Valve geeft Team Fortress 2 ondersteuning VScript voor nieuwe modmogelijkheden

Valve heeft Team Fortress 2 voorzien van VScript-ondersteuning waardoor modmakers meer mogelijkheden krijgen voor het maken van eigen gamemodi. Gebruikers kunnen door middel van VScript eigen scripts in maps verwerken.

Dankzij de implementatie van VScript kunnen gebruikers zonder plug-ins of andere omwegen een eigen draai aan Team Fortress 2 geven, wat volgens Valve tot dusver altijd 'ongelofelijk ingewikkeld en vervelend' was. Mappers kunnen door middel van VScript voortaan aspecten als 'bots, eindbazen, spelerseigenschappen, entiteiten en de staat van de game' beïnvloeden en aanpassen. Dit maakt het volgens de ontwikkelaar mogelijk om gamemodi naar hartenlust aan te passen.

VScript, dat in de Squirrel3-programmeertaal is geschreven, dient als een laag tussen de Source Engine en externe scripts. Het is een manier voor modders om direct dingen aan Team Fortress 2 aan te passen. Het systeem werd eerder al in andere Source-games verwerkt, waaronder Counter-Strike: Global Offensive en Left 4 Dead 2.

Ondanks het feit dat Team Fortress 2 in 2007 uitkwam, is de game nog steeds behoorlijk populair. Uit cijfers van SteamDB blijkt dat de competitieve multiplayershooter steevast tussen de 80.000 en 130.000 gelijktijdige spelers trekt. Mede daarom voorziet Valve het spel nog steeds regelmatig van updates. Het afgelopen jaar stonden deze updates vooral in het teken van de hardnekkige cheat- en botproblemen binnen de game. Fans startten daarom de beweging #SaveTF2, waar Valve ogenschijnlijk gehoor aan heeft gegeven.

Team Fortress 2
Afbeelding via Valve

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 02-12-2022 20:15 45

02-12-2022 • 20:15

45

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Team Fortress 2

geen prijs bekend

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Reacties (45)

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Cergorach
2 december 2022 20:41
Het is werkelijk waar wonderbaarlijk dat sommige games nog na 15+ jaar significante updates krijgt, terwijl bij andere, vaak AAA games de stekker er al geheel uit wordt getrokken na een jaar (of wat)...

Ik was van plan om Blizzard in dat plaatje te trekken, maar de versies die tegenwoordig worden geupdate zijn StarCraft: Remastered en WarCraft III: Reforged, veel recentere remakes...

Dit soort long-support games zijn kennelijk tegenwoordig nog zeldzamer dan ik al dacht!
amelsander @Cergorach2 december 2022 21:36
TF2 is een f2p met een serieus verdienmodel in, tussen lootboxes, strange weapons en unusuals is er echt veel geld dat Steam er uit haald, zolang dit blijft gebeuren gaan ze het updaten.
formant @amelsander4 december 2022 10:21
Ik ben geen trader meer, maar in de hoogtij dagen van unusuals was er een economie van 50 miljoen dollar en toen waren de strange weapons er pas net.
.
CH4OS @Cergorach2 december 2022 20:48
TF2 is dan (intussen) wel een free-to-play game, door de leeftijd speelt het (anno 2022) op elke PC en zit het verdienmodel in cosmetics. Zolang het genoeg geld in het laatje brengt, zal er altijd lange ondersteuning zijn.
Falcon93 @Cergorach3 december 2022 07:10
Bij de meeste games moet je maar ook gewoon de opvolger kopen, tenminste, dat wil de uitgever.

Je ziet genoeg oudere games die mod en dedicated server ondersteuning hebben, die nog enorm populair zijn. (Enemy Territory bijvoorbeeld). Veel van dit soort oudere games worden dan gewoon bijgehouden door de community. En anders gebeurd het wel door reverse engineering.

De uitgever weet dit natuurlijk ook, en dat is het laatste wat ze willen helaas.

