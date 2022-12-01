Tweakers Podcast #245 - Luisteraarsvragen, notificatieapps en updatebeloftes

Deze week praten Wout Funnekotter, Jurian Ubachs en Arnoud Wokke over hoelang smartphones updates krijgen, Black Friday, een app om notificaties aan te passen en vragen van luisteraars over onder meer Google en Microsoft op scholen en de strijd tussen de PS5 en Xbox Series X.

0:00 Intro
0:19 Opening
1:22 Steeds langer updates op smartphones
11:29 Was het een goede Black Friday?
21:33 Notificaties aanpassen in Android
27:09 Luisteraarsvragen: techgiganten
39:44 Luisteraarsvragen: automatisering
46:46 Luisteraarsvragen: gaming
57:45 Sneakpeek

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 01-12-2022 06:00 27

01-12-2022 • 06:00

27

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Reacties (27)

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Jasphur 1 december 2022 07:58
2 jaar en dan naar een nieuwe telefoon komt denk ik vooral jullie bubbel voor inderdaad. In mijm familie is 3 / 4 jaar met een telefoon doen eerder de regel dan een uitzondering. Toegeven: vrijwel iedereen heeft een iPhone.
kevlar01 @Jasphur1 december 2022 08:01
Ik heb onlangs mijn iPhone 8 (uit 2018) ingeruild voor een iPhone 13. Het verschil is niet eens zo mindblowing als ik dacht (voor mijn gevoel was de overstap van een iPhone 4 naar een 6 groter).

De batterij gaat uiteraard wel een stuk langer mee.
84hannes
@kevlar011 december 2022 08:54
De batterij gaat uiteraard wel een stuk langer mee.
Eigenlijk zou je een paar weken een nieuwe batterij op proef moeten kunnen nemen. Mijn iPhone viel uit bij het skieën omdat het te koud was, waarschijnlijk was een nieuwe batterij genoeg geweest, maar als je dat geld investeert en de prestaties vallen nog steeds tegen dan is het weggegooid geld.
joost00719 @84hannes2 december 2022 12:51
Het vervangen van de batterij is duurder dan de batterij zelf. Dus nee, een accu zou je niet proef moeten draaien. Dat doen we toch ook niet met auto-onderdelen?

Overigens vind ik wel dat accu's gewoon makkelijk vervangbaar moeten zijn (net als vroeger). Dan is het inderdaad mogelijk om even een batterij voor een half uurtje te proberen bij een smartphone winkel, en dan te bepalen of je een nieuwe accu, of een nieuwe telefoon mee naar huis gaat nemen.
Jerie @kevlar011 december 2022 16:51
Waarschijnlijk is de camera stukken beter.

Ik heb via iFixit een batterij gekocht voor een iPhone 8. Het betrof een refurb maar de batterij ging van 40% naar 0%. Die was dus RIP, en vervangen. Daarna werkte deze prima, iOS is heerlijk power efficiënt.
LA-384 @Jasphur1 december 2022 11:55
Ik denk dat veel mensen die hun telefoon bij een abonnement hebben "gekregen" ook sneller zullen switchen wanneer hun abonnement beëindigd. Zeker bij de tweejarige abonnementen. Nog los van of het toestel versleten is of niet.

Dat volledig loskoppelen (en dus eigenlijk alleen nog maar sim only en prepaid) zal ook een langer gebruik in de hand werken denk ik.
Qlusivenl 1 december 2022 09:08
@Tweakjur Wat voor hond heb je dat die nooit alleen kan thuisblijven? Misschien is het ooit ter sprake gekomen, maar ik ben wel benieuwd. Is het een pup of gewoon het karakter wat niet gaat.
Tweakjur Redacteur @Qlusivenl1 december 2022 12:46
Het is een hondje dat we uit Spanje (Maspalomas) hebben geadopteerd. Ze is met haar zusjes uit een dodingstation gered. Meer dan dat is over haar eerste weken niet bekend. Wij krijgen haar toen ze naar schatting 4 maanden oud was, de dierenarts denkt zelfs dat ze nog iets jonger was. Qua ras: ook onduidelijk. Er zit waarschijnlijk wat border terriër in en we vermoeden ook wel wat podenco. Maar de problemen zijn zeker niet specifiek rasgerelateerd.

Hondjes die als pup uit het buitenland komen, missen een bepaald deel van de socialisatie en dat merk je dus aan gedragsproblemen als dit. Nu hebben wij op zich mazzel, want Penny is verder goed met mensen, andere honden en ga zo maar door en is kerngezond. Maar het is op bepaalde manieren wel een angstig hondje en de meest uitgesproken manier waarop je dat merkt is dat ze het heel moeilijk vindt om alleen te zijn. Daar trainen we in overleg met een dierenarts cq. gedragstherapeut wel mee en ze krijgt ook medicatie waar ze rustiger van wordt, maar dat is een langdurig proces.
Jerie @Tweakjur1 december 2022 16:54
Mooi man! Wij hebben twee katten uit asiel, die hebben ook een gebruiksaanwijzing. Beide schuchter, eentje kunnen we wel enigszins aaien. In begin waren ze nog veel angstiger, ze hebben een mooie groei meegemaakt en het is fijn om dat mee te maken. Maar het geeft wel problemen wanneer ze naar de dierenarts moe(s)ten, en voor de kinderen (die kwamen later) is het ook minder leuk.
Mday @Tweakjur2 december 2022 10:03
Onze buren hadden ook een pup met verlatingsangst, en blafte de hele buurt bij elkaar. Aangesproken maar anders dan een waardeloze 'het valt wel mee hoor' kwam er niet uit. Vriend, je bent er zelf niet eens om het te horen en dat beest voelt je van een kilometer aankomen; en dan blaft ie niet meer. Zelfs 'ik maak me zorgen om het beestje, hij lijkt volledig in paniek' was niet genoeg om hem te overtuigen. Overduidelijk een 'ik wil een hond voor mij'-aankoop. Sad.
Toen de hond in zijn frustratie de inboedel ging slopen nam-ie het (gelukkig) wel serieus...
Blij om te zien dat jij het wel serieus neemt, het is absoluut commitment, rust en regelmaat.
Tweakjur Redacteur @Mday7 december 2022 15:02
Ja, wij kwamen er via een puppycam vrij snel achter dat het niet goed ging als we weg gingen. Vanaf dat moment nooit meer alleen gelaten. En ja, dat kost geld. Waar andere gewoon de deur uit gaan, moeten wij de hond naar Hondenopvang brengen en uiteraard is de behandeling ook prijzig. Maar wat je zegt: die commitment ga je imo aan als je een beestje in huis neemt. Het is in mijn ogen gewoon een familielid.
djwice
1 december 2022 09:27
Dat met de VPN en bestaande connecties open houden gebeurt ook op Windows 10.

En met http/2 en http/3 is het zowiezo lastig om anoniem te blijven als je cliënt de reconnect functie gebruikt. De reconnect ID is onafhankelijk van je netwerkconnectie.

Ook profielen zoals die van Facebook of Google kunnen data lekken naar website eigenaars. Dus je moet bij inschakeling van VPN ook al je "advertentie IDs" resetten.

Daarnaast heb je SNI waardoor in de target domeinnaam niet end-to-end versleuteld is.

[Reactie gewijzigd door djwice op 25 juli 2024 17:35]

Jerie @djwice1 december 2022 16:54
Killswitch aan waarbij hij enkel via VPN gaat of niet. Dat kan in zowel iOS als Android.
djwice
@Jerie1 december 2022 17:56
In de video wordt aangegeven dat zelfs met Killswitch aan op iOS het er omheen gaat.
PrimusIP 1 december 2022 09:37
Ik ben een beetje geschokt over het verhaal hoe lang je met een Android telefoon doet. Ik heb mijn iPhone naar vier jaar vervangen. Hij is nu in gebruik door een ander. Het heeft nog de laatste IOS versie en hij is nog snel genoeg. Ik deed de telefoon ook niet weg omdat hij te traag zou zijn. Ik wilde een betere camera en degene die mijn partner had een iPhone uit 2016 en die krijgt sinds dit jaar geen nieuwe update naar IOS 16. En die batterij begon wel oud te worden.

Ik vind drie jaar wel een minimum dat ik een telefoon wil gebruiken. En dat vind ik al karig eerlijk gezegd. Voor mezelf ga ik uit van vier a vijf jaar.
Floort 1 december 2022 10:06
Op de vraag "wat is het alternatief?" voor het gebruik van Amerikaanse cloud-diensten op scholen is een deel van het antwoord: de diensten aanpassen zodat de klanten beter aan de wet kunnen voldoen. Dat is wat er in Nederland gebeurt.
AdLentis 1 december 2022 17:27
Ik heb ervaren dat de hotspot functie van Android altijd buiten de VPN omgaat. Nu is daar ivm security ook wel wat voor te zeggen, maar ik probeerde mijn de bandbreedte van mijn hotspot wat te beperken om het dataverbruik binnen de perken te houden bij streaming diensten bia chromecast onderweg. Dat soort apps gebruiken een virtuele VPN daarvoor, maar via hotspot had ik nog volle snelheid.
Gropah 1 december 2022 20:25
Hallo, ik ben Gropah en ik gebruik een OnePlus tT uit 2017. WoutF, je kent dus wel iemand die een telefoon langer dan 4 jaar een telefoon gebruikt ;)

Ik gebruik mijn telefoons tot ze stuk zijn of softwarematig echt niet meer mee kunnen. Dat laatste begin ik nu tegen aan te lopen met deze telefoon. Niet zo zeer vanuit bedrijven, maar OnePlus heeft bepaalt dat hun messaging app op mijn telefoon geen updates meer krijgt, omdat mijn is te oud is.
Mday 2 december 2022 10:20
@Tweakjur Mag ik jou bedanken voor die totaal ongerelateerde opmerking over Kroatië - België? Ik was de podcast donderdag in de auto aan het luisteren en je herinnerde me éxact om 15:59 dat ik tóch even moest switchen van kanaal. ;)
Tweakjur Redacteur @Mday7 december 2022 15:03
You're welcome! }>
Bliksem B
2 december 2022 12:52
Luistervraag:
Kunnen jullie iets vertellen over de huidige connectie met andere onderdelen van DPG Media? En in het bijzonder specifiek Hardware.info?

Hoe gaat het bijvoorbeeld met Frank en Coen? Wordt het niet eens tijd dat er meer geïntegreerd wordt? (nieuwsartikelen, reviews, oude testresultaten, productvergelijkers)

Gezien EV's populair zijn op Tweakers. Is er een mogelijkheid we binnenkort een deze ook in de prijsvergelijker kunnen zien, of een integratie met autotrack of gaspedaal.nl?

[Reactie gewijzigd door Bliksem B op 25 juli 2024 17:35]

BartDG @Bliksem B2 december 2022 17:58
Goeie vraag! Dat zou ik ook wel eens willen weten!
EmbeddedPower 2 december 2022 16:00
@WoutF Wat jij wilt voor je auto (een automatische laadkabel) wordt ook in Nederland ontwikkeld:
https://www.rocsys.com/

Geen idee van werkelijke praktische werking, beschikbaarheid of prijs, maar...
tijd voor een volgend automatiserings-projectje!

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