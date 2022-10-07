Binance Bridge getroffen door hack, BNB-blockchain inmiddels hervat

De Binance Bridge is getroffen door een hack en daarom is de BNB-blockchain tijdelijk stopgezet. De schade wordt door Binance-ceo Changpeng Zhao geschat op 100 miljoen dollar. Er is echter niet uit de wallets van BNB-gebruikers gestolen.

Update 21 oktober, 09:00 uur: In de oorspronkelijke versie van dit artikel stond dat Binance is getroffen door een hack. Het gaat echter om de Binance Bridge en niet om het handelsplatform voor cryptocurrency. Ook stond er foutief dat cryptocurrency-experts het oneens waren met de claims van Binance. Het artikel is daarom aangepast.

Inmiddels is de blockchain weer hervat. De blockchain werd vanwege 'onregelmatige activiteit' tijdelijk onderbroken, meldt Binance op Twitter. Alle systemen werden tijdelijk ingesloten. De community werd ingeschakeld om eventuele overdrachten van de cryptomunt te bevriezen. Inmiddels is de BNB-blockchain weer hervat.

De exploit had volgens Binance invloed op de native cross-chain-bridge tussen de BNB Beacon Chain en de BNB Smart Chain, ook wel bekend als de BSC Token Hub. De exploit zorgde voor extra BNB, de eigen cryptomunt van Binance. Volgens Zhao is er ongeveer 100 miljoen dollar aan BNB gestolen, de rest is bevroren op de BNB Chain. Ongeveer 7 miljoen dollar daarvan zou zijn veiliggesteld.

DeFi-ontwikkelaar foobar meldt dat de hacker twee miljoen aan BNB bemachtigde. Dat is tegen de huidige koers van de cryptomunt ongeveer 566 miljoen dollar waard. Het merendeel daarvan is bevroren doordat validators snel in actie kwamen. Paradigm-onderzoeker samczsun stelt dat de hacker 'op een of andere manier' de Binance Bridge zover heeft gekregen om hem 1 miljoen BNB te sturen, en dat twee keer. Het gaat dus niet om BNB uit de wallets van BNB-houders, maar om extra gemaakte BNB.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 07-10-2022 15:01
92 • submitter: stin00

07-10-2022 • 15:01

92

Submitter: stin00

Lees meer

Cryptovalutabeurs Binance neemt concurrent FTX over na plotselinge geldproblemen
Cryptovalutabeurs Binance neemt concurrent FTX over na plotselinge geldproblemen Nieuws van 9 november 2022
Binance beperkt zichtbaarheid in Iran vanwege sancties VS
Binance beperkt zichtbaarheid in Iran vanwege sancties VS Nieuws van 4 november 2022
Data Nederlandse Kamerleden op straat na hack van leverancier toegangssystemen
Data Nederlandse Kamerleden op straat na hack van leverancier toegangssystemen Nieuws van 7 oktober 2022
De Nederlandsche Bank legt cryptobeurs Binance boete op van 3,3 miljoen euro
De Nederlandsche Bank legt cryptobeurs Binance boete op van 3,3 miljoen euro Nieuws van 18 juli 2022
Binance laat Russische gebruikers met meer dan 10.000 euro alleen nog opnemen
Binance laat Russische gebruikers met meer dan 10.000 euro alleen nog opnemen Nieuws van 22 april 2022
DNB: cryptobeurs Binance opereert illegaal in Nederland - update
DNB: cryptobeurs Binance opereert illegaal in Nederland - update Nieuws van 18 augustus 2021
Bloomberg: Amerikaans ministerie van Justitie opent onderzoek naar Binance
Bloomberg: Amerikaans ministerie van Justitie opent onderzoek naar Binance Nieuws van 14 mei 2021
Criminelen stelen 7000 bitcoin bij cryptovalutabeurs Binance
Criminelen stelen 7000 bitcoin bij cryptovalutabeurs Binance Nieuws van 8 mei 2019
Meer producten en artikelen
Beveiliging en antivirus Blockchain Cryptocurrency Hack

Reacties (92)

-Moderatie-faq
92
92
58
3
0
5
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
roelboel 7 oktober 2022 15:45
CNBC heeft het nu over $570 miljoen: https://www.cnbc.com/2022...er-major-crypto-hack.html
thomas1907 @roelboel7 oktober 2022 20:18
Er was ~$500 miljoen aan BNB gemint (aangemaakt) maar het grootste deel zit nog 'vast' op het BSC netwerk en kan niet door de hacker/exploiter verplaatst worden.
Ongeveer $100 miljoen is gebridged naar andere netwerken, daar kunnen zij (binance/bsc) niks meer aan doen. De munten die gestolen zijn en omgezet zijn, zijn vast wel gemarkeerd waardoor het naar echt geld omzetten moeilijker wordt.

