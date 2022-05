CCP Games maakt spelen EVE Online via de browser mogelijk voor Alpha-spelers

CCP Games maakt EVE Anywhere beschikbaar voor Alpha-spelers. Hiermee kunnen spelers het spel spelen in hun browser. Tot nu toe konden alleen Omega-spelers die deelnamen aan de bèta, de cloudversie van het spel spelen.

Alpha-spelers kunnen 24 uur lang EVE Anywhere voor 30 PLEX spelen. De browserversie is beschikbaar voor spelers in de VS en diverse Europese landen, waaronder Nederland en België. Later dit jaar breidt CCP Games uit naar meer landen wereldwijd. De gameontwikkelaar noemt Chrome, Edge, Firefox en Safari als browsers die ondersteund worden.

De release volgt na een bèta waaraan meer dan 11.000 spelers met een Omega-abonnement hebben meegedaan. Die streamden volgens de ontwikkelaar in totaal 86.000 sessies in EVE Anywhere. Het bedrijf kreeg daarmee ervaring en feedback voor de uiteindelijke release. De bèta ging vorig jaar maart van start.

Spelers kunnen via de website van EVE Online met hun account inloggen en vervolgens met een klik op 'Launch EVE Online' via de browser spelen. CCP Games raadt een internetverbinding van 25Mbit/s of hoger aan om soepel te kunnen spelen. Het spel draait op maximaal 1080p-resolutie met 60fps in de browser.