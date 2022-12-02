Valve geeft Team Fortress 2 ondersteuning VScript voor nieuwe modmogelijkheden

Valve heeft Team Fortress 2 voorzien van VScript-ondersteuning waardoor modmakers meer mogelijkheden krijgen voor het maken van eigen gamemodi. Gebruikers kunnen door middel van VScript eigen scripts in maps verwerken.

Dankzij de implementatie van VScript kunnen gebruikers zonder plug-ins of andere omwegen een eigen draai aan Team Fortress 2 geven, wat volgens Valve tot dusver altijd 'ongelofelijk ingewikkeld en vervelend' was. Mappers kunnen door middel van VScript voortaan aspecten als 'bots, eindbazen, spelerseigenschappen, entiteiten en de staat van de game' beïnvloeden en aanpassen. Dit maakt het volgens de ontwikkelaar mogelijk om gamemodi naar hartenlust aan te passen.

VScript, dat in de Squirrel3-programmeertaal is geschreven, dient als een laag tussen de Source Engine en externe scripts. Het is een manier voor modders om direct dingen aan Team Fortress 2 aan te passen. Het systeem werd eerder al in andere Source-games verwerkt, waaronder Counter-Strike: Global Offensive en Left 4 Dead 2.

Ondanks het feit dat Team Fortress 2 in 2007 uitkwam, is de game nog steeds behoorlijk populair. Uit cijfers van SteamDB blijkt dat de competitieve multiplayershooter steevast tussen de 80.000 en 130.000 gelijktijdige spelers trekt. Mede daarom voorziet Valve het spel nog steeds regelmatig van updates. Het afgelopen jaar stonden deze updates vooral in het teken van de hardnekkige cheat- en botproblemen binnen de game. Fans startten daarom de beweging #SaveTF2, waar Valve ogenschijnlijk gehoor aan heeft gegeven.