Zie: https://www.reddit.com/r/...y/temporary_pause_of_bsc/

De uitleg hoe (en hoe ingewikkeld deze exploit was) : https://twitter.com/samczsun/status/1578167198203289600

[Reactie gewijzigd door thomas1907 op 25 juli 2024 14:59]

Verwijderd 7 oktober 2022 15:09
Verslaat het concept van een blockchain op pauze zetten niet een beetje de perceptie die velen hebben van cryptomunten? (Van de mensen, decentrale chain waar niemand ultieme invloed op kan hebben?)

Zie wel, ik bedoel dit vanuit het standpunt/ perceptie van een leek, niet een expert. Ik denk dat er voldoende mensen zijn die BNB houden en denken dat het zo werkt.
Slonzo @Verwijderd7 oktober 2022 15:30
Binance kan de chain niet zomaar 'stopzetten', er zijn een hoop validators. Die laatste werden echter elk individueel gecontacteerd om de boel te stoppen. Door het verschil in tijdszones e.d. heeft het daarom ook een hele tijd geduurd voor de boel echt stil lag. Het biljft dus een relatief gedecentraliseerd gegeven, maar dit soort dingen helpt de perceptie er natuurlijk niet op vooruit.
laurxp @Slonzo7 oktober 2022 17:21
Maar er is alsnog één partij die het blijkbaar voor het zeggen heeft.

In een decentraal systeem zou je verwachten dat validators reageren op een persbericht van Binance, niet een persoonlijk telefoontje. De BNB blockchain heeft blijkbaar maar 27 actieve validators, wat bijzonder weinig is. In een volwassen systeem zijn dat er honderden, zo niet duizenden. Elk met een sterk financieel belang bij dat het systeem blijft doordraaien - juist als je één van de weinige validators bent. Sterker nog, dat maakt het een stuk makkelijker om een subtiele 51% attack uit te voeren, met de mogelijkheid tot enorme winst.

In een écht decentraal systeem had Binance de mogelijkheid niet gehad om het stop te zetten, en het miljoenenverlies maar moeten slikken.
sygys @laurxp10 oktober 2022 07:52
Dit vraag ik me wel af. In dit geval gaat het wel om een munt van binance zelf. Met bijvoorbeeld bitcoin had je volgens mij op een andere exchange gewoon kunnen handelen. Maargoed ik ben niet goed genoeg onderlegd om hier een fatsoenlijk antwoord op te geven eerlijk gezegd.
STV @Slonzo7 oktober 2022 18:38
Het heeft dus alle nadelen van centralisatie maar dan met de traagheid van decentralisatie.
nst6ldr @Verwijderd7 oktober 2022 15:15
Ja. BSC (chain van Binance) is één van die voorbeelden waarbij de verdieners er heel blij mee zijn, en de tech mensen juist niet. De chain staat gewoon onder controle van Binance en omdat het zo makkelijk is om daar zelf een coin te maken noemt men het al een tijdje de 'BSC casino', door alle scams die er gebouwd zijn met 3 muisklikken.

[Reactie gewijzigd door nst6ldr op 25 juli 2024 14:59]

Seditiar 7 oktober 2022 15:07
De grootste schade is gezichtverlies, voor de rest zijn het maar uit niets gegenereerde munten die gestolen zijn, niet munten van mensen of de exchange zelf. Hooguit dat de munt wat minder waard zou worden, maar zelfs dat is alweer teniet gedaan.
CH4OS @Seditiar7 oktober 2022 15:13
Als blijkt dat er inderdaad 2 miljoen BNB coins spontaan erbij gekomen zijn, betekend dat wel dat de waarde van de coin flink zakt, omdat er 2 miljoen BNB coins meer beschikbaar zijn opeens.
PilatuS
@CH4OS7 oktober 2022 15:42
BNB staat op dit moment op zo'n -4% op de 24u. Dit tegenover BTC die rond de -3% zit. Genoeg coins hebben runs omlaag gemaakt van 40% of meer in het verleden toen er problemen waren. Dan doet BNB het nogal goed. Er is tot nu toe vrijwel niets van te merken aangezien BNB maar ietjes meer is gezakt dan BTC. Normaal gesproken zakken munten samen met BTC omlaag als die zakt waardoor er nu eigenlijk niets aan de hand is.
CH4OS @PilatuS7 oktober 2022 15:49
Ik neem aan dat dit ook komt omdat de spontaan gemaakte coins nog niet in omloop zijn?
PilatuS
@CH4OS7 oktober 2022 15:55
Crypto van zulke hacks verkopen is lastig. Exchanges werken ook samen waarbij adressen geflagged worden zodat als de coins naar een exchange gaan ze automatisch vast worden gezet. Genoeg coins van eerdere hacks blijven maanden ergens staan voordat er pogingen worden gedaan het om te zetten naar fiat. Crypto stelen is een stap, maar het verkopen een hele andere.
CH4OS @PilatuS7 oktober 2022 15:57
Hmmm, interessant. En als ik in de tussentijd een coin maak die hetzelfde adres krijgt (door de generatie)? :?
naarden 4ever @CH4OS7 oktober 2022 16:12
Het adres waar het over ging is het adres van de cryptowallet waarin de coins zijn opgenomen. Bitcoins zelf hebben geen adres.
CH4OS @naarden 4ever7 oktober 2022 16:13
Ah, ik dacht even dat de coins ook een adres achtig iets hadden. Helder. Bedankt!
PilatuS
@CH4OS7 oktober 2022 16:13
De kans op hetzelfde adres aanmaken is niet te bevatten klein. Er zijn zo enorm veel mogelijkheden dat als iedereen op de planeet 10 miljard adressen per seconde aanmaakt je over 100 biljoen jaar nog geen dubbele hebt gemaakt. Dus da's geen probleem :)

