eerste. Hopelijk gaan ze daar wel mee door.
i-chat @Jerie9 december 2022 08:04
Er is gewoon dat probleem dat geld binnenhalen vrij lastig is

Tweakers is van begin af geen plek waar de content voornamelijk bij de redactie ligt en de waarde dus vanuit één plek komt

De meeste mensen zullen veel minder moeite hebben om te betalen voor een boek of film want daar komt alles van één kant

Of eigenlijk anders gezegd tweakers is een platform en net als dat ik het onrechtvaardig vind dat Apple 30% van de loonkosten van acteurs krijgt en 30% en 30% van de vergoeding die de schrijver van het verhaal krijgt

Gewoon omdat mensen de film op hun iDevice willen kijken

Zo geldt dat grotendeels ook voor tweakers die misschien een beetje te snel voorbij is gegaan aan de waarde van onze community Bijvoorbeeld door simpelweg heel veel heel simpele dingen voor jaren te negeren (pre paid betaal opties, darkmode op de website en dan natuurlijk ook in adds

Misschien moeten we wel de conclusie trekken als community dat we er 2 dingen van moeten maken een betaald computerblaadje zoals computeridee en een non profit gathering of the tweakers

Waar nieuws gedeeld en besproken kan worden maar waar niet meer de belangen van winst hoeven te gelden
PrimusIP 8 december 2022 11:00
Ik draai privé macOS en heb ook Debian thuis. Afgezien van een VM heb ik geen Windows (privé) draaien en dat bevalt me goed. Als ik geen Mac zou hebben had ik een Linux als primaire OS.

En toch heb ik laatst een familielid advies gegeven een Windows 11 laptop te kopen. Omdat als je maar hele basisvaardigheden hebt, maar wat je kent Windows al jaren is en de meeste mensen in je omgeving gebruiken ook Windows, dan zie ik geen toegevoegde waarde van een Linux distro voor die persoon, maar alleen maar nadelen.
juiced01 @PrimusIP8 december 2022 11:14
Dat laatste heb ik ook. Mijn ouders gebruiken de computer(s) alleen voor werk (brieven, facturen, mail etc) en het standaard internetten e.d. En dat op Windows 10/11, op een systeem dat zij gewend zijn, met de programma's die zij gewend zijn (lees: die ik ze ooit heb uitgelegd haha) en dat gaat hartstikke goed, zonder gedoe, geen vragen, geen virussen, vastlopers of wat dan ook. Geen enkele reden om ze een Linux distributie te geven. Dan weet ik 1 ding zeker: Ik ga platgebeld worden.
i-chat @juiced018 december 2022 14:27
direct platgebeld
dat wordt je bij windows 11/12/13 ook als MS weer eens een nieuwe taakbalk ofzo heeft bedacht... mijn vader ging al helemaal over de zeik toen de win10->11 upgrade ineens met windows hello aan de slag ging, kennelijk was dat bij oudere versies met een speciaal tooltje van de fabrikant ingesteld maar koos diezelfde fabrikant bij windows 11 voor een simpele driver en de volledige windows route... NOU DAT HEB IK GEWETEN... vervolgens koopt ie een 1+ in plaats van een samsung en hop daar gaat alles weer de mist in... eigenlijk net zoveel gedonder mee als met linux(mint) of ChromeOS Flex. ik zou bjna willen zeggen dat eigenlijk alleen macOS + iphone een betere ervaring biedt, maar ik ken bijna geen enkele ouder of opa oma broer of zus PC (ab)user die bereid zou zijn apple-geld te betalen voor dat beetje zelfredzaamheid en gemak. daarvoor zeg ik (zelfs als ik ze 2 weken op me laat wachten, kennelijk te gemakkelijk ja ik fix het wel voor je...

[Reactie gewijzigd door i-chat op 23 juli 2024 12:13]

dmantione 8 december 2022 11:11
Af en toe een Windows-applicatie moeten draaien komt voor, ik daarvoor VMWare Player geïnstalleerd met een Windows XPerimental. Dat is de enige Windows in mijn huishouden. XP wordt wat oud, maar voldoet meestal uitstekend voor kleine noodgevalletjes en heeft als voordeel dat je de VM lekker klein kan houden, 2GB geheugen is een achtelijke boel geheugen voor XP. Normaal gebruik je de suspend-to-disk voor de VM en daar start 'ie in 1 second op.

