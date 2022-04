Bèta van cloudversie EVE Online werkt in browsers in 1080p-resolutie met 60fps

Ontwikkelaar CCP Games test een cloudversie van zijn mmo EVE Online. Die variant heet EVE Anywhere, draait op cloudservers en kan gespeeld worden in browsers. Amerikaanse spelers kunnen de bèta nu testen, betalende spelers krijgen daarbij voorrang.

Met EVE Anywhere wil CCP Games het aantal spelers van EVE Online uitbreiden. De cloudversie stelt spelers in staat om het spel overal te spelen, zonder dat daar lokale rekenkracht of opslagruimte voor is vereist. De cloudversie draait in Chrome, Edge, Safari, Firefox en ondersteunt een 1080p-resolutie bij een framerate van 60fps.

De ontwikkelaar voerde eerder al beperkte tests uit, maar heeft EVE Anywhere nu beschikbaar gemaakt voor alle Amerikaanse spelers. EVE Online-spelers die betalen voor het maandelijkse Omega-abonnement, krijgen direct toegang tot de bèta van de cloudversie. Nieuwe spelers die zich aanmelden voor een gratis account, kunnen een uitnodiging krijgen voor de cloudbèta. Wanneer EVE Anywhere beschikbaar komt in Nederland en België, is nog niet bekend.