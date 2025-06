Regels van EU-antitrustwet Digital Markets Act zijn actief

De wereldwijd grootste online platforms moeten vanaf dinsdag voldoen aan de eerste concurrentieregels van de Digital Markets Act. De platforms krijgen nu twee maanden de tijd om aan de EU te melden dat ze onder de DMA-regels vallen.

Nu de eerste regels van de Digital Markets Act in werking zijn getreden, moeten online platforms met een 'poortwachtersfunctie' aan de EU aangeven dat ze onder de DMA-regels vallen. Het gaat om bedrijven met bijvoorbeeld een jaaromzet van minimaal 7,5 miljard euro en met meer dan 45 miljoen maandelijks actieve Europese gebruikers, die daarnaast 'belangrijke poorten' voor klanten beheren. Appstores, zoekmachines, sociale netwerken en clouddiensten kunnen bijvoorbeeld onder de DMA-regels vallen.

Platforms moeten zich voor 3 juli bij de Europese Commissie melden, waarna deze uiterlijk 6 september aangeeft welke bedrijven 'poortwachters' zijn. Die poortwachters hebben dan weer zes maanden de tijd om hun producten en diensten aan te passen. Uiterlijk maart 2024 zijn alle regels van de DMA dus van kracht.

Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over de DMA en zusterwet de DSA. Onder de DMA moeten poortwachters interoperabiliteit mogelijk maken, zodat derde partijen kunnen werken met de diensten van het grote online platform. Die externe bedrijven moeten hun eigen aanbiedingen en contracten aan klanten kunnen aanbieden op het online platform. Poortwachters mogen ook niet hun eigen producten en diensten gunstiger aanbieden dan de concurrenten en ze mogen niet meer voorkomen dat gebruikers vooraf geïnstalleerde software verwijderen.

Met de DMA kunnen bedrijven boetes tot tien procent van de wereldwijde omzet krijgen. In het ergste geval kan de Europese Commissie bedrijven dwingen bedrijfsonderdelen af te stoten. De Commissie wil daarnaast met marktonderzoeken in de gaten houden of haar lijst van poortwachters actueel is.