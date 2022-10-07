Binance Bridge getroffen door hack, BNB-blockchain inmiddels hervat

De Binance Bridge is getroffen door een hack en daarom is de BNB-blockchain tijdelijk stopgezet. De schade wordt door Binance-ceo Changpeng Zhao geschat op 100 miljoen dollar. Er is echter niet uit de wallets van BNB-gebruikers gestolen.

Update 21 oktober, 09:00 uur: In de oorspronkelijke versie van dit artikel stond dat Binance is getroffen door een hack. Het gaat echter om de Binance Bridge en niet om het handelsplatform voor cryptocurrency. Ook stond er foutief dat cryptocurrency-experts het oneens waren met de claims van Binance. Het artikel is daarom aangepast.

Inmiddels is de blockchain weer hervat. De blockchain werd vanwege 'onregelmatige activiteit' tijdelijk onderbroken, meldt Binance op Twitter. Alle systemen werden tijdelijk ingesloten. De community werd ingeschakeld om eventuele overdrachten van de cryptomunt te bevriezen. Inmiddels is de BNB-blockchain weer hervat.

De exploit had volgens Binance invloed op de native cross-chain-bridge tussen de BNB Beacon Chain en de BNB Smart Chain, ook wel bekend als de BSC Token Hub. De exploit zorgde voor extra BNB, de eigen cryptomunt van Binance. Volgens Zhao is er ongeveer 100 miljoen dollar aan BNB gestolen, de rest is bevroren op de BNB Chain. Ongeveer 7 miljoen dollar daarvan zou zijn veiliggesteld.

DeFi-ontwikkelaar foobar meldt dat de hacker twee miljoen aan BNB bemachtigde. Dat is tegen de huidige koers van de cryptomunt ongeveer 566 miljoen dollar waard. Het merendeel daarvan is bevroren doordat validators snel in actie kwamen. Paradigm-onderzoeker samczsun stelt dat de hacker 'op een of andere manier' de Binance Bridge zover heeft gekregen om hem 1 miljoen BNB te sturen, en dat twee keer. Het gaat dus niet om BNB uit de wallets van BNB-houders, maar om extra gemaakte BNB.