Huawei presenteert volgende week vouwbare Mate Xs 2-smartphone

Huawei kondigt op 28 april de Mate Xs 2 aan in China. Net als bij de Mate Xs uit 2020 lijkt het scherm bij het nieuwe model aan de buitenkant van de vouw te zitten. De Mate X2 van vorig jaar heeft een scherm met een vouw aan de binnenkant, net als de Samsung Galaxy Fold-modellen.

De render die Huawei toont bij de uitnodiging voor de presentatie, lijkt een vouwbare telefoon met scherm aan de buitenkant te tonen. Huawei paste die constructie ook toe bij zijn eerste vouwbare telefoon: de Mate Xs uit 2020. Het voordeel van die constructie is dat het scherm ook zichtbaar is als de telefoon is dichtgeklapt. Het nadeel is dat het scherm altijd blootgesteld wordt en daardoor eerder beschadigd kan raken.

Vorig jaar bracht Huawei de Mate X2 uit, die net als de Samsung Galaxy Fold-modellen een scherm heeft aan de binnenkant van de vouw. Welke veranderingen de Mate Xs 2 krijgt ten opzichte van de voorgangers, is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk of de nieuwe vouwbare telefoon in Nederland en België zal verschijnen. Begin dit jaar bracht Huawei wel zijn P50 Pro-topmodel en vouwbare P50 Pocket uit in Nederland. Die toestellen hebben Android 11 zonder Google-diensten.