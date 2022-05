Kwetsbaarheid Huawei AppGallery maakt gratis downloaden betaalde apps mogelijk

Gebruikers van Huaweis eigen appwinkel, AppGallery, kunnen momenteel vanwege een kwetsbaarheid met een api gratis apps downloaden die eigenlijk geld zouden kosten. Huawei belooft voor 25 mei het probleem op te lossen.

Door de kwetsbaarheid kan iemand met de door ontwikkelaar Dylan Roussel ontdekte api een json-rapport ontvangen met daarin een apk-downloadlink van een applicatie naar keuze. Het is vanwege een gebrek aan verdere beveiliging door de AppGallery via deze weg niet van belang of een gebruiker voor een applicatie betaald heeft of niet. Roussel wist succesvol meerdere betaalde apps te installeren dankzij de kwetsbaarheid. Alleen een game die zelf nog een licentiecheck deed na installatie werkte niet; ontwikkelaars kunnen de kwetsbaarheid dus zelf voorkomen.

Volgens Roussel ligt de oorzaak van het probleem daarentegen nadrukkelijk bij Huawei; de AppGallery zou geen verdere beveiliging of verificatie meer toepassen. Ontwikkelaars zouden hierdoor veel inkomsten mis kunnen lopen en zijn kwetsbaar voor softwarepiraterij.

Huawei zou daarom direct zijn ingelicht; Roussel ontdekte de kwetsbaarheid in februari en kreeg in eerste instantie snel antwoord van het Chinese bedrijf. Nadat het probleem maar niet werd opgelost, stuurde hij vervolgmails die tot 13 weken na de initiële mail niet beantwoord werden. Ondertussen heeft Huawei de kwetsbaarheid erkend en werkt aan een oplossing die over enkele dagen voor alle regio's geïmplementeerd moet zijn.

Vanwege sancties van de Amerikaanse overheid mag Google sinds eind 2019 geen services meer leveren aan Huawei, waardoor onder meer Android en de Play Store voor het Chinese merk effectief geblokkeerd werden. Ondertussen heeft Huawei alternatieven voor de meeste services, waaronder dus de AppGallery als eigen appwinkel.