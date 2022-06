Pine64 QuartzPro64-singleboardcomputer krijgt RK3588-soc en 16GB ram

Pine64 werkt aan een singleboardcomputer op basis van een Rockchip RK3588-soc met 16GB Lpddr4x-geheugen en 64GB eMMC-opslag. Het bordje is gericht op ontwikkelaars en gaat volgens de makers waarschijnlijk meer dan 300 dollar kosten.

De QuartzPro64 krijgt niet alleen meer rekenkracht en meer ram dan de reguliere Quartz64-bordjes, het Pro-model is met afmetingen van 180x180mm ook groter. Dankzij de gebruikte RK3588-soc zijn er meer i/o-opties beschikbaar en het team zegt er daarvan zoveel mogelijk beschikbaar te stellen op het bord.

Het bordje krijgt onder andere een USB-C-poort met alt-mode voor het aansturen van beeldschermen, diverse USB 3.0- en 2.0-poorten, een HDMI-input en twee HDMI-uitgangen, PCIe 3.0, een eMMC-socket, een SD-kaartslot, een fanheader, twee SATA-poorten en twee gigabit-ethernetaansluitingen.

De RK3588-soc is een octacore met vier A55-cores en vier A76-cores, geklokt op 1,8 en 2,4GHz. De soc heeft een Mali G610MC4-gpu, gebaseerd op de Valhalla-architectuur. De soc kan een 8k-scherm aansturen of in totaal vier 4k-schermen. Ook heeft de soc een npu met een rekenkracht van 6Tops.

Pine64 gaat de QuartzPro64 in ieder geval in het begin alleen aan ontwikkelaars leveren, omdat er nog geen software is voor eindgebruikers. De verkoop zal werken met een couponsysteem, dat eerder gebruikt werd voor de verkoop van de PineNote en PinePhone Pro.

Het is nog niet bekend wanneer de QuartzPro64 beschikbaar is. Ook is de prijs nog niet vastgesteld, maar de makers denken dat die meer dan 300 dollar zal bedragen. Misschien gaat Pine64 het bordje op een later moment aanbieden aan een breder publiek, als ontwikkelaars bredere ondersteuning voor de nieuwe soc voor elkaar krijgen. Pine64 wil de RK3588-soc misschien ook in andere toekomstige producten gebruiken. Pine64 gaat meer nieuws over de beschikbaarheid van de versie voor ontwikkelaars communiceren via Telegram, Matrix en Discord.