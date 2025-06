AMS-IX verwerkte in 2022 twee keer zoveel data als in 2018

Het Amsterdamse internetknooppunt AMS-IX verwerkte in 2022 29,39 exabyte data. Dit is ruim twee keer zoveel als in 2018 en 9,5 procent meer dan in 2021. Roamingknooppunt GRX zag afgelopen jaar daarnaast een 52 procent hogere piekbelasting dan in 2021.

De groei van het internetknooppunt is wel minder groot dan in de voorgaande jaren. In 2021 groeide het internetverkeer nog met 18 procent, Het jaar daarvoor nam het met 35 procent toe. AMS-IX-ceo Peter van Burgel zegt dat het internetverkeer 'vooral' groeit vanwege 'digitalisering van de samenleving en gebruik van internetdiensten'. "Ieder jaar worden er weer nieuwe apparaten en diensten gebruikt die meer internetverkeer genereren. Vooral gedurende de coronajaren was de groei op ons platform spectaculair."

Op het hoogtepunt werd er in 2022 11,6Tbit/s internetverkeer verwerkt. Dit gebeurde in de laatste maanden van het jaar: de mijlpaal van 11Tbit/s werd in oktober gehaald. Aan het knooppunt zijn nu 889 netwerken verbonden, 4 meer dan in 2021. Het gros van deze netwerken gebruikt 10Gbit/s-poorten, al steeg het aandeel netwerken met 100Gbit/s-poorten met 19 procent naar 428. AMS-IX verwacht daarom dat over een aantal jaar 100Gbit/s-poorten de norm zullen zijn. Het knooppunt is nu vanuit ongeveer 800 datacenters vanuit 64 landen te bereiken.

AMS-IX zegt daarnaast dat het verkeer op het Global Roaming Exchange 'sterk' is gestegen het afgelopen jaar. Die GRX faciliteert de uitwisseling van mobieleroamingdata en wordt gebruikt door mensen die in het buitenland van het mobiele netwerk gebruikmaken. In 2022 kende dit GRX een piekverkeer van 312Gbit/s, 52 procent hoger dan in 2021. AMS-IX zegt dat dit verschil vermoedelijk komt doordat mensen relatief weinig reisden in 2021 door de coronapandemie.