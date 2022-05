De Amsterdam Internet Exchange breidt uit naar Rotterdam en Naaldwijk. Voor het eerst in de geschiedenis van het internetknooppunt legt het points of presence aan buiten de grenzen van de metropoolregio Amsterdam. De reden: de Nederlandse datasector is veranderd en zal in de toekomst nog verder veranderen. Daarom is het nodig voor AMS-IX om buiten de eigen Amsterdamse regio te kijken. Nu gaat het nog om Rotterdam en Naaldwijk, maar in de nabije toekomst kunnen daar ook andere steden bij komen, zoals Eindhoven en Groningen. Een goede gelegenheid om in gesprek te gaan met Ruben van den Brink, de in maart begonnen chief technology officer van AMS-IX. We spreken met hem over de stap naar Rotterdam en Naaldwijk, maar ook over het verleden en de toekomst van 's lands grootste internetknooppunt.

Ruben van den Brink is van huis uit wiskundige. Na een tijd als onderzoeker te hebben gewerkt, besloot hij om totaal iets anders te gaan doen: hij ging werken bij Technicolor in Hilversum, een bedrijf dat de IT- en broadcasttechniek verzorgt voor een groot deel van het Mediapark. Technicolor ging op in Ericsson Broadcast Services en in 2012 werd Van den Brink manager bij het Media Gateway Datacenter bij Ericsson, het datacenter van Hilversum via waar tv en radio wordt gedistribueerd. In 2016 stapte hij over naar SURF, dat alles rondom netwerkbeheer voor het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek doet. In maart dit jaar nam hij het stokje van Henk Steenman over als chief technology officer bij AMS-IX.