Dit is ook wel interessant aan crypto. Ieder adres en iedere sleutel is gewoon openbaar. Er zijn adressen die je kan zien waar voor miljarden op staat. Alleen de kans om de sleutel bij het adres te vinden is niet te bevatten klein. Met 1 miljard pogingen per seconde heb je over 1 miljard jaar nog niets gevonden.
tormentor1985 @PilatuS7 oktober 2022 19:21
https://link.medium.com/q9p549e9Vtb

Hier leggen ze leuk uit hoeveel unieke adressen er zijn. De conclusie zal ik quoten.

So there we have it. The amount of possible bitcoin addresses would correspond to the amount of sand grains in a square of 131,072 x 131,072 earths next to each. One edge of this square would cover the distance between the earth and the sun ~11 times. Then stacking this square of earths on top of each other to reach 33.5 billion times the lenght of the entire observable universe. That’s the closest I could come to imagine how to visualize the vast amount of possible Bitcoin addresses out there.
CH4OS @PilatuS7 oktober 2022 16:14
Bedankt voor de info! :)
Zentac @CH4OS7 oktober 2022 16:14
BNB is Proof of Stake
CH4OS @Zentac7 oktober 2022 16:20
Ah, dit wist ik ook niet. Bedankt! :)
Trekfolie @PilatuS7 oktober 2022 16:26
Grappig, dit klinkt als het werk waar cryptobro's zo'n hekel aan hebben. Het werk van banken. Maar doordat de hele historie van elke betaling zichtbaar is hebben de exchange dus nog veel meer macht. Als jij als 3e legitiem handel hebt gedreven met, wat later blijkt, gestolen coins ben je dus alles kwijt.
Yinchie @PilatuS7 oktober 2022 16:42
Er bestaat ook iets als DeFi, je maakt geen gebruik van centrale exchanges.
SaraNostra @CH4OS7 oktober 2022 17:25
Slechts 3% op dit moment. Moet wel zeggen dat diens ATH wel heel lang geleden is (check hier)

Trouwens, kreeg vandaag een raar SMS'je van Binance inzake authenticatie. Had dat met de hack te maken? Iemand een idee?
Inoble @SaraNostra7 oktober 2022 17:53
De eu anti witwas regels zijn in gegaan dus eenieder die nog niet de vernieuwde verificatie heeft gedaan kan nu alleen maar bij zijn crypto maar niet handelen.
Gelukszoekr @Seditiar7 oktober 2022 15:19
Zelfs dit valt voorlopig ontzettend mee. Het vertrouwen, en daarmee de waarde van de munt BNB heeft maar een kleine tik gehad
Ynst2003 @Gelukszoekr7 oktober 2022 17:37
lol. Het feit dat de BNB-blockchain stilgezet kan worden van bovenaf is toch wel een reden om dit protocol te verlaten. Maar je hebt gelijk; je ziet het nog niet echt terug in de waarde van de munt.
Gelukszoekr @Ynst20037 oktober 2022 17:41
Ik ben het er helemaal mee eens, maar de markt is daar nog niet achter. Men heeft geen idee wat een crypto eigenlijk is, of zou moeten zijn
SpiceWorm @Seditiar7 oktober 2022 17:11
De betrouwbaarheid van zo'n munt krijgt ook een knauw
sNielz123 7 oktober 2022 15:27
Ik vraag me echt af hoe deze gestolen munten door hackers worden omgezet in echt geld. Zo anoniem is het allemaal niet.
laurxp @sNielz1237 oktober 2022 17:34
Je zou de munt kunnen shorten.

1. Ga, zonder dat je munten bezit, een contract aan met een derde partij om over een paar dagen hun munten te verkopen voor een prijs onder de huidige marktprijs.
2. Zorg door de hack ervoor dat het vertrouwen in de munt flink daalt, waardoor de marktprijs keldert.
3. Koop munten voor de nieuwe marktprijs, die lager is dan de prijs van het contract.
4. Lever op de afgesproken datum de munten tegen de contractprijs.

