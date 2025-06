Google werkt aan 'experimentele' iOS-browser zonder WebKit-ondersteuning

Google-ontwikkelaars werken aan een 'experimentele' browser voor iOS die niet gebruikmaakt van WebKit. Zonder die WebKit-ondersteuning mogen browsermakers hun app niet aanbieden in de App Store, een regel die in diverse markten onder druk staat.

De content_shell-app zou zijn bedoeld om graphics en input latencies te kunnen meten en traces te kunnen leveren voor analyses. De makers benadrukken dat de opensourceapp niet bedoeld is om een shippable browser te maken en dat deze puur voor experimentele doeleinden bedoeld is. Een Google-woordvoerder bevestigt tegen The Register dat het bedrijf niet van plan is om de app uit te brengen en dat het blijft voldoen aan Apples regels.

Hoewel Google zegt de app niet uit te gaan brengen, is het opvallend dat het bedrijf nu aan een niet-WebKit-iOS-browser werkt. Op iOS is het gebruik van WebKit en JavaScriptCore voor een browser verplicht, waardoor iOS-browsers niet veel kunnen afwijken van Safari. Dit beleid staat echter onder druk in verschillende landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, en in de Europese Unie, merkt The Register op.

Mogelijk bereidt Google zich met de 'experimentele' app dan ook voor op een toekomst waarin WebKit niet meer verplicht is op iOS. De experimentele browser is nog in ontwikkeling en gebruikt Blink, de rendering-engine die al in onder meer de Windows-, Android- en macOS-versies van Chrome wordt gebruikt.