Ik speel bijvoorbeeld nog steeds veel oudere games: ET, Cod1 (+UO), Cod2, cod4, bf1942, bf2142, bf2, UT etc… het leeft nog steeds allemaal, ondanks de ouderdom. De community maakt wel de patches.
TheVivaldi @Cergorach2 december 2022 21:33
W.b.t. AAA-games: het hangt ook van het uitgavemodel af. Zo is bijvoorbeeld Nexuiz al een hele tijd overleden, maar door het opensourcemodel leeft het voort als Rexuiz en Xonotic.

Maar zeker mooi dat een bedrijf als Valve zolang updates geeft! Dat er velen van mogen leren! :)
Bart_Smith @Cergorach6 december 2022 10:36
hummm, World of warcraft... die is pas 18 jaar oud :)
Cergorach
@Bart_Smith6 december 2022 10:58
Ja, maar daar betaal je nog grof geld voor een maandelijks abo en voor elke uitbreiding. Ik vraag me daar dan ook af of je dat als een 18 jaar oude game moet zien of een game van net een week oud...
Joshua 2 december 2022 21:03
Het zou tof zijn als ze een 64-bit release zouden doen.
rbr320 @Joshua2 december 2022 21:19
Waarom? Wat voegt dat toe?
ChopperGunnerNL @rbr3202 december 2022 23:50
De game draait dan stabieler en beter en kan dan ook weer gespeeld worden op huidige MacOS versies.
rbr320 @ChopperGunnerNL3 december 2022 00:49
64 bit software is niet inherent beter of stabieler dan 32 bit software. Dus je enige valide argument is dat het dan weer zou moeten werken op MacOS.
ChopperGunnerNL @rbr3203 december 2022 01:00
Stabieler en beter in de zin dat 32 bit beperkt is tot het gebruik van 4GB RAM terwijl 64 bit dit niet heeft.
De game kan dus meer RAM gebruiken en zou in theorie dan ook sneller moeten zijn in bepaalde zaken en stabieler doordat er geen RAM limiet is (minder crashes en stutter bijvoorbeeld).
rbr320 @ChopperGunnerNL3 december 2022 01:37
In theorie heb je zeker gelijk, in de praktijk is er weinig tot geen voordeel te behalen. TF2 is al een super stabiele game dankzij de vele updates en bugfixes in het verleden. Er wordt nauwelijks nog ontwikkeld aan de Source Engine waar het op draait, dus nieuwe functionaliteit die meer geheugen nodig heeft hoef je niet te verwachten.

De Source 2 engine is wel 64 bit en in elk opzicht een meer moderne engine waar momenteel bij Valve de focus op ligt.
field33P @ChopperGunnerNL3 december 2022 15:38
Stabieler en beter in de zin dat 32 bit beperkt is tot het gebruik van 4GB RAM terwijl 64 bit dit niet heeft.
De game kan dus meer RAM gebruiken en zou in theorie dan ook sneller moeten zijn in bepaalde zaken en stabieler doordat er geen RAM limiet is
Of een meer voor de hand liggende oplossing: verbeter het geheugenmanagement.
deniz280 @rbr3203 december 2022 10:49
Lol het kan meer werkgeheugen hebben dus zwaardere mods. Per definitie beter als meer content mods wilt.
Joshua @rbr3203 december 2022 12:42
En dat is precies de reden waarom ik dat wens!
Thandor @rbr3202 december 2022 21:23
Dan kun je de Sentry Gun upgraden naar level 4! :P
Jokurino @rbr3203 december 2022 00:22
Performance, Stabiliteit, noem maar op. 32Bit is een limiet als je het vergelijkt met 64Bit.

De complete Source Engine loopt nog op 32Bit
rbr320 @Jokurino3 december 2022 00:53
64 bit software is niet inherent beter of stabieler dan 32 bit software en geeft je ook geen gratis performance. Sterker nog, het gebruikt meer geheugen wat een issue kan zijn op oudere systemen met minder RAM dan tegenwoordig gebruikelijk is.