Voilà, gratis geld zónder dat je iets met de gestolen munten hebt moeten doen. De waarde zat in het stelen zelf - en het maakt niet eens uit als de gestolen munten op slot worden gezet.
klonic @laurxp7 oktober 2022 18:25
Haha dat is wel een mooie, dan kan je ze ook nog anoniem teruggeven daarna 8)7

Maar op dit moment heb je dan niet echt een heel indrukwekkende winst gemaakt. BNB is nu 3% a 4% lager dan ongeveer 24 uur geleden. Als je short gaat en een paar miljoen euro verdient, zou je wel weer op de radar kunnen komen van de exchange waar je dat doet.
beeldbuijs @klonic8 oktober 2022 15:05
En wat dan nog? Je bent niet rechtstreeks aan de hack te linken.
klonic @beeldbuijs8 oktober 2022 23:43
Dan niet, maar je komt dan waarschijnlijk wel onder een flink vergrootglas. De vraag is of je binnen 10 jaar ook niet aan de hij te linken bent.

Je ziet dat er best wat crypto hacks opgelost zijn in het verleden. Ik heb mijn twijfels of een echt grote hack redelijkerwijs onder de pet te houden is.
beeldbuijs @klonic10 oktober 2022 10:59
Ik ben niet zo'n crypto-fan, maar dit soort crypto-bankroven legt wél de vinger op de zere plek / geeft een duidelijk signaal: Grensoverschrijdende misdaad moet ook internationaal verband worden aangepakt. Dat is het positieve wat ik hier uit kan halen.

De Politie in Nederland werkte nog niet zo heel lang geleden met regionale systemen. Dus je kon als inbreker, dealer, plofkraker etc aardig uit de spotlights blijven blijven door gewoon naar een andere provincie te gaan, als je te bekend werd bij de lokale veldwachterij, maar nog niet serieus tegen de lamp was gelopen.

Productie, handel en distributie van drugs, het bijbehorende geldverkeer, het witwassen… het is een globaal fenomeen en alleen echt aan te pakken met een globaal justitieel systeem.
klonic @beeldbuijs10 oktober 2022 12:31
Dat gebeurd dus al.
-Bitfinex Hack uit 2016 waarbij 119,756 bitcoins zijn gestolen.
-Encrochat "hack" door de politie waarbij duizenden criminelen zijn opgepakt.
-Er zijn natuurlijk ook zat kinderpornozaken waarbij internationaal opererende bendes worden opgerold.

Je ziet dat het digitale karakter van al deze acties voor heel veel problemen zorgt bij de criminele wereld. Want door de transparantie van Bitcoin, is je geld overal naartoe te volgen. Zodra het zwartgeld betreft krijg je het niet echt meer wit. Eerlijk gezegd kunnen ze beter voor cash gaan denk ik.

Bij Encrochat zie je dat alle criminelen op één systeem vertrouwde. Nu zie je dat de politie slechts 1 systeem hoefde te kraken om duizenden criminelen op te kunnen pakken.

Daarom is juist productie en distributie van drugs een heel ander onderwerp. Het kan allemaal analoog gebeuren.
beeldbuijs @klonic10 oktober 2022 14:12
Internationaal gecoördineerde aanpak bestaat wel, heeft altijd bestaan, maar als je ziet hoe belachelijk veel drugs er bij wijze van spreken bij elke willekeurige controle wordt gevonden in de Rotterdamse haven, weet je eigenlijk al hoe weinig effectief dit is. Ga maar eens uitvinden wie die drugs in een ander continent in de container gestopt hebben of onderweg bij een tussenstop. En door wie het hier besteld / betaald is. Dat zijn onderzoeken die enorm veel tijd en mankracht kosten. Crypto is niet de enige factor, maar maakt dat wel weer ingewikkelder, want Justitie moet er eerst maar weer achter zien te komen welke accounts gebruikt worden. Bij een bankrekening is dat een stuk eenvoudiger want die kun je niet anoniem afsluiten.

Bitcoin transacties zijn wel transparant in de zin dat ze te volgen zijn, maar je hoeft je niet uitgebreid te legitimeren, dus het is veel makkelijker om anoniem te blijven. Je kunt hooguit kijken waar het geld naartoe gaat, maar dat kan net zo goed naar een 'gewone' bankrekening van een geld-ezel in Rusland of in een ander land dan Rusland dat niet meewerkt. Ga dan maar eens uitvinden waar dat zwarte of criminele geld blijft. Je kunt op je vingers natellen dat er 'diensten' zijn die crimineel geld tegen betaling van de bitcoin blockchain halen, omzetten in iets anders en dan weer in bitcoin beschikbaar maken op een ander account.

