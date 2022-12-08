Tweakers Podcast #246 - Plus-herinneringen, chatbot-intro's en Ubuntu-laptops

Ik gok op de tweede introductie van Ubuntu is gemaakt door ChatGTP
Maaruh.. de url van de onlyF van Wout? Vraag ik voor een vriend
Puntje adblocker, nu deze pagina bv lijkt adblocker toch te triggeren vermoedelijk vanwege de youtube video? Op geen andere pagina (die ik nu even random doe) krijg ik triggers.
ChatGTP, de inhoud vind ik niet zo bijzonder, maar de technisch kant hoe jouw zin wordt gelezen en gekoppeld aan je vorige vraag en wordt samengesteld tot een 'relevant' antwoord, die techniek vind ik echt fascinerend.
(ik had een vraagstuk gedaan over auto's, ik zou daar gewoon een compleet fictief interview van kunnen maken met zeer complete antwoorden).
Linux, zal inmiddels prima werken, maar ik werk uit het principe 99 is nog steeds geen 100. 1 game die niet draait (Div2, EA origin, de Anticheaters, ) is er simpel 1 te weinig, zeker als je protondb bekijkt zijn daar toch grotere games die 'borked' zijn, prima dat je die toevallig niet speelt, maar als daar 1 tussenzit die ik speel, zie ik dus de logica niet voor overstap 'voor minder'. Maar voor games heb je bv Wine, heb je zoiets dan niet voor Premiere? In dat opzicht, 100% met Jurian eens