Xiaomi presenteert eerste smartphone met 24GB aan werkgeheugen

Xiaomi heeft zijn eerste smartphone met 24GB aan werkgeheugen gepresenteerd. Het gaat om het Chinese model Redmi K60 Ultra. De telefoon lijkt vooralsnog niet naar Europa te komen. Xiaomi brengt zijn Redmi K-modellen buiten China niet of onder een andere naam uit.

Het gaat vermoedelijk om de 24GB Lpddr5x-modules van SK hynix, want die zijn in massaproductie. De module haalt snelheden tot 8533Mbit/s, zo vermeldt Xiaomi op de productpagina. OnePlus volgt woensdag met de presentatie van de eveneens Chinese Ace 2 Pro-smartphone, die ook een 24GB-variant krijgt.

De Redmi K60 Ultra heeft verder als nieuwigheid eigen Xiaomi-chips voor energiebeheer en laden. Die heten Surge P1 en G1, zo blijkt uit de specs. De P1 helpt met snel opladen en de G1 bij het beheer van de accu. De exacte rol van de chips is verder onduidelijk, omdat er geen nieuwe functies zijn op het gebied van accu of laden. De 5000mAh-accu is met 120W op te laden en is binnen 19 minuten vol met de meegeleverde lader.

De telefoon heeft verder een MediaTek Dimensity 9200+-soc en een 6,67"-oledscherm met 2712x1220 pixels, een resolutie die Xiaomi om onbekende reden aanduidt als '1,5K'. Het scherm zou tot een helderheid komen van 2600 candela per vierkante meter. De K60 Ultra komt vooralsnog alleen uit in China.