Encrochat was een mooie actie, maar de capaciteit ontbreekt om ook maar één procent van die zaken te onderzoeken. De onderwereld leert steeds bij dus die zal hier van leren en bijvoorbeeld eerder eigen servers gaan gebruiken.
sNielz123 @laurxp7 oktober 2022 18:12
Iemand die een shitload verdient op deze manier is natuurlijk wel verdacht meteen.
Maar goed, in theorie zou het kunnen. Moet je wel een flink startkapitaal hebben.
Slonzo @sNielz1237 oktober 2022 15:35
Even door een (of meerdere) mixer(s) halen, swappen naar Monero, en dan zijn er genoeg pistes tot off-ramping.
sNielz123 @Slonzo7 oktober 2022 15:40
Klinkt leuk, maar hoe krijg je 2000000 BSC coin door een mixer?
En dan 565 miljoen swappen naar Monero?
Daarna ga je Monero op exchanges verkopen en zo naar je rekening?
En de volgende dag pin je even 500 miljoen :)
The Third Man @sNielz1237 oktober 2022 15:58
Dat heeft bankrovers of overvallers op geld/goudtransporten ook nooit tegengehouden. Natuurlijk, je kan het niet in 1 keer overboeken of witwassen zodat het in een klap op je rekening staat, maar over een tijd van jaren is dat met een goed netwerk wel te regelen. Zie Saul Goodman’s uitleg in Braking Bad bijvoorbeeld. Veel cryptoservices zijn verkapte witwassers net als shady winkeltjes in achterbuurten waar nooit klanten komen.

[Reactie gewijzigd door The Third Man op 25 juli 2024 14:59]

chupie @The Third Man7 oktober 2022 16:11
Binnenkort is het mogelijk om bij de tientallen kappers in dezelfde wijk of zelfs straat met crypto te betalen.
beeldbuijs @chupie8 oktober 2022 15:23
Dat hoor ik al jaren, maar ben intussen nog nooit een fysieke winkel tegengekomen waar dat kon.

Als ik coinmap mag geloven, zit in heel mijn gemeente precies één Italiaans restaurantje wat meedoet. Zelfs in het centrum Rotterdam, toch een van de grootste steden van Nederland, zit maar een handjevol winkels dat crypto accepteert. Geen idee ook welke, want dat wordt niet vermeld.

Zou me niets verbazen als dat Italiaanse restaurantje er voor de grap opgezet is, want ik ken de uitbater toevallig en het is een beste kerel, maar niet bepaald iemand die voorop loopt met dit soort ontwikkelingen, zal ik maar zeggen.
timeraider @sNielz12310 oktober 2022 12:22
Gooi het in een witwas platform (Er zijn genoeg alternatieven ondanks het downhalen van Tornado Coin)
Coins worden erin gegooit en een ander account pakt gewoon random hetzelfde aantal coins er aan de andere kant uit.
En dan zet je die gewoon om naar cash of eerst naar een stablecoin en vanuit daar naar cash.
EzMe 7 oktober 2022 15:46
Ik ben toch steeds weer zeer verbaast om te lezen hoe ze in dit soort gevallen de hele chain kunnen stil leggen terwijl ze normalieter altijd hoog van de toren blazen dat men gedecentraliseerd is en een enkel individue geen imvloed kan uitoefenen.
The Third Man @EzMe7 oktober 2022 15:53
Omdat niet elke blockchain hetzelfde is. Je kan een blockchain gedecentraliseerd opzetten, maar dat hoeft niet. Het gaat hier om een hack op een blockchain die bij Binance zelf gehost wordt, gecentraliseerd dus.
Slonzo @EzMe7 oktober 2022 16:04
Als de gecontacteerde validators hadden geweigerd om de boel te stoppen, dan zou Binance daar technisch gezien ook niks aan kunnen doen. Dit is uiteraard ook een uitzonderlijke situatie waar zowat iedereen wel begrip voor heeft/moet hebben.
klonic @EzMe7 oktober 2022 18:17
De meeste chains zijn ook niet gedecentraliseerd. BNB is dat zeker niet, alleen al de naam "Binance Coin" laat er geen misverstand over bestaan dat dit waarschijnlijk niet decentraal is. Bitcoin is behoorlijk decentraal en ook Ethereum is behoorlijk decentraal.
MTHamd 7 oktober 2022 15:42
Is dit niet het bewijs dat de 'waarde' geen enkele relatie heeft met de werkelijkheid? Er komen 2 miljoen 'munten' bij en de koers doet bijna niks.
genc007 @MTHamd7 oktober 2022 16:34
*mompelt iets met QE and PEPP, 8triljoen $ in 1 jaar tijd erbij gebrukt, etc etc*
klonic @MTHamd7 oktober 2022 18:21
De waarde is afhankelijk van vraag en aanbod. Stel ik heb 1 miljard euro op mijn bankrekening. Als ik dat daar houd heeft het niet echt invloed op de economie. Maar als ik elke dag bloemen ga kopen ter waarde van 50 miljoen euro, dan heb je een goede kans dat ik de bloemenprijs beïnvloed (dat ik zorg voor inflatie).

Ook hier, als iemand 2 miljoen munten steelt, dan hoeft dat niets te doen met de balans tussen vraag en aanbod. Als die person e allemaal in een keer verkoopt, dan kan je wel gaan zien dat hij direct aan alle vraag voldoet. Hij verkoopt meteen het hele orderboek leeg.

