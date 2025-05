'Redmi K70 Ultra krijgt Dimensity 9300 en oledscherm tot 5000cd/m²'

De Redmi K70 Ultra krijgt naar verluidt een oledscherm met een piekhelderheid van 5000cd/m². De smartphone zou aangedreven worden door een MediaTek Dimensity 9300-soc. Er is nog geen officiële releasedatum van de Ultra bekend.

Redmi K70 Pro. Bron: Xiaomi

Het vooralsnog onaangekondigde toestel krijgt volgens Digital Chat Station een scherm met een resolutie van 1264x2800 pixels en een 'piekhelderheid die begint met een 5'. Volgens Notebookcheck verwijst de leaker hiermee naar een scherm dat overeenkomt met dat van de Honor Magic6. De reguliere helderheid van het scherm van dat toestel is 1600cd/m².

Verder meldt de Digital Chat Station dat de smartphone aangedreven wordt door de Dimensity 9300. De reguliere K70-varianten die eerder in China uitgebracht werden, hebben een Dimensity 8300 aan boord, terwijl de Pro-variant een Snapdragon 8 Gen 3 heeft. De Ultra wordt naar verluidt uitgebracht met maximaal 24GB Lpddr5t-geheugen en 1TB UFS 4.0-opslagruimte, vergelijkbaar met de topconfiguratie van de K60 Ultra.

De leaker schrijft dat de Ultra ondanks deze specificaties in het midrangesegment gepositioneerd wordt. Vooralsnog is er geen indicatie van wanneer de Redmi K70 Ultra zou uitkomen. Eerder bracht moederbedrijf Xiaomi de K70E, K70 en K70 Pro in thuisland China op de markt. Vaak worden Redmi-toestellen later onder een andere naam in Europa uitgebracht. Dat is vooralsnog niet gebeurd met de eerdere modellen uit de K70-serie.