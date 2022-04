Storing bij internetknooppunt AMS-ix zorgde kort voor internetproblemen - update

Internetknooppunt AMS-ix heeft woensdagochtend een storing gehad waardoor providers en hostingproviders sessies moesten omleiden. Dit zorgde landelijk voor vertragingen en verbindingsproblemen.

De problemen lijken woensdag rond 10 uur te zijn begonnen. In de grafiek op de site van AMS-ix is te zien dat op dat moment het verwerkte verkeer in een keer veel lager is dan gebruikelijk. Allestoringen kreeg in korte tijd meer dan 500 meldingen binnen. Het verkeer is op het moment van schrijven teruggelopen naar 3,289Tb/s uitgaand verkeer en 3,049Tb/s binnenkomend verkeer, terwijl dit doorgaans rond dit tijdstip beide rond de 7,3Tb/s ligt. Het verkeer lijkt rond 11 uur weer toe te nemen.

TransIP meldt dat door de storing bij AMS-ix gehoste diensten tijdelijk verminderd bereikbaar waren. Het bedrijf heeft het verkeer omgeleid via een andere peeringpartner. Klanten zouden geen problemen meer moeten ondervinden. Tweak heeft het verkeer ook tijdelijk via een andere route lopen en zegt dat er 'prestatieproblemen' zijn op het corenetwerk.

Update 12:00 uur - In een reactie aan Tweakers laat een woordvoerder van AMS-ix weten dat tussen 10.20 uur en 10.45 uur een groot aantal bgp-sessies onderbroken werd, 74,5 procent van alle bgp-sessies die via AMS-ix lopen viel weg. Dat is opgelost door om AMS-ix heen te routeren. Inmiddels zijn de problemen opgelost, en neemt het verkeer toe. De oorzaak van dit probleem onderzoekt AMS-ix nog.