Dit is ook de reden waarom acquisities altijd veel tijd kosten, men (bijvoorbeeld Elon Musk) koopt heel langzaam aandelen van bijvoorbeeld Twitter en bijvoorkeur direct van andere partijen. Hij kan simpelweg niet bij DeGiro elke dag 10 miljoen euro aan aandelen van Twitter kopen.
joker1977 @MTHamd7 oktober 2022 16:43
Wat is "de werkelijkheid" ? Er zijn in de afgelopen jaren letterlijk triljoenen euro's bijgemaakt, de koers deed tot voor kort ook 'bijna' niks.

De koers is natuurlijk grotendeels afhankelijk van de perceptie, dat geldt indirect ook voor bv. euro tov. CHF en vele andere valuta
aikebah @joker19777 oktober 2022 20:49
Er zijn in de afgelopen jaren letterlijk triljoenen euro's bijgemaakt.
Dat is schromelijk overdreven. Je weet (een veelgemaakte vertaalfout) dat triljoenen vele malen groter zijn dan trillions?
miljoen - miljard - biljoen - biljard - triljoen
million - billion - trillion - quadrillion - quintillion
Yggdrasil @aikebah9 oktober 2022 10:02
Jep, de zogenaamde korte schaal vs. de lange schaal. https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Korte_en_lange_schaal
MiesvanderLippe 7 oktober 2022 15:03
Is het bedrijf gehackt of het smart contract misbruikt? Een smart contract kun je niet echt 'hacken' in de klassieke zin toch?
Gelukszoekr @MiesvanderLippe7 oktober 2022 15:16
Het smart contract is misbruikt
Sandor_Clegane @Gelukszoekr7 oktober 2022 16:29
Toch niet zo smart.
Verwijderd 8 oktober 2022 03:23
De BNB Blockchain is NIET gehacked. Een brug tussen 2 blockchains is gehacked.
Artimunor @Verwijderd8 oktober 2022 08:12
Niet zomaar 2 blockchains, beide blockchains werken samen en bepalen samen de werking en het geheel van wat de gebruiker als de blockchain ervaart.
De bridge is niet zomaar een native bridge tussen 2 chains, maar een onderdeel van de chain en valt onder de code van de chain zelf.

Als de native bridge tussen de bsc main chain en hun eigen native beacon chain gehacked wordt dan kun je stellen dat de chain zelf gehacked is 'for all intents and purposes'.

Dit is iets anders dan een bridge hack tussen verschillende blockchains, daar komt een 3rd party bij kijken waar de blockchain zelf geen invloed op kan hebben, welke je als gebruiker vertrouwd als je chain jumped. Hier hebben de ontwikkelaars van BSC wel degelijk zelf invloed op, en schuld aan.

Hacks kunnen gebeuren het blijft software, echter dat ze de chain stopzetten is wel een vertrouwens-issue, dat ze dit kunnen en er vervolgens dingen aan kunnen aanpassen, de DAO hack op ethereum was natuurlijk ook ingrijpen bij een hack (lang geleden) echter dat was via consensus, een hardfork die de miners (niet allemaal vandaar Ethereum Classic) geaccepteerd hebben. Ethereum is nooit stopgezet, en was al zwaar onder vuur vanwege betrouwbaarheid hierdoor. Wat Binance nu doet met BSC is echt een flinke stap erger, al hechten de gebruikers van BinanceSmartChain natuurlijk zowiezo minder waarde aan decentralisatie, een van de 3 aspecten in het blockchain trillema, dus zal het niet heel veel impact hebben op het imago dat ze al hadden.
Providentia 7 oktober 2022 15:04
Halverwege dit jaar werd Binance al op de vingers getikt door De Nederlandsche Bank. Het platform, dat wereldwijd de grootste aanbieder is van cryptomunten, kreeg toen een boete opgelegd van 3,3 miljoen euro omdat een verplichte registratie bij de Nederlandse centrale bank ontbrak.
Wat deze alinea nou te maken heeft met de rest van het artikel ontgaat mij volledig.
nst6ldr @Providentia7 oktober 2022 15:12
Echt helemaal niks, ik vind 'm ook raar.

Het gaat in ieder geval om 2 miljoen BNB ($280/BNB op moment van schrijven), gestolen door het meermaal gebruiken van een hash (merkle) waarmee wordt gevalideerd of de transactie geldig is. Normaalgesproken kan je zo'n hash maar één keer gebruiken en blijkbaar heeft tot nu toe nog niemand geprobeerd om een oude hash mee te geven aan de transactie.
Yzord @Providentia7 oktober 2022 15:13
Dat wilde ik dus net typen. Het woordje ‘al’ doet suggeren dat Binance geen zuivere koffie is en is alleen maar om de naam Binance zwart te maken ipv dat het gerelateerd zou moeten zijn aan deze hack.

De dollar en de euro’s worden elke dag gehackt (vals papiergeld). Moet ik nu dan ook gaan roepen dat de Europese bank of de Nederlandse bank geen zuivere koffie is?
jaenster @Yzord7 oktober 2022 15:23
Gezien ze op de vingers getikt zijn omdat ze in nederland illegaal opereert, is dat inderdaad een goed teken dat het geen zuivere koffie is.

Om je voorbeeld te gebruiken, als mensen de euro kunnen vervalsen en ze zijn niet van echt te onderscheiden, kun je inderdaad stellen dat de europese bank hier in fout bezig is geweest.

Overigens, het valt me op dat mensen die pro crypto zijn als een soort gebeten hond hun best doen om elk negatief nieuws recht te praten. Kom eens met een daadwerkelijk argument. Binance is gewoon een flut bedrijf die snel winst probeert te maken op een hype. Het is geen verlosser van de huidige financiele wereld.
Xavorius @jaenster7 oktober 2022 16:26
Zuivere koffie zegt daar weinig over. Er zijn genoeg bedrijven waar je als Nederlander een account kunt aanmaken zonder dat ze zelf een registratie hebben. Het is wenselijk vanuit DNB, maar niet meer dan dat.
Zelfde als mensen schermen met je moet het doen bij bedrijven die een registratie/vergunning hebben, want AFM of in andere gevallen ACM. Het is helaas niet de garantie dat je dan 100% beschermd bent. Vaak komt de toezichthouder amper op voor de consument, want of te weinig grondvlak met wat ze mogen of je case is niet belangrijk genoeg.
Binance is gewoon een flut bedrijf die snel winst probeert te maken op een hype.
Mwah, ik zou eerder zeggen een tactisch bedrijf en dan de rest van je zin. Helemaal eens dat lafjes is dat zo'n groot bedrijf geen registratie heeft. Andere bedrijven die veelal kleiner zijn betalen nu een groot deel kosten, terwijl dit soort grote bedrijven ook veel klanten trekken, erg veel verdienen en niet meedragen in de toezichtkosten. Smerige spelletjes.
Het is geen verlosser van de huidige financiele wereld.
Klopt. Dat zijn brokers en exchanges zelden. Is ook niet hun doel en maken vaak dezelfde fouten als bestaande financiële wereld.
Raan7 @Xavorius7 oktober 2022 19:48
Hier in NL ben je anders ook niet beschermd bij de ABNAmro of Rabo als je telefoon in één keer tikkies gaat betalen in de stad terwijl er vage gasten voorbij lopen!? AFM ACM? Dat is voor kapitalisten een optie/feature voor de gemiddelde burger een reden om ze meer te laten betalen!
Auteursabineschults @Providentia7 oktober 2022 15:24
Het was de bedoeling om te schetsen wat er nog meer speelt bij Binance, maar ik denk dat het in dit geval inderdaad niet veel met het onderwerp van vandaag te maken heeft, dus schrap ik het. Bedankt voor je feedback!
kodak
@sabineschults7 oktober 2022 15:59
Die registratieplicht is er kennelijk niet zomaar. De Nederlandse bank noemt hier dat het bedrijf dus kennelijk stelt aan de wet te voldoen om bijvoorbeeld witwassen te voorkomen. Hoe is het laten stelen van zoveel geld zonder te weten waar dat heen is en mee gebeurt dan nog voldoen aan de eisen?
Verwijderd @sabineschults7 oktober 2022 16:18
Ik vond het dan net weer wél nuttig om context te plaatsen rond Binance. Binance op zich is vrij "shady". Iedereen zal zich wel momenten herinneren waar meerdere of bijna elke munt hard aan het dalen is en ze simpelweg de optie wegnemen om jouw crypto uit te cashen of te migreren naar een andere wallet...

Liever commissie nemen op de exchange rates naar tethers enzo, de winst staat naar mijn mening echt vulgair voorop.
thomas1907 @Verwijderd7 oktober 2022 20:26
Wanneer is dit ooit gebeurd? Binance is letterlijk de beste exchange die er momenteel is. Ik heb daar al sinds h2 2017 een account en niet meegemaakt wat jij benoemt.
Verwijderd @thomas19077 oktober 2022 23:17
Januari 2018 :) Dat was 100% zeker van toepassing op BTC op een bepaalde dag dat het hard naar beneden ging, je kon geen BTC transferen of uitcashen.
Verwijderd @Providentia7 oktober 2022 15:21
Vrij normaal dat in artikelen wordt vermeld wat er rond dat bedrijf is gebeurd in de afgelopen weken, open een paar willekeurige artikelen en je zult hetzelfde zien. Het enige verschil hier is dat het over crypto's gaat, want ik vermoed dat jij dit niet hebt gereageerd onder de artikelen over big tech waar wordt vermeld dat ze een boete krijgen.

Je kunt het prima oneens zijn met de keuze om andere gebeurtenissen in een artikel te vermelden, en de goede argumenten daarvoor kan ik prima begrijpen. Maar bij crypto zie je vaak dat de slachtoffer kaart meteen al op tafel ligt.
Providentia @Verwijderd7 oktober 2022 15:36
Mijn reactie heeft echt helemaal niks te maken met of ik pro of anti crypto ben.

De zin
Halverwege dit jaar werd Binance al op de vingers getikt door De Nederlandsche Bank
lijkt te suggereren dat Binance door DNB is beboet omdat er al eerder problemen waren geconstateerd. Pas als je op de link klikt, zie je dat dat voor iets heel anders was.

Het feit dat DNB Binance een boete heeft gegeven omdat het geen vergunning had, heeft niets te maken met een hack van hun blockchain.

Verder geeft @sabineschults een prima uitleg hieronder.
LankHoar @Providentia7 oktober 2022 15:08
Sowieso is dat simpelweg vertellen wat de DNB zegt, en buiten beschouwing laten wat hier onder gaande is (die hele registratie eis rammelt).
Verwijderd @LankHoar7 oktober 2022 15:21
Gelukkig is het niet aan Tweakers om te bepalen of bank registratie goed is of niet, dus dat ze daar niet op in gaan lijkt me alleen maar goed.
SinergyX @Providentia7 oktober 2022 15:18
Het gaat om hetzelfde bedrijf dat recent ook in het nieuws was?
kodak
@Providentia7 oktober 2022 15:29
Die verplichte registratie is er natuurlijk niet zomaar. Kennelijk kan een bedrijf zich alleen registreren als het daarmee stelt te voldoen aan de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Waarschijnlijk moet een bedrijf bij dit soort diefstal dan aantonen hoe ze aan de wet voldeden en voldoen. Want het kunnen wegnemen van miljoenen zonder dat duidelijk is waar dat nu heen is en hoe criminelen dat gebruiken klinkt niet alsof ze aan de wet voldoen. En dus kan dat dan wel eens gaan beteken dat het bedrijf straks de vergunning weer kwijt is.
MSalters @Providentia7 oktober 2022 15:49
Het karakteriseert de organisatie (als een organisatie die regels negeert, tenminste volgens de auteur).
Drardollan 7 oktober 2022 15:17
Al jaren hoor je overal dat crypto en de blockchain allemaal zo geweldig en zo veilig is. In het nieuws lees ik echter keer op keer over gehackte exchanges en malafide transacties. Elke keer verdwijnen er honderden miljoenen. Die uiteraard opgehoest moeten worden door trouwe donateu.. ehh. klanten.

Wat mij betreft is het zo geprezen crypto systeem 1 grote scam. Zo lek als een mandje, zo onbetrouwbaar als de pest en zo zeker als dat een ijsbeer geen pinguïn eet.
Kol Nedra @Drardollan7 oktober 2022 15:27
klopt helemaal, echter Bitcoin/Bitcoin blockchain zelf zijn er geen problemen te vinden, het grote probleem zit in de smart contracts en ja eerlijk is eerlijk: 90+% van crypto is scam, maar de echte pareltjes zijn game-changing in de toekomst, je moet gewoon van die ponzi schemes afblijven, dit leer je vanzelf (zelf ervaring met scams gehad)
Anomnomnomymous @Kol Nedra8 oktober 2022 02:02
En wat zijn de pareltjes dan?
Bitcoin? Ethereum?
Beide hebben nog steeds niets klaargespeeld en zijn al jaren onderhevig aan stevige fluctuaties: totaal geen betrouwbaar betaalmiddel, en min of meer één en al gok-handel.

Zal wel weer gemind worden door de blockchain enthousiastelingen; want daadwerkelijke “gamechanging” factoren kunnen ze nooit aangeven…

Ik heb zelf goed geboerd met bitcoin, maar hou mijzelf niet voor ogen dat het ook maar iets meer is dan een greater-fools-theory spelletje.

[Reactie gewijzigd door Anomnomnomymous op 25 juli 2024 14:59]

RoamingZombie @Kol Nedra7 oktober 2022 15:51
Alleen kan niemand echt vertellen wat er nou zo game changing aan is.
Stukfruit @Drardollan7 oktober 2022 15:24
Generaliseren is alleen ook hier geen goed idee en dit artikel is één van de redenen waarom mensen steeds zeggen dat het niet verstandig is om gecentraliseerde coins te gebruiken of je geld op een exchange te laten staan :Y
Drardollan @Stukfruit7 oktober 2022 15:28
Vraag eens aan James Howells hoe hij tegenwoordig denkt over dat decentraal opslaan.

Lang niet het enige voorbeeld, wel het bekendste voorbeeld. Daar waar je met "ouderwets" geld gewoon met je ID naar de bank gaat en de boel vlot kan trekken ben je binnen de crypto overgeleverd aan de goden en kan je fluiten naar je geld.
Stukfruit @Drardollan7 oktober 2022 16:01
De man waar je naar refereert heeft zijn coins gemined in 2009 en is er slordig mee omgegaan. Vind ik niet echt een goede reden om decentralisatie als minpunt te benoemen.

Als je nalatig bent dan kun je bij de bank ook een probleem hebben. Zeker tegenwoordig met de wet voor het tegengaan van witwassen.

Het enige echte verschil is dat je bij de bank zelf het "id" bent (want daarmee heb je je identiteitskaart gekregen). Dat hebben we in NL inderdaad goed geregeld.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.