32 bit is geen limiet voor Team Fortress 2 en de Source Engine, gezien de periode waarin ze gemaakt zijn waarin 32 bit nog behoorlijk standaard was. De nieuwere Source 2 Engine is wel 64 bit.
deniz280 @rbr3203 december 2022 10:51
64 bit is per definitie beter voor de mod Community. Je hebt meer speelveld en bent niet zo beperkt met de content die je erin gooit.
rbr320 @deniz2803 december 2022 12:52
Duidelijk. Ik heb ik mijn tijd zwaar gemodde TF2 servers altijd gemeden als de pest, ik vond de vanilla TF2 ervaring veel leuker. Momenteel speel ik het nauwelijks nog, alleen op onze halfjaarlijkse LAN.
TheVivaldi @Joshua2 december 2022 21:34
Doe mij maar liever de 64-bit Steam-client.
ChopperGunnerNL @TheVivaldi2 december 2022 23:48
De Mac versie heeft dit al maar draait nog steeds als stront, op M1 althans.
Wolfos
@ChopperGunnerNL3 december 2022 17:38
Ik begrijp werkelijk niet waar ze blijven met die native versie. Hij is nog trager dan de Epic Store en gebruikt gigantisch veel CPU-tijd. Dat terwijl inmiddels de helft van de Mac gebruikers op Steam al een ARM Mac gebruikt.

Je kunt denken, klein percentage van de gebruikers, maar een klein percentage van Steam's omzet is honderden miljoenen dollars. Beetje lullig om dan jaren te wachten met een broodnodige update terwijl je wel geld binnenharkt van deze groep.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 24 juli 2024 05:56]

ChopperGunnerNL @Wolfos3 december 2022 22:11
Snap het ook niet, maar de cliënt is volgens mij gewoon een soort port aangezien de updates altijd gelijk lopen met de Linux en Windows versies.
Eigenlijk zou heel de Steam cliënt gewoon herbouwd moeten worden, al die legacy zooi weg en gelijk alles 64 bit en ARM native.
Wolfos
@ChopperGunnerNL4 december 2022 11:37
De Steam client is een webbrowser gebaseerd op Google Chrome. Dat is waarschijnlijk ook waarom het zo ruk draait in Rosetta.
ChopperGunnerNL @Wolfos4 december 2022 11:40
Terwijl Chrome/Chromium inmiddels al ARM native is op MacOS.
Wolfos
@ChopperGunnerNL4 december 2022 12:03
Ja, er moet het één en ander aan libraries geüpdatet worden. Het zou best kunnen dat er wat in zit dat niet ondersteunt word, maar gezien de hoeveelheid gebruikers (zo'n 2 miljoen) en de problemen die de applicatie heeft (36% CPU gebruik terwijl de applicatie op de achtergrond draait) is dat geen excuus. Daarnaast moet die port toch wel een keer gebeuren, want ik denk niet dat Apple nog met Intel machines gaat komen.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 24 juli 2024 05:56]

Novah @Joshua4 december 2022 09:42
Eens, speelde dit plat op MacOS… tot het niet meer gesupport werd. Super jammer! (Wel beter voor productiviteit)
holoduke51 2 december 2022 20:52
Ik heb tf2 echt duizenden uren gespeeld. Eerste spel waar ik ook honderden euros aan items heb gekocht. Wat een goed spel was/is het . Inmiddels al zeker 6 jaar niet meer gespeeld. Is het nog wat?
Darun @holoduke512 december 2022 21:03
of het iets is is natuurlijk subjectief. maar ben zelf nog steeds actief speler. updates is nog steeds een debakel. Dit is een fijne update, maar de nodige grote content updates wordt nog op gewacht (heavy update when?).
desondanks is recentelijk het bot probleem grotendeels opgelost. ze zijn er nog, maar worden nu beter van servers geweerd/verwijderd. en speelt het spel nog steeds best lekker.

anders gezegd, weinig spellen die deze leeftijd halen, dus er moet wel iets goeds in zitten.
MartijnHavinga @Darun2 december 2022 21:21
Alle andere class updates waren niets meer dan een set extra wapens en uitrusting welke andere speelmogelijkheden gaven. Hier zijn er inmiddels ook genoeg van voor de heavy.
rbr320 @Darun2 december 2022 21:23
(heavy update when?).
19 augustus 2008 volgens de wiki
Darun @rbr3202 december 2022 21:32
de huidige meme is dat er een nieuwe update wordt verwacht door de community. niet die van 2008 natuurlijk ;) want valve heeft die content (class upgrades) redelijk stil gelegd.

hoewel de recentere updates weer hoop geven.
tormentor1985 @Darun4 december 2022 00:59
Same here. Samen met mijn vrouw duizenden uren in zitten en ontiegelijk veel tijd gestoken in het traden van items.

Laatst besloten we het weer eens te gaan spelen maar helaas is de lol er vanaf. Als je uit de server gekickt word omdat je het spel speelt (de kar duwen) in plaats van wat ze blijkbaar doen tegenwoordig (de kar negeren en enkel elkaar kapot schieten) dan is het doel die het zo leuk maakt volledig gone i.m.o.

Vrouw en ik zijn samen met een goede vriend inmiddels fanatiek aan het fortnite'n. Eigenlijk sinds zero build mode er is ook nooit meer terug gegaan naar bouwen.
FragFrog
3 december 2022 14:51
Mappers kunnen door middel van VScript voortaan aspecten als 'bots, eindbazen, spelerseigenschappen, entiteiten en de staat van de game' beïnvloeden en aanpassen.
Dit was in theorie altijd al mogelijk. Het probleem was vooral dat als je ook maar enige complexe dingen wilde doen, dit altijd via meerdere bestanden moest. En dat wordt niet op officiële servers ondersteunt. Hierdoor was het nooit mogelijk om populaire custom varianten als VS Saxton Hale Mode officieel te herkennen en toe te voegen aan de officiële map-lijst van Valve. Het draait prima op custom servers, maar die kun je alleen vinden via de Server Browser, terwijl verreweg de meeste spelers gebruik maken van Valve's officiële casual matchmaking.

Tijdens de meest recente Scream Fortress (ergo, een maand-lang Halloween evenement) zagen we ineens een bizarre nieuw map: op Crasher kon 1 speler per team zichzelf veranderen in een reus, en was het doel om een enorme bom naar de basis van de vijand te brengen. Map-technisch was dat ongeëvenaard op officiële servers, en er werd toen al wat gefluisterd over aanpassingen aan map-scripting die Valve in collaboratie met de map-maker had gedaan, om dat toch mogelijk te maken.

En aangezien Valve's gonna Valve, zat er ook gelijk een bug in om meerdere Reuzen op te roepen, en waren ze vergeten om bepaalde stuns uit te zetten :+

Zo'n anderhalve week geleden heeft Shounic een video gemaakt waarin hij uitlegt dat met deze aanpassingen, het nu vooral mogelijk wordt om complexe scripts te combineren binnen een enkel map-bestand. Dat maakt het simpeler om custom modes te spelen aangezien de server-eigenaar nu geen mods meer hoeft te installeren op de server, maar het maakt het vooral ook mogelijk dat dergelijke complexe maps toegevoegd kunnen worden aan de officiële Valve servers. Valve maakt al jaren bijna geen content meer voor TF2 maar implementeert vooral maps en mods van de community. Aangezien met deze update het makkelijker wordt om complexe maps toe te voegen, betekent dit dat we in de toekomst interessante nieuwe game-modes kunnen verwachten!

[Reactie gewijzigd door FragFrog op 24 juli 2024 05:56]

darkempire 2 december 2022 20:23
Lang leve valve!
miknic @darkempire2 december 2022 21:29
Precies, nu alleen Half Life 2 Episode 3 nog ff.
T99Rots @miknic2 december 2022 22:07
Nee, Half Life 2 Episode Between 2 and 4, 3 kennen ze daar niet :P
Quitzcused 2 december 2022 23:15
Mede daarom voorziet Valve het spel nog steeds regelmatig van updates
Hahhahaa, oh het was serieus?
Reimanen @Quitzcused5 december 2022 09:21
Wacht nogsteeds op de Heavy update :D
Kanter 3 december 2022 09:42
Veel gespeelt destijds. Zat toen in de Orange pack met HL2 episode 2 dacht ik.

Kwamen wel steeds meer gekke dingen in zoals die lootboxes en items enz. toen het free to play werd was het hek pas echt van de dam.
Leon-B 3 december 2022 12:18
hoop dat ze neo tf gaan maken in tf2.

altijd leuk gevonden in tf classic :D

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