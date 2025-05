Meta laat gebruikers in EU Instagram- en Facebook-accounts ontkoppelen

Meta gaat het voor Europese gebruikers mogelijk maken om hun accounts voor Instagram, Facebook en andere diensten te ontkoppelen. Hiermee wil de techgigant voldoen aan de nieuwe regels van de Digital Markets Act, die in maart 2024 van kracht worden.

Het moederbedrijf van onder meer Instagram, Facebook en WhatsApp schrijft in een blogpost dat gebruikers die hun Instagram- en Facebook-account gekoppeld hebben, de mogelijkheid krijgen om die accounts te ontkoppelen. Ook wordt het mogelijk om andere diensten van Meta te ontkoppelen, zoals de Facebook-diensten Messenger, Marketplace en Gaming.

Door het ontkoppelen van accounts mogelijk te maken, kunnen gebruikers in de EU de diensten van Meta gebruiken zonder dat hun persoonlijke informatie tussen de verschillende diensten wordt uitgewisseld. Hierdoor kan bijvoorbeeld de Messenger-app voortaan gebruikt worden zonder Facebook-account.

Gebruikers van Facebook Marketplace en Facebook Gaming kunnen er ook voor kiezen om de belangrijkste informatie uit hun Facebook-account niet met deze diensten te delen, al stelt Meta dat dit tot verminderde functionaliteit zal leiden. De communicatie met potentiële kopers of verkopers via Marketplace zal bijvoorbeeld per e-mail moeten plaatsvinden in plaats van via Messenger. Bij Facebook Gaming is het na ontkoppeling van de Facebook-informatie van de gebruiker enkel mogelijk om singleplayergames te spelen.

Eerder deze maand maakte Google-moederbedrijf Alphabet ook bekend dat EU-gebruikers voortaan zelf mogen bepalen of de diensten van de techgigant persoonsgegevens onderling mogen uitwisselen. Ook Google stelt dat sommige functies van ongekoppelde diensten minder goed kunnen werken.

De Digital Markets Act is een antitrustwet die moet zorgen voor een gelijk speelveld voor bedrijven die afhankelijk zijn van poortwachters, bestaande uit grote techbedrijven als Meta en Google. Oftewel: deze Europese wet moet eerlijke concurrentie bevorderen door beperkingen op te leggen aan grote spelers.