Maar vaak gebruik ik het niet, Windows is tegenwoordig behoorlijk overbodig geworden. Ik kan mij goed voorstellen dat dat voor iemand die aan het overstappen is anders is, maar ik heb Windows in 2005 al gedag gezegd en weet uitstekend hoe ik mijn werk op Linux gedaan krijg en juist op een Windows-machine voel ik mij bijzonder gehandicapt omdat de software die ik nodig heb niet aanwezig is.
delphium 8 december 2022 13:00
Hoofdreden voor mij om over te stappen op Linux was destijds (2002) de overtuiging dat kennis gedeeld moet worden. De gedachte achter free and open source is zo mooi, dat je bijna niet kunt geloven dat zoiets ook echt werkt. Maar het werkt! Sindsdien is mijn computer ook echt MIJN computer.

Grote bedrijven als Adobe en Microsoft hebben maar één doel en dat is winst maken. Hoe meer hoe beter. Als je daar niet aan mee wilt werken, zul je misschien wat concessies moeten doen, maar geloof me, die ervaar ik allang niet meer als concessies.

@AverageNL zegt even heel kort dat hij trouw blijft aan Firefox. De reden dat dat super belangrijk is, is dat anders de macht in handen valt van Google, een commercieel bedrijf met winstoogmerk. Praktisch het enige (breed ondersteunde) alternatief op Chromium/Chrome is namelijk Firefox. Mozilla is non-profit en houdt zich strikt aan alle standaarden. Bovendien hebben ze enorm veel gedaan om het Internet toegankelijk en vrij te houden. Google is uit op monopolie en dus macht. Reden genoeg om te kiezen voor firefox in plaats van een Chrome-gebaseerde browser.

@Tweakjur zegt dat dingen voor hem gewoon moeten werken, maar komt dan vervolgens met Windows specifieke zaken. Dat is puur omdat je dat gewend bent. Voor mij werkt Linux gewoon altijd. Acht jaar lang and counting, nooit opnieuw hoeven installeren. Software verwijderen zonder troep achter te laten. Veel meer uit je hardware halen. Nooit, maar dan ook echt nooit vastlopers. Updates waarvan je werkelijk niets merkt. Bijna nooit rebooten na updates. Volledige controle over je systeem. Gratis software uit betrouwbare bronnen. Nog nooit ook maar enige vorm van virussen of malware ondervonden in twintig jaar tijd (met Windows in de tien jaar daarvoor ook slechts een keer of vijf, maar toch).

Kortom, het is wat je gewend bent, of wat je gewend wilt worden. In 2002 dacht ik ook nog regelmatig: "waar ben ik aan begonnen". Nu heb ik dat juist met Windows (wat ik slechts voor bepaalde games gebruik).
Magic Power 8 december 2022 14:23
Een mooi stuk over het gebruik van (Ubuntu) Linux. Ik denk dat het redelijk onpartijdig is, en goed bewoord.

Linux is op dit moment goed te gebruiken, en veel beter dan het vroeger was. En of je het wilt gebruiken/proberen, mag je helemaal zelf weten. En als je het echt niet wilt, dan gebruik je het niet. Daar zijn de meeste Linux gebruikers het ook wel over eens. (zolang je de hardcore Windows/Linux/Mac evangelisten hier even uit laat).

Zo ook ik. Ik ben een tech enthousiast, en ik ben (zoals zovelen) begonnen* met MSDos, en later overgestapt naar Windows. Ik heb tussendoor gesnoept met Linux en MacOS, en kan de voordelen en nadelen van allen wel zien. Tot rond 2018 gebruikte ik op mijn hoofd PC Windows 7, en mijn laptop was Linux Mint. Ik vond Windows 8 maar heel raar, en bij Windows 10 ergerde ik mijn in de richting die Microsoft je wilde sturen. Dus probeerde ik om volledig over te gaan op Linux. Nu heb ik het geluk dat ik geen PvP spellen meer speel (ben ik te oud voor), en wat programma's betreft heb ik altijd al meer gekozen voor multi-platform programma's, dus er was niet echt veel wat mij tegen hield om naar Linux over te gaan.

Met Valve's Steam en Proton had ik al ervaring op mijn laptop (die was Linux), dus ik wist dat spellen op Linux kon. Alleen toen ik vol overging op Linux, viel het me op dat bijna alle spellen die ik wou spelen, op Linux 'gewoon' werkte. Inclusief de hardware zoals headsets. En de programma's die ik wilde gebruiken bestonden voor het merendeel wel op Linux. Toen heb ik dus mijn nieuwe PC gekocht, en die is standaard Linux, met een Windows als 'backup' erop. Een paar maanden geleden heb ik die Windows nog eens bekenen, en ik kwam er achter dat ik die Windows niet meer gebruikte, dus heb ik die verwijderd en er extra opslag van gemaakt.

En als ik heel eerlijk ben, wat werkt niet? Mis ik iets?

Ik mis het spelen van Rainbow Six Siege Coop. Maar dat deden wij in ons groepje toch al niet meer, en Ubisoft heeft het Coop deel van dat spel eigenlijk afgeschreven.

Ik mis Sandboxie en FileLocator Pro. Een fijne sandbox tool, en een goede file search tool. Ik heb nu wel KFind, wat op zich goed werkt, maar FileLocator Pro was fijner, en zeer krachtig.

Ik kon laatst geen Warhammer: Vermintide 2 spelen met mijn vrienden (vanwege Easy Anticheat), gelukkig voor mij werkt Left 4 Dead 2 nog steeds.

Maar voor de rest werkt het voor mij op Linux goed genoeg. Voor nu ben ik tevreden, en zie ik mij niet terug overstappen naar Windows (i.e.g. niet 10 en 11) of MacOS.

--

* = Eigenlijk ben ik begonnen met Commodore 64.
SinergyX 8 december 2022 12:15
Ik gok op de tweede introductie van Ubuntu is gemaakt door ChatGTP

Maaruh.. de url van de onlyF van Wout? Vraag ik voor een vriend :+

Puntje adblocker, nu deze pagina bv lijkt adblocker toch te triggeren vermoedelijk vanwege de youtube video? Op geen andere pagina (die ik nu even random doe) krijg ik triggers.

ChatGTP, de inhoud vind ik niet zo bijzonder, maar de technisch kant hoe jouw zin wordt gelezen en gekoppeld aan je vorige vraag en wordt samengesteld tot een 'relevant' antwoord, die techniek vind ik echt fascinerend.
(ik had een vraagstuk gedaan over auto's, ik zou daar gewoon een compleet fictief interview van kunnen maken met zeer complete antwoorden).

Linux, zal inmiddels prima werken, maar ik werk uit het principe 99 is nog steeds geen 100. 1 game die niet draait (Div2, EA origin, de Anticheaters, ) is er simpel 1 te weinig, zeker als je protondb bekijkt zijn daar toch grotere games die 'borked' zijn, prima dat je die toevallig niet speelt, maar als daar 1 tussenzit die ik speel, zie ik dus de logica niet voor overstap 'voor minder'. Maar voor games heb je bv Wine, heb je zoiets dan niet voor Premiere? In dat opzicht, 100% met Jurian eens :D
Auteurarnoudwokke Redacteur Tweakers @SinergyX8 december 2022 15:31
Ik gok op de tweede introductie van Ubuntu is gemaakt door ChatGTP
Bingo!
djpsycho82 8 december 2022 19:29
Ik heb ook een poos gespeeld met chatGTP. Erg grappig maar het maakt echt fouten, ook leuk om die te vinden. Ik vroeg het hoeveel pakken melk er in een trein zouden passen. Het vroeg me wel hoe groot en pak melk zou zijn. Daarna zouden er zo'n 8 pakken melk in een trein passen... Maar gaf ook toe, toen ik zei dat dat niet klopte, dat het nog in ontwikkeling was een nog niet alles kon. Ergens wel aandoenlijk 🤭
Supermuskusrat @djpsycho828 december 2022 23:08
Zo heb ik gevraagd naar een formule waarmee ik de golflengte van een frequentie kan berekenen. Toe ik als test 100MHz ingaf gaf de AI met zijn formule aan dat dit gelijk zou zijn aan 3000 meter. Dit klopt echter niet. Daarop heb ik enkel geantwoord "This doesn't seem right" waarop de AI zijn eigen antwoord bekeek, een fout in zijn formule ontdekte en deze aanpaste. Waarna het juiste antwoord, 3 meter werd genoemd. Ik ben erg onder de indruk van de technische staat van de tool. Maar zoals Luke van LTT al aangaf "It'll be confidently wrong" dus je kunt niet uitgaan van de informatie die de AI eruitgooit, je moet het altijd controleren/verifieren.
djpsycho82 @Supermuskusrat9 december 2022 12:12
Super grappig dat hij zichzelf corrigeert, echt knap😁
Toinedeboer 9 december 2022 10:12
Goed idee die nieuwe melding over de add blockers. Door de nieuwe melding ben ik er achter gekomen dat Tweakers niet goed in mijn whitelist stond. Ik dacht het dus al geregeld te hebben, nooit opgelet of het daadwerkelijk goed werkte aangezien ik naar mijn idee geen adds meer zie wanneer ze niet opdringerig zijn.

De melding krijg ik nu niet meer op Tweakers, dus ik neem aan dat het nu wel goed geregeld is ;-)

PS: mijn complimenten voor deze podcasts, ik luister er wekelijks met veel plezier naar.

[Reactie gewijzigd door Toinedeboer op 23 juli 2024 12:13]

Zwaai Haai 9 december 2022 10:25
hahaha en bedankt.... zojuist 2 uur verspeeld met CHATGPT..

Artikel koppen genereren op basis van een artikel op tweakers gaat ernstig goed zeg. zit er vrijwel altijd precies goed op.

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