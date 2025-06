Gerucht: Pearl Abyss wil EVE Online-maker CCP Games verkopen

De gameontwikkelaar en -uitgeverij Pearl Abyss zoekt naar verluidt een koper voor CCP Games, bekend van de ruimte-mmo EVE Online. Het Zuid-Koreaanse bedrijf zou dat doen omdat CCP Games niet genoeg geld opbrengt.

Volgens de Zuid-Koreaanse krant MTN heeft Pearl Abyss al gepolst bij meerdere gamestudio's voor een potentiële overname, maar is er nog geen kandidaat boven water gekomen. De verliezen van CCP Games en andere dochterbedrijven zouden dusdanig groot zijn dat er een 'significante' impact is op de financiën van Pearl Abyss.

In een statement aan Insider Gaming zegt Pearl Abyss dat het "regelmatig verschillende strategieën bekijkt om de wereldwijde concurrentiepositie te verbeteren", maar momenteel nog geen beslissingen heeft genomen en niets heeft om aan te kondigen. CCP Games zelf weigert te reageren.

Pearl Abyss, dat vooral bekend is van de mmorpg Black Desert Online, nam in 2018 het IJslandse CCP Games over voor omgerekend 365 miljoen euro. CCP Games kreeg uiteindelijk iets minder dan de helft van dat bedrag te zien, omdat het niet voldeed aan enkele prestatiegerelateerde criteria.