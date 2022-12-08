Tweakers Podcast #246 - Plus-herinneringen, chatbot-intro's en Ubuntu-laptops

Deze week praten Wout Funnekotter, Jurian Ubachs, Arnoud Wokke en Daan van Monsjou over het einde van Tweakers Plus, ervaringen met AI-tool ChatGTP en het gebruik van Ubuntu op desktops en laptops.

0:00 Intro

0:19 Opening

2:37 RIP Tweakers Plus

14:32 Spelen met ChatGTP

42:53 Liever Ubuntu dan Windows

1:05:14 Sneakpeek