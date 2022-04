Kabinet wil meer geld voor infoloketten in bibliotheken voor overheidsdiensten

Het Nederlandse kabinet wil de Informatiepunten Digitale Overheid meer geld geven. De loketten waar burgers terechtkunnen voor vragen over digitale overheidszaken, moeten structureel 21 miljoen euro aan budget krijgen, vindt staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen wil dat het kabinet 20,95 miljoen euro per jaar uittrekt om de Informatiepunten Digitale Overheid in stand te houden. Die informatiepunten werden in 2019 opgezet door toenmalig staatssecretaris Raymond Knops. Het gaat om fysieke loketten waar burgers terechtkunnen om overheidszaken digitaal te regelen. Ze kunnen er hulp krijgen bij het aanvragen van uitkeringen, het inloggen met DigiD of het doen van online belastingaangiftes. Het kabinet begon in 2019 met 15 loketten, maar dat is inmiddels uitgroeid tot 450. Die zitten doorgaans in bibliotheken.

Van Huffelen wil het extra geld gebruiken om de loketten langer te openen en om medewerkers te trainen. Ook wil de staatssecretaris dat er meer overheidsinstanties worden aangesloten bij de loketten, zodat burgers hulp kunnen vragen over meer instanties. "Tot slot wordt het geld ingezet om te experimenteren met nieuwe soorten locaties, bijvoorbeeld wijk- en buurtcentra en zorginstanties", schrijft Van Huffelen.

De kosten moeten vanaf het komende jaar structureel worden, zegt Van Huffelen. Het plan valt binnen de beleidsvisie van de staatssecretaris. Zij stuurde vorige maand een beleidsbrief naar de Tweede Kamer waarin ze haar visie voor digitalisering uiteenzette. Van Huffelen wil de overheid digitaler maken, zei ze onlangs ook in een interview met Tweakers. Zo wil ze het liefst dat er één loket komt waar burgers al hun overheidszaken kunnen regelen. Tegelijkertijd staat er in het regeerakkoord dat overheidsdiensten ook altijd offline toegankelijk moeten blijven voor burgers. Vorig jaar bleek uit onderzoek van de overheid dat zo'n vier miljoen Nederlanders moeite hebben om hun overheidszaken digitaal te regelen.