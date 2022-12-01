Tweakers Podcast #245 - Luisteraarsvragen, notificatieapps en updatebeloftes

Deze week praten Wout Funnekotter, Jurian Ubachs en Arnoud Wokke over hoelang smartphones updates krijgen, Black Friday, een app om notificaties aan te passen en vragen van luisteraars over onder meer Google en Microsoft op scholen en de strijd tussen de PS5 en Xbox Series X.
0:00 Intro
0:19 Opening
1:22 Steeds langer updates op smartphones
11:29 Was het een goede Black Friday?
21:33 Notificaties aanpassen in Android
27:09 Luisteraarsvragen: techgiganten
39:44 Luisteraarsvragen: automatisering
46:46 Luisteraarsvragen: gaming
57:45 Sneakpeek