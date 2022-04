Pine64's draadloze oordoppen met programmeerbare firmware waren geen grap

Pine64 gaat draadloze oortelefoons op de markt brengen waarvan de firmware door de gebruiker aangepast kan worden. Daarnaast hebben ze functies die gewild zijn bij moderne in-ears: touch-bediening, drie microfoons en noisecancellation.

De zogenaamde PineBuds werden oorspronkelijk op 1 april onthuld, maar in Pine64's aprilupdatepost houdt het vol dat de PineBuds echt zijn: 'prototype bestaat en werkt', schrijven de ontwikkelaars daar. Een releasedatum voor de oortjes zijn er nog niet; eerst wil Pine64 het ontwikkelaarsbord PineSound vrijgeven aan ontwikkelaars. Die heeft grotendeels dezelfde hardware als de PineBuds gaan krijgen, maar is makkelijker om mee te experimenteren. Wanneer de ontwikkelaars er klaar voor zijn, geeft Pine64 de PineBuds vrij.

De PineSound heeft de Bestechnic BES2300-audiochip aan boord en biedt bluetooth 5.0, dubbele coaxial-audioaansluitingen, optische audio in en uit, een 3,5mm-audiojackaansluiting, gebalanceerde 4,4mm en 2,5mm jacks, een sma-connector, usb-c en poorten voor touch-input en lcd-output. Voorbeelden van firmware-modificaties die gebruikers kunnen uitvoeren, zijn de eq aanpassen, maar ook ingrijpendere zaken als het omzetten van de PineBuds naar een gehoorapparaat.

Pine64 benadrukt dat het succes van het product mede afhangt van de community. "De aanpak die we zullen volgen, lijkt in zekere zin erg op hoe we met de PineTime en de Pinecil omgingen. Dit betekent dat het succes grotendeels zal afhangen van of een community om het platform heen groeit. Zoals we dat ook deden met PineTime, zullen we de ontwikkelingsgemeenschap toestaan ​​om de koers van het PineSound-project te bepalen. Alle belangrijke beslissingen, zoals de overgang van ontwikkeling naar productie, de productie zelf, het starten van de verkoop enzovoort worden gecoördineerd en besproken met de gemeenschap." Het techbedrijf stelt ook dat een tekortkoming op dit gebied er mede voor zorgde dat de PineCube-camera geen succes werd.

De aprilupdate van Pine64 bevat verder nieuwe informatie over de Europese tak van Pine64, het aankomende QuartzPro64-ontwikkelaarsbord en de PinePhone en PinePhone Pro. Daarnaast is ook de PinePod, een draagbare audiospeler, een echt aankomend product, hoewel Pine64 daar verder nog niets over bekendmaakt.