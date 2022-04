Politie België meldt 3 arrestaties na speurwerk met 'open-source intelligence'

De Belgische politie heeft sinds eind maart drie arrestaties verricht met behulp van informatie die het verzameld heeft in een 'trackathon'. Daarbij werken meerdere handhavingsorganen samen en zoeken ze informatie over gezochte personen in openbare bronnen.

De Belgische politie maakte het project eind maart wereldkundig. Het nieuwe zogenaamde FAST, dat staat voor Fugitive Active Search Team, bestaat uit 'specialisten' die afkomstig zijn van de 'Federale en de Lokale Politie, de Veiligheid van de Staat (VSSE), de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) en Douane & Accijnzen', aldus de originele bekendmaking. Het doel is volgens die tekst om 'op een innovatieve manier' zo'n 40 voortvluchtige criminelen op te sporen. Ze hebben een dag lang samen gespeurd.

Hoewel verteld wordt dat daar 'voornamelijk' open-source intelligence, of osint, voor gebruikt wordt, vertelt de Belgische politie niet welke bronnen daarvoor precies geraadpleegd worden. Wel wordt vermeld dat het om 'legale' verzameling van data gaat.

In maart meldde de politie al resultaat. Een enkele arrestatie had al plaatsgevonden en de teams kwamen met 'nieuwe invalshoeken en waardevolle informatie in andere dossiers'. Verder werden diverse aliassen van gezochte personen ontdekt en 'in andere dossiers kon het land worden ontdekt waar de voortvluchtige zich schuilhoudt, of soms een bepaalde streek, een stad en/of een exact adres'.

Nu meldt de Belgische politie nieuwe resultaten van deze trackathon. De informatie die ze verzameld hebben, heeft geleid tot arrestaties in Manchester en de Colombiaanse hoofdstad Bogota, zo schrijft onder andere NU.nl. Die laatste verdachte was bij verstek veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf wegens drugshandel en lidmaatschap van een internationale criminele organisatie.

In Nederland waarschuwt de toezichthouder voor de inlichtingendiensten juist dat er betere regels moeten komen voor opsporing via openbare bronnen. Er zijn niet genoeg goede waarborgen waarmee AIVD en MIVD dergelijk 'automated osint-onderzoek' wettelijk goed kunnen uitvoeren. De Ctivd zegt dat de manier waarop de inlichtingendienst AIVD en de militaire tegenhanger MIVD op dit moment aan openbarebronnenonderzoek doen, 'een ernstigere privacy-inbreuk met zich meebrengt dan